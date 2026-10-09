Még drágább lesz a cukor: sokkot hozhat az El Nino: Indiában millió tonnák tűnnek el, Európa is bajban van - Magyarországon már szeptemberben elindult az áremelkedés

Jelentős fordulat körvonalazódik a világ cukorpiacán: a szélsőséges időjárás egyszerre veszélyezteti több meghatározó termelőország kínálatát, miközben az Európai Unióban is meredeken csökkenhet a cukortermelés. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) friss cukortermelési előrejelzései alapján India, Brazília és az uniós országok kilátásai egyaránt romlottak. Mindez azért különösen kedvezőtlen, mert a világpiac egyik legnagyobb szereplőjének számító India kiesése egybeeshet az európai kínálat szűkülésével.

Cukornádültetvény Barretosban, 430 km-re Sao Paulótól, Brazíliában, az még nem biztos, hogy cukor, vagy etanol készül belőle Fotó: AFP

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) október 8-i előrejelzése szerint több mint 83 százalék a valószínűsége annak, hogy az erős vagy rendkívül erős El Nino 2027 január–márciusáig fennmarad. Az előrejelzők szerint ráadásul jelentős az esélye annak is, hogy a mostani esemény intenzitása meghaladja az 1950 óta megfigyelt korábbi csúcsokat.

Az El Nino a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedésével összefüggő éghajlati jelenség, amely világszerte megváltoztathatja a csapadék eloszlását. Egyes mezőgazdasági térségekben aszályt, másutt rendkívüli esőzéseket okozhat, így egyszerre veszélyeztetheti a terméshozamokat és a betakarítási munkálatokat.

India: több millió tonnával kisebb cukortermésre számítanak

A legnagyobb figyelmet az indiai termelés kilátásainak romlása keltheti. Az USDA újdelhi képviselete a 2026/2027-es gazdasági évre vonatkozó cukortermelési becslését 33,6 millió tonnáról 29,5 millió tonnára mérsékelte. Ez 4,1 millió tonnás, több mint 12 százalékos előrejelzés-csökkentés, ami önmagában is jelentős mennyiség a nemzetközi cukorkereskedelemben.

A cukornádtermés várható mennyiségét ezzel párhuzamosan 455 millió tonnáról 434 millió tonnára módosították,

vagyis 21 millió tonnával kevesebb alapanyag kerülhet feldolgozásra a korábban vártnál.

India világpiaci jelentőségét tovább növeli, hogy a cukornádból nemcsak élelmiszeripari cukor, hanem bioetanol is készül. A termelés csökkenése ezért az exportálható mennyiséget is korlátozhatja, különösen akkor, ha a belföldi fogyasztás és az üzemanyagcélú felhasználás jelentős marad. India esetében tehát nemcsak a megtermelt cukor mennyisége, hanem annak belföldi felhasználása és a kormány exportpolitikája is meghatározza a világpiaci hatást.