Bulgária megelégelte a fekete-tengeri dróntámadásokat, a NATO-tól remélnek segítséget

Bulgária várhatóan október végéig csatlakozik a NATO drónellenes kezdeményezéséhez – jelentette be szerdán Dimitar Sztojanov védelmi miniszter, egy nappal azután, hogy egy dróntámadás következtében elsüllyedt egy teherhajó az ország Fekete-tengeri partvidékén. Egy héten belül ez volt a második ilyen incidens. A Reuters tudosítása szerint a támadások rávilágítottak arra, hogy az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódó drónhadviselés egyre nagyobb fenyegetést jelent a NATO délkeleti szárnyának közelében zajló kereskedelmi hajózásra. Emiatt Bulgária a szövetség fekete-tengeri védelmi képességeinek megerősítését sürgeti.

Bulgária meg szeretné védeni a partjai közelében lévő hajózási útvonalakat Fotó: Bolgár Belügyminisztérium

„Bulgária a lehető leghamarabb csatlakozik ehhez a projekthez. Várakozásaink szerint október 30-ig már részt veszünk a kezdeményezésben” – idézte a helyi média Sztojanovot, aki egy parlamenti meghallgatáson beszélt erről. Október 13-án két teherhajót ért dróntámadás a bolgár partok közelében. Az egyik, a Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő HS Dignity nevű teherhajó elsüllyedt, és 11 tengerész eltűnt a tengeren. Az incidens miatt Szófia bekérette Oroszország nagykövetét.

Október 6-án ugyanebben a térségben további két teherhajót ért dróntalálat. A bolgár közlekedési minisztérium szerdán délután bejelentette, hogy az erős szél, a rossz látási viszonyok és a magas hullámok miatt felfüggesztették az eltűnt tengerészek utáni kutatási és mentési műveleteket. Bulgária egyelőre nem vádolta meg közvetlenül Oroszországot a támadások végrehajtásával, Rumen Radev miniszterelnök azonban kedden úgy fogalmazott, hogy azok következményei „az Oroszországi Föderációnak kedveznek”.

Oroszország szófiai nagykövete, Eleonora Mitrofanova közölte, hogy nem rendelkezik információval az orosz védelmi minisztériumtól a kereskedelmi hajók elleni támadásokról. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az incidensek egy harmadik fél provokációi lehettek – tájékoztatott a bolgár kormány.

Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna fekete-tengeri kikötőit, ami arra kényszeríti Kijevet, hogy egyre nagyobb mértékben támaszkodjon a Duna menti folyami kikötőkre, valamint a NATO-tag Bulgária és Románia partjai közelében húzódó hajózási útvonalakra. Ukrajna eközben egyre gyakrabban vesz célba orosz gabonaexportot lebonyolító hajókat a Fekete-tenger más térségeiben, valamint az Azovi-tengeren, a Don folyó torkolatának közelében.