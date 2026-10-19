Brazil baromfi: közeleg az uniós piacnyitás – ezt a magyar termelők is megérezhetik
Újabb fontos állomásához érkezik a brazil baromfihús és méz európai uniós piacra való visszatérésének ügye. Az Európai Bizottság szakértői október 20–21-én ismertetik a tagállamok képviselőivel a dél-amerikai országban végzett élelmiszer-biztonsági ellenőrzés kedvező eredményeit. A brazil kormány arra számít, hogy novemberben már megszülethet a szükséges uniós döntés, decemberben pedig ismét megindulhatnak Európába baromfihús és méz szállítmányok.
A CNN Brasil beszámolója szerint Augusto Billi, a brazil mezőgazdasági minisztérium kereskedelmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára megerősítette: az engedélyezési folyamat az utolsó szakaszába lépett. A kedvező technikai értékelés azonban még nem jelent automatikus piacnyitást. A következő lépés a tagállami szakértők tájékoztatása, majd a hivatalos döntés előkészítése és elfogadása lesz. Billi szerint az októberi ülésen még nem várható végleges határozat, a brazil kormány novemberi döntéssel és decemberi újraengedélyezéssel számol. A menetrend ugyanakkor továbbra is az uniós eljárás lezárásától függ.
Baromfihús: beengedék, majd kizárták Brazíliát
Az ügy előzménye, hogy szeptember 3-tól az Európai Unió több brazil állati eredetű termék behozatalát megtiltotta, miután a dél-amerikai ország nem tudta kellően igazolni az antimikrobiális szerek alkalmazására vonatkozó uniós előírások teljesítését. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a korlátozás
- a baromfihús
- a méz mellett
- a marhahúst,
- a tojást
és bizonyos halászati termékeket is érintette. A fordulat azonban hamar bekövetkezett. Az augusztus 24. és szeptember 4. között végrehajtott helyszíni ellenőrzés során az uniós auditorok megfelelőnek értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét.
A Világgazdaság szeptember végén megírta, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága, a DG SANTE szeptember 28-án közzétett végleges jelentésében szintén kedvező következtetésre jutott. Az ellenőrök szerint a brazil jogszabályi háttér, a hatósági kontrollok, a nyomonkövethetőség és az ellenőrök képzése megfelelő garanciákat nyújthat az uniós követelmények teljesítésére.
A novemberi döntésen múlik az újraindulás
Az október 20–21-i ülésen az Európai Bizottság növényekkel, állatokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal foglalkozó állandó bizottsága, a SCoPAFF foglalkozik a brazil ellenőrzés eredményével. A 27 tagállam szakértői ekkor ismerhetik meg a jelentés megállapításait, ám a brazil várakozások szerint az ülésen még nem szavaznak Brazília újbóli engedélyezéséről.
Ehhez módosítani kell az érintett állati eredetű termékek behozatalát szabályozó uniós országlistát. Az eljárás lezárásáig a kedvező ellenőrzési jelentés önmagában nem jogosítja fel a brazil exportőröket a szállítások újraindítására. A brazil kormány ezért novemberre várja a tényleges döntést.
Amennyiben az Európai Bizottság elfogadja és kihirdeti a szükséges jogszabály-módosítást, decemberben megnyílhat az út a brazil baromfihús és méz előtt.
A folyamat ugyanakkor egyelőre nem jelenti valamennyi korlátozott brazil állati termék automatikus visszatérését: a marhahús és más termékkategóriák engedélyezése külön kérdés marad.
A magyar baromfipiacon is érezhető lehet a brazil visszatérés
A brazil import újraindítása azért különösen fontos, mert Brazília az Európai Unió egyik legnagyobb külső baromfihús-beszállítója. Az Európai Bizottság korábban ismertetett adatai szerint 2025-ben mintegy 265 ezer tonna brazil baromfihús érkezett az uniós piacra. Az idei év első két hónapjában a brazil szállítások mennyisége elérte a 74 331 tonnát, ami 26,9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Brazília ekkor az EU teljes harmadik országból származó baromfihús-importjának 43,2 százalékát biztosította. A visszatérés azért is érzékenyen érintheti az európai termelőket, mert a közösségben már jelenleg is gyorsan bővül a kínálat.
A Világgazdaság szeptemberi baromfipiaci elemzése szerint az EU csirketermelése az első fél évben 5,5 százalékkal nőtt, Magyarországon pedig ennél is sokkal gyorsabb, 19,2 százalékos bővülést mértek. A növekedés motorjai elsősorban a kelet-közép-európai országok voltak. A bővülő termelés azonban már az árakban is megmutatkozott. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára az év első 37 hetében 5,8 százalékkal, átlagosan 418,8 forint/kilogrammra csökkent. A csirkemellfilé feldolgozói értékesítési ára 5,6 százalékkal, a csirkecombé pedig 8,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mindez azt jelenti, hogy a brazil termékek egy olyan piacra térhetnek vissza, ahol a kínálat bővülése már most is nyomást gyakorol az árakra.
Ráadásul Brazília mellett Ukrajna is jelentős külső versenytársnak számít. A Világgazdaság az USDA jelentése alapján korábban bemutatta, hogy 2025-ben mintegy 200 ezer tonna ukrán baromfihús érkezett az EU-ba, 2026 első öt hónapjában pedig már csaknem 97 ezer tonna. Ráadásul ebben a számban nem szerepel az baromfimennyiség, amely szlovákiai átcsomagolás után, uniós termékként kerülhet a közösség piacára. A magyar baromfitermelőknek így egyszerre kell számolniuk a növekvő európai termeléssel, az ukrán exporttal és decembertől akár a brazil import újbóli felfutásával.
A Mercosur-megállapodás a méhészeknek is betehet
A brazil baromfihús és méz visszatérésének kereskedelempolitikai jelentősége is van. Az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás ugyanis jelentős vámkedvezményeket biztosít a dél-amerikai agrártermékek számára. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a megállapodás keretében 180 ezer tonna baromfihús válhat fokozatosan vámmentessé, a méz esetében pedig az éves kedvezményes mennyiség 45 ezer tonnát érhet el. Ezért a méz piacán is növelheti a versenyt a brazil szállítások újraindulása. Ez a magyar méhészek szempontjából sem kedvező fejlemény, különösen akkor, ha a behozatal az alacsonyabb árú mézek kínálatát bővíti.