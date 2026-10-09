Még drágább lesz a cukor: sokkot hozhat az El Nino: Indiában millió tonnák tűnnek el, Európa is bajban van - Magyarországon már szeptemberben elindult az áremelkedés
Jelentős fordulat körvonalazódik a világ cukorpiacán: a szélsőséges időjárás egyszerre veszélyezteti több meghatározó termelőország kínálatát, miközben az Európai Unióban is meredeken csökkenhet a cukortermelés. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) friss cukortermelési előrejelzései alapján India, Brazília és az uniós országok kilátásai egyaránt romlottak. Mindez azért különösen kedvezőtlen, mert a világpiac egyik legnagyobb szereplőjének számító India kiesése egybeeshet az európai kínálat szűkülésével.
Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) október 8-i előrejelzése szerint több mint 83 százalék a valószínűsége annak, hogy az erős vagy rendkívül erős El Nino 2027 január–márciusáig fennmarad. Az előrejelzők szerint ráadásul jelentős az esélye annak is, hogy a mostani esemény intenzitása meghaladja az 1950 óta megfigyelt korábbi csúcsokat.
Az El Nino a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedésével összefüggő éghajlati jelenség, amely világszerte megváltoztathatja a csapadék eloszlását. Egyes mezőgazdasági térségekben aszályt, másutt rendkívüli esőzéseket okozhat, így egyszerre veszélyeztetheti a terméshozamokat és a betakarítási munkálatokat.
India: több millió tonnával kisebb cukortermésre számítanak
A legnagyobb figyelmet az indiai termelés kilátásainak romlása keltheti. Az USDA újdelhi képviselete a 2026/2027-es gazdasági évre vonatkozó cukortermelési becslését 33,6 millió tonnáról 29,5 millió tonnára mérsékelte. Ez 4,1 millió tonnás, több mint 12 százalékos előrejelzés-csökkentés, ami önmagában is jelentős mennyiség a nemzetközi cukorkereskedelemben.
A cukornádtermés várható mennyiségét ezzel párhuzamosan 455 millió tonnáról 434 millió tonnára módosították,
vagyis 21 millió tonnával kevesebb alapanyag kerülhet feldolgozásra a korábban vártnál.
India világpiaci jelentőségét tovább növeli, hogy a cukornádból nemcsak élelmiszeripari cukor, hanem bioetanol is készül. A termelés csökkenése ezért az exportálható mennyiséget is korlátozhatja, különösen akkor, ha a belföldi fogyasztás és az üzemanyagcélú felhasználás jelentős marad. India esetében tehát nemcsak a megtermelt cukor mennyisége, hanem annak belföldi felhasználása és a kormány exportpolitikája is meghatározza a világpiaci hatást.
Brazíliában is gondokat okoz a szélsőséges időjárás
A világ legnagyobb cukortermelőjének és -exportőrének számító Brazíliában ugyancsak romlanak a kilátások. Az USDA jelentései szerint az El Ninoval összefüggő rendszertelen csapadék már most befolyásolja a cukornád feldolgozásának ütemét az ország közép-déli régiójában. Ez Brazília legfontosabb cukornádtermelő térsége, ahol a csapadékos időszakok megnehezíthetik a betakarítást és a szállítást. Egyes üzemek várhatóan még a szokásos feldolgozási szezonon túl is dolgoznak, ennek ellenére a cukornád egy része a következő, 2027/2028-as gazdasági évre maradhat.
A brazil cukorpiacon azonban nemcsak az időjárás okoz bizonytalanságot. A korábbi gyengébb külföldi kereslet és az alacsonyabb világpiaci árak miatt a feldolgozók egy része az etanolgyártás felé fordult. Ennek következtében a cukorexport várható mennyiségét is lefelé módosították. Ez azért fontos, mert a brazil üzemek termelési döntései jelentős hatással vannak a nemzetközi cukorkínálatra. Ha az üzemek az alapanyag nagyobb részét bioüzemanyag gyártására használják, kevesebb cukor jut a világpiacra, még akkor is, ha a cukornádtermés önmagában nem csökken számottevően.
Ausztráliában eközben a szárazság miatt a tavalyi 28,4 millió tonnáról 27,9 millió tonnára csökkenhet a cukornádtermés. A magasabb cukortartalomnak köszönhetően ugyanakkor a tényleges cukorkibocsátás 4,4 százalékkal, 4 millió tonnára emelkedhet, miközben a kivitel 3,5 millió tonnára nőhet. Az ausztrál kínálat tehát részben ellensúlyozhatja a másutt jelentkező kiesést.
Az Európai Unióban 2017 óta nem látott visszaesés jöhet
Az európai cukorpiacon különösen kedvezőtlen helyzet alakulhat ki. Az USDA brüsszeli képviseletének friss elemzése szerint a 2026/2027-es gazdasági évben az Európai Unió cukortermelése a 2017-es cukorkvóta-megszüntetés óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet. A visszaesést két tényező együttesen okozza: a cukorrépa vetésterülete történelmi mélypontra csökkent, a nyári súlyos aszály pedig tovább rontotta a terméshozamokat.
A szakértők ezért arra számítanak, hogy az Európai Unió cukorexportja több mint a felére eshet vissza, miközben az import növekszik, és a készletek is csökkennek.
Az uniós cukorfogyasztás várhatóan lényegében stabil marad, bár hosszabb távon továbbra is mérséklődő tendencia figyelhető meg.
A helyzetet az importszabályozás is nehezíti. Az Európai Bizottság 2026 májusában egy évre felfüggesztette a nyers nádcukor finomítására vonatkozó aktív feldolgozási rendszer alkalmazását. Ez korábban lehetővé tette, hogy az Európai Unió vámmentesen importáljon cukrot, amennyiben az abból készült termékeket később újra exportálták. A korlátozás a nyerscukor ilyen célú behozatalát érinti, nem általános uniós cukorimport-tilalomról van szó.
A szűkülő termelés és az átalakuló kereskedelmi feltételek következtében az USDA az európai cukorárak növekedésére számít, ahogy az új gazdasági évre szóló szerződéseket megkötik.
Magyarország különösen érzékeny a drágulásra
A kedvezőtlen nemzetközi folyamatok Magyarországot az uniós átlaghoz képest is érzékenyen érinthetik, mivel a hazai cukorfelhasználás túlnyomó részét importból kell fedezni. A Világgazdaság szeptemberi elemzése szerint Magyarország teljes cukorfelhasználása – az élelmiszeripari igényeket is figyelembe véve – évente megközelítheti a 400 ezer tonnát, miközben a szűkebben értelmezett belföldi fogyasztás mintegy 280 ezer tonnára tehető. A magyar cukoripar egykori jelentősége mára erősen visszaszorult. A korábban működő számos cukorgyárból csupán a kaposvári üzem maradt fenn, amelynek termelése nem elegendő a teljes hazai kereslet fedezésére. A cukoripar visszaesésének történelmi és gazdasági okait a Világgazdaság korábbi háttérelemzése is bemutatta.
Magyarország számára ezért kettős kockázatot jelent a mostani helyzet. Egyrészt a világpiaci cukorárak emelkedése közvetlenül növelheti az import költségét, másrészt az uniós termés csökkenése miatt a környező országokból érkező cukor beszerzése is drágulhat. Mindez különösen az élelmiszeripari feldolgozókat érintheti, hiszen az édességgyártásban, az üdítőitalok, a konzervipari termékek és számos más élelmiszer előállításában a cukor fontos alapanyag. A drágulás végső soron a fogyasztói árakban is megjelenhet, bár ennek mértékét a hosszabb távú beszállítói szerződések, a kereskedelmi árrések és az árfolyamváltozások is befolyásolják.
Már szeptemberben megindult az áremelkedés
A cukorpiacon a fordulat első jelei már korábban megmutatkoztak. Ahogyan arról a Világgazdaság szeptember elején beszámolt, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének akkori adatai szerint augusztusban 11,9 százalékkal emelkedett a cukor világpiaci árindexe.
A drágulás mögött már akkor is
- az európai aszály,
- a kedvezőtlen ázsiai terméskilátások
- és a brazil cukortermelési problémák álltak.
Az októberi USDA-jelentések arra utalnak, hogy ezek a kínálati kockázatok továbbra is meghatározók. A globális piac szempontjából most az lesz a legfontosabb kérdés, hogy India ténylegesen mennyi cukrot tud előállítani, Brazília milyen arányban használja cukornádtermését cukor- és etanolgyártásra, illetve az európai terméskiesés mekkora többletimportot tesz szükségessé. Bár az ausztrál termelés növekedése enyhítheti a kínálati feszültséget, a világ cukorpiaca egyre inkább az időjárási kockázatoknak van kitéve.