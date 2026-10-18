Leszakadtak az átlagtól a mezőgazdasági bérek: több százezer forint a különbség

Jelentős béremelkedést mért Magyarországon 2026 első fél évében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a kedvező országos adatok mögött azonban jelentős ágazati különbségek húzódnak meg. A KSH statisztikája szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A bérek növekedéséből azonban korántsem részesült minden munkavállaló egyformán. A keresetek emelkedését ráadásul jelentősen befolyásolták az év eleji egyszeri kifizetések.

"Röghöz kötött" mezőgazdasági bérek: míg a többi ágazatban elmozdultak, az agráriumban beragadtak a fizetések Fotó: Mészáros János

A honvédelmi és rendvédelmi állomány számára januárban folyósított, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás nélkül a bruttó bérek emelkedése mindössze 8,5 százalék lett volna. Ez már elmarad a 2025 első fél évében mért 9,2 százalékos növekedéstől. A minimálbér 11 százalékos és a garantált bérminimum 7 százalékos emelése ugyancsak hozzájárult a fizetések növekedéséhez, miközben a második negyedévben már lassult a bérdinamika.

Bérek: a dolgozók ötödének csökkent fizetésének vásárlóereje

A statisztikából kiderül, hogy a teljes munkaidős álláshellyel rendelkezők több mint négyötödének emelkedett a bruttó keresete. Minden második munkavállalónál 5 és 24,9 százalék közötti növekedést mértek. A nettó bérek vásárlóereje ennél is kedvezőbben alakult. Az első fél évben 11,7 százalékkal emelkedett a nettó reálkereset, amiben az alacsony infláció mellett a családi adókedvezmények emelése és az anyák személyijövedelemadó-kedvezményeinek bővítése is szerepet játszott.

A kedvező országos adatok ugyanakkor elfedik, hogy a munkavállalók egy részének továbbra is romlott az anyagi helyzete. A KSH szerint a foglalkoztatottak 19,2 százalékának csökkent a nettó keresete vásárlóereje. Ez ugyan jelentős javulás a tavalyi 32,7 százalékhoz képest, mégis azt jelenti, hogy nagyjából minden ötödik dolgozó kevesebbet engedhetett meg magának a fizetéséből, mint egy évvel korábban.

Jelentős a mezőgazdaságban dolgozók bérhátránya

Különösen szembetűnő a mezőgazdaság bérhátránya. A KSH részletes ágazati kereseti adatai szerint a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2026 első hat hónapjában havi 563 457 forint volt. Ezzel szemben a nemzetgazdasági átlag elérte a 772 751 forintot.