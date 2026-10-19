Brazil baromfi: közeleg az uniós piacnyitás – ezt a magyar termelők is megérezhetik

Újabb fontos állomásához érkezik a brazil baromfihús és méz európai uniós piacra való visszatérésének ügye. Az Európai Bizottság szakértői október 20–21-én ismertetik a tagállamok képviselőivel a dél-amerikai országban végzett élelmiszer-biztonsági ellenőrzés kedvező eredményeit. A brazil kormány arra számít, hogy novemberben már megszülethet a szükséges uniós döntés, decemberben pedig ismét megindulhatnak Európába baromfihús és méz szállítmányok.

Csirkék egy baromfitelepen Lajeadóban, Rio Grande do Sul államban, Brazíliában. Rövidesen újra indulhat a brazíl baromfihús-export az EU-ba Fotó: AFP

A CNN Brasil beszámolója szerint Augusto Billi, a brazil mezőgazdasági minisztérium kereskedelmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára megerősítette: az engedélyezési folyamat az utolsó szakaszába lépett. A kedvező technikai értékelés azonban még nem jelent automatikus piacnyitást. A következő lépés a tagállami szakértők tájékoztatása, majd a hivatalos döntés előkészítése és elfogadása lesz. Billi szerint az októberi ülésen még nem várható végleges határozat, a brazil kormány novemberi döntéssel és decemberi újraengedélyezéssel számol. A menetrend ugyanakkor továbbra is az uniós eljárás lezárásától függ.

Baromfihús: beengedék, majd kizárták Brazíliát

Az ügy előzménye, hogy szeptember 3-tól az Európai Unió több brazil állati eredetű termék behozatalát megtiltotta, miután a dél-amerikai ország nem tudta kellően igazolni az antimikrobiális szerek alkalmazására vonatkozó uniós előírások teljesítését. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a korlátozás

a baromfihús

a méz mellett

a marhahúst,

a tojást

és bizonyos halászati termékeket is érintette. A fordulat azonban hamar bekövetkezett. Az augusztus 24. és szeptember 4. között végrehajtott helyszíni ellenőrzés során az uniós auditorok megfelelőnek értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét.

A Világgazdaság szeptember végén megírta, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága, a DG SANTE szeptember 28-án közzétett végleges jelentésében szintén kedvező következtetésre jutott. Az ellenőrök szerint a brazil jogszabályi háttér, a hatósági kontrollok, a nyomonkövethetőség és az ellenőrök képzése megfelelő garanciákat nyújthat az uniós követelmények teljesítésére.