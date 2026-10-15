Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Bulgária megelégelte a fekete-tengeri dróntámadásokat, a NATO-tól remélnek segítséget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A bolgár partok közelében történt újabb dróntámadások után Bulgária október végéig csatlakozna a NATO drónellenes kezdeményezéséhez. A fekete-tengeri támadások egyre nagyobb veszélyt jelentenek a kereskedelmi hajózásra, köztük az ukrán gabonaexport útvonalaira is. A NATO-tag Bulgária és Románia partjai közelében húzódó hajózási útvonalak sincsenek biztonságban.
Dénes Zoltán
2026.10.15, 16:45
Szóljon hozzá!

Bulgária várhatóan október végéig csatlakozik a NATO drónellenes kezdeményezéséhez – jelentette be szerdán Dimitar Sztojanov védelmi miniszter, egy nappal azután, hogy egy dróntámadás következtében elsüllyedt egy teherhajó az ország Fekete-tengeri partvidékén. Egy héten belül ez volt a második ilyen incidens. A Reuters tudosítása szerint a támadások rávilágítottak arra, hogy az orosz–ukrán háborúhoz kapcsolódó drónhadviselés egyre nagyobb fenyegetést jelent a NATO délkeleti szárnyának közelében zajló kereskedelmi hajózásra. Emiatt Bulgária a szövetség fekete-tengeri védelmi képességeinek megerősítését sürgeti.

Bulgária, NATO, dróntámadás, hajózási útvonal, Fekete-tenger
Bulgária meg szeretné védeni a partjai közelében lévő hajózási útvonalakat Fotó: Bolgár Belügyminisztérium

„Bulgária a lehető leghamarabb csatlakozik ehhez a projekthez. Várakozásaink szerint október 30-ig már részt veszünk a kezdeményezésben” – idézte a helyi média Sztojanovot, aki egy parlamenti meghallgatáson beszélt erről. Október 13-án két teherhajót ért dróntámadás a bolgár partok közelében. Az egyik, a Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő HS Dignity nevű teherhajó elsüllyedt, és 11 tengerész eltűnt a tengeren. Az incidens miatt Szófia bekérette Oroszország nagykövetét.

Október 6-án ugyanebben a térségben további két teherhajót ért dróntalálat. A bolgár közlekedési minisztérium szerdán délután bejelentette, hogy az erős szél, a rossz látási viszonyok és a magas hullámok miatt felfüggesztették az eltűnt tengerészek utáni kutatási és mentési műveleteket. Bulgária egyelőre nem vádolta meg közvetlenül Oroszországot a támadások végrehajtásával, Rumen Radev miniszterelnök azonban kedden úgy fogalmazott, hogy azok következményei „az Oroszországi Föderációnak kedveznek”.

Oroszország szófiai nagykövete, Eleonora Mitrofanova közölte, hogy nem rendelkezik információval az orosz védelmi minisztériumtól a kereskedelmi hajók elleni támadásokról. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az incidensek egy harmadik fél provokációi lehettek – tájékoztatott a bolgár kormány.

Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna fekete-tengeri kikötőit, ami arra kényszeríti Kijevet, hogy egyre nagyobb mértékben támaszkodjon a Duna menti folyami kikötőkre, valamint a NATO-tag Bulgária és Románia partjai közelében húzódó hajózási útvonalakra. Ukrajna eközben egyre gyakrabban vesz célba orosz gabonaexportot lebonyolító hajókat a Fekete-tenger más térségeiben, valamint az Azovi-tengeren, a Don folyó torkolatának közelében.

Augusztusban az ukrán gabonaszállítmányok 90 százaléka már az Európai Unió szolidaritási folyosóin keresztül hagyta el az országot, ami a régiós és így a magyar gabonapiacra és a hazai logisztikai ágazatra is komoly hatással lehet. 

 

Szóljon hozzá!
Fekete-tenger
orosz-ukrán háború
Bulgária
NATO
dróntámadás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu