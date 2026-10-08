Porba kellene vetni a búzát: már a jövő évi termésért is aggódhatnak a magyar gazdák

Rendkívül nehéz helyzetben kell dönteniük a magyar gazdáknak arról, hogy mekkora területen és milyen növényeket vessenek az ősszel. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a kritikus talajszárazság miatt országosan továbbra sem indultak meg érdemben a talaj-előkészítési és vetési munkák. A gazdálkodói felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy a termelők növelnék az őszi kalászosok területét, miközben az ugaroltatott földek aránya is emelkedhet.

Sokat már nem lehet várni, a gazdák kénytelenek a porba vetni a búzát Fotó: Szendi Péter

A Magosz által ismertetett vetési szándékok szerint az őszi búza területe az előző szezonhoz képest 30 ezer hektárral, 1,018 millió hektárra, az őszi árpáé pedig 35 ezer hektárral, 390 ezer hektárra bővülhet. A tritikálé vetésterülete négyezer hektárral, 86 ezer hektárra nőhet, míg az őszi repcéé nyolcezer hektárral, 146 ezer hektárra csökkenhet.

A négy növény összes tervezett vetésterülete így megközelíti az 1,64 millió hektárt, ami 61 ezer hektáros növekedést jelentene az előző idényhez képest. Ezek azonban egyelőre vetési szándékok, nem ténylegesen bevetett területek.

Több mint száz éve nem volt ilyen száraz az év

Az október 6-án nyilvánosságra hozott HungaroMet-adatok alapján az idei január–szeptemberi időszak 1901 óta a legszárazabb volt Magyarországon. Az első kilenc hónapban országos átlagban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott, ami 47 százalékkal kevesebb a sokéves átlagnál.

Szeptemberben még ennél is súlyosabb volt a helyzet: a havi csapadékösszeg országos átlaga csupán 15,1 millimétert ért el, 74 százalékkal elmaradva a megszokottól. Az Alföld jelentős részén még 10 milliméter eső sem esett. A csapadékhiány következménye, hogy sok helyen nem lehet megfelelő magágyat készíteni, a száraz földbe kerülő vetőmag kelése pedig bizonytalan. Az aszály ráadásul nemcsak a talaj felső rétegét érinti: a mélyebb rétegek vízkészlete is jelentősen megfogyatkozott. A termelők számára ezért már egy kisebb eső sem feltétlenül jelentene megoldást.

Van, ahol már nem várnak tovább

Békés vármegyében a gazdák egy része a kedvezőtlen körülmények ellenére megkezdte az őszi vetést. Az október 6-án megjelent helyi beszámoló szerint a búza és az árpa vetőmagja több helyen már a száraz földbe kerül, mert a termelők nem akarják tovább halogatni a munkát.