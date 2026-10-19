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Brazil baromfi: közeleg az uniós piacnyitás – ezt a magyar termelők is megérezhetik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Novemberben dönthet az Európai Unió a brazil baromfihús és méz importjának újraengedélyezéséről, a tényleges szállítások pedig legkorábban decemberben indulhatnak újra. A világ egyik legnagyobb baromfihús-exportőrének visszatérése tovább fokozhatja a versenyt az európai piacon, ami a magyar termelők számára is komoly kihívást jelenthet.
Dénes Zoltán
2026.10.19, 17:42
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Újabb fontos állomásához érkezik a brazil baromfihús és méz európai uniós piacra való visszatérésének ügye. Az Európai Bizottság szakértői október 20–21-én ismertetik a tagállamok képviselőivel a dél-amerikai országban végzett élelmiszer-biztonsági ellenőrzés kedvező eredményeit. A brazil kormány arra számít, hogy novemberben már megszülethet a szükséges uniós döntés, decemberben pedig ismét megindulhatnak Európába baromfihús és méz szállítmányok.

baromfihús, Brazília, csirke, Mercosur
Csirkék egy baromfitelepen Lajeadóban, Rio Grande do Sul államban, Brazíliában. Rövidesen újra indulhat a brazíl baromfihús-export az EU-ba Fotó: AFP

A CNN Brasil beszámolója szerint Augusto Billi, a brazil mezőgazdasági minisztérium kereskedelmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára megerősítette: az engedélyezési folyamat az utolsó szakaszába lépett. A kedvező technikai értékelés azonban még nem jelent automatikus piacnyitást. A következő lépés a tagállami szakértők tájékoztatása, majd a hivatalos döntés előkészítése és elfogadása lesz. Billi szerint az októberi ülésen még nem várható végleges határozat, a brazil kormány novemberi döntéssel és decemberi újraengedélyezéssel számol. A menetrend ugyanakkor továbbra is az uniós eljárás lezárásától függ.

Baromfihús: beengedék, majd kizárták Brazíliát

Az ügy előzménye, hogy szeptember 3-tól az Európai Unió több brazil állati eredetű termék behozatalát megtiltotta, miután a dél-amerikai ország nem tudta kellően igazolni az antimikrobiális szerek alkalmazására vonatkozó uniós előírások teljesítését. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a korlátozás 

  • a baromfihús
  • a méz mellett 
  • a marhahúst,
  • a tojást

és bizonyos halászati termékeket is érintette. A fordulat azonban hamar bekövetkezett. Az augusztus 24. és szeptember 4. között végrehajtott helyszíni ellenőrzés során az uniós auditorok megfelelőnek értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét.

A Világgazdaság szeptember végén megírta, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága, a DG SANTE szeptember 28-án közzétett végleges jelentésében szintén kedvező következtetésre jutott. Az ellenőrök szerint a brazil jogszabályi háttér, a hatósági kontrollok, a nyomonkövethetőség és az ellenőrök képzése megfelelő garanciákat nyújthat az uniós követelmények teljesítésére.

A novemberi döntésen múlik az újraindulás

Az október 20–21-i ülésen az Európai Bizottság növényekkel, állatokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal foglalkozó állandó bizottsága, a SCoPAFF foglalkozik a brazil ellenőrzés eredményével. A 27 tagállam szakértői ekkor ismerhetik meg a jelentés megállapításait, ám a brazil várakozások szerint az ülésen még nem szavaznak Brazília újbóli engedélyezéséről.

Ehhez módosítani kell az érintett állati eredetű termékek behozatalát szabályozó uniós országlistát. Az eljárás lezárásáig a kedvező ellenőrzési jelentés önmagában nem jogosítja fel a brazil exportőröket a szállítások újraindítására. A brazil kormány ezért novemberre várja a tényleges döntést. 

Amennyiben az Európai Bizottság elfogadja és kihirdeti a szükséges jogszabály-módosítást, decemberben megnyílhat az út a brazil baromfihús és méz előtt.

 A folyamat ugyanakkor egyelőre nem jelenti valamennyi korlátozott brazil állati termék automatikus visszatérését: a marhahús és más termékkategóriák engedélyezése külön kérdés marad.

A magyar baromfipiacon is érezhető lehet a brazil visszatérés

A brazil import újraindítása azért különösen fontos, mert Brazília az Európai Unió egyik legnagyobb külső baromfihús-beszállítója. Az Európai Bizottság korábban ismertetett adatai szerint 2025-ben mintegy 265 ezer tonna brazil baromfihús érkezett az uniós piacra. Az idei év első két hónapjában a brazil szállítások mennyisége elérte a 74 331 tonnát, ami 26,9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Brazília ekkor az EU teljes harmadik országból származó baromfihús-importjának 43,2 százalékát biztosította. A visszatérés azért is érzékenyen érintheti az európai termelőket, mert a közösségben már jelenleg is gyorsan bővül a kínálat.

A Világgazdaság szeptemberi baromfipiaci elemzése szerint az EU csirketermelése az első fél évben 5,5 százalékkal nőtt, Magyarországon pedig ennél is sokkal gyorsabb, 19,2 százalékos bővülést mértek. A növekedés motorjai elsősorban a kelet-közép-európai országok voltak. A bővülő termelés azonban már az árakban is megmutatkozott. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára az év első 37 hetében 5,8 százalékkal, átlagosan 418,8 forint/kilogrammra csökkent. A csirkemellfilé feldolgozói értékesítési ára 5,6 százalékkal, a csirkecombé pedig 8,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mindez azt jelenti, hogy a brazil termékek egy olyan piacra térhetnek vissza, ahol a kínálat bővülése már most is nyomást gyakorol az árakra.

Ráadásul Brazília mellett Ukrajna is jelentős külső versenytársnak számít. A Világgazdaság az USDA jelentése alapján korábban bemutatta, hogy 2025-ben mintegy 200 ezer tonna ukrán baromfihús érkezett az EU-ba, 2026 első öt hónapjában pedig már csaknem 97 ezer tonna. Ráadásul ebben a számban nem szerepel az baromfimennyiség, amely szlovákiai átcsomagolás után, uniós termékként kerülhet a közösség piacára. A magyar baromfitermelőknek így egyszerre kell számolniuk a növekvő európai termeléssel, az ukrán exporttal és decembertől akár a brazil import újbóli felfutásával.

A Mercosur-megállapodás a méhészeknek is betehet

A brazil baromfihús és méz visszatérésének kereskedelempolitikai jelentősége is van. Az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás ugyanis jelentős vámkedvezményeket biztosít a dél-amerikai agrártermékek számára. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a megállapodás keretében 180 ezer tonna baromfihús válhat fokozatosan vámmentessé, a méz esetében pedig az éves kedvezményes mennyiség 45 ezer tonnát érhet el. Ezért a méz piacán is növelheti a versenyt a brazil szállítások újraindulása. Ez a magyar méhészek szempontjából sem kedvező fejlemény, különösen akkor, ha a behozatal az alacsonyabb árú mézek kínálatát bővíti. 

 

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