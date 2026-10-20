Drágább lesz a karácsonyi bejgli: jelentősen drágult a dió Magyarországon – a gyenge termés és az európai kínálat csökkenése is hajtja az árakat

A dió ára már az őszi betakarítás idején jelentősen meghaladja a tavalyi szintet, és az európai terméskilátások sem ígérnek számottevő enyhülést. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adtai és az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) előrejelzései sem adnak okot túl nagy bizakodásra a bejglit kedvelőknek: szinte biztos, hogy idén drágább lesz a magyarok kedvenc karácsonyi diós süteménye.

Már a karácsonyi szezon előtt megugrott a magyar dió ára Fotó: Török János

Az legfrissebb piaci jelentése szerint, kilogrammonként 4500 forintért kínálták a magyar dióbelet a Budapesti Nagybani Piacon október második hetében, ami 20 százalékos drágulást jelent az előző év azonos időszakához képest. Fontos, hogy ez a nagybani ár, a piacokon és a boltokban ennél feltételezhetően drágábban vásárolhatunk diót.

Európában is kevesebb dió teremhet

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) előrejelzése szerint az Európai Unió diótermelése a 2026/2027-es gazdasági évben 137,1 ezer tonnára csökkenhet. A termelés földrajzilag erősen koncentrált: a négy legnagyobb termelő tagállam adja az uniós termés közel kilenctizedét.

A legnagyobb termelő Románia lehet 59 ezer tonnával, Franciaországban 31,5 ezer, Spanyolországban 20 ezer, Olaszországban pedig 12,8 ezer tonnás terméssel számolnak. Az olasz diótermés különösen kedvezőtlenül alakulhat: a prognózis 20 százalékos visszaesést jelez, amely mögött a túlzott tavaszi csapadék, a virágzás és a megporzás problémái, valamint betegségek és helyenként jégkárok állnak.

Az USDA beszáolója szerint, az uniós dióimport 400 ezer tonnára emelkedhet, miközben a belső felhasználás 521,1 ezer tonna körül alakulhat. Ez azt jelenti, hogy az európai piac továbbra is rendkívüli mértékben függ a harmadik országokból érkező diótól.

Magyarországon az aszály okozza a legnagyobb gondot

A magyar diótermesztés már az idei szezon előtt is kedvezőtlen helyzetben volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatait feldolgozó AKI szerint a hazai dióültetvények termőterülete 8050 hektár, a 2024-es termés pedig mindössze 4680 tonna volt, 15 százalékkal kevesebb az előző évinél. A szakértők szerint 2025-ben a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt ennél is kevesebb dió termett, szakértők szerint nem érte el a 4500 tonnát sem.