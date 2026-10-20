Drágább lesz a karácsonyi bejgli: jelentősen drágult a dió Magyarországon – a gyenge termés és az európai kínálat csökkenése is hajtja az árakat
A dió ára már az őszi betakarítás idején jelentősen meghaladja a tavalyi szintet, és az európai terméskilátások sem ígérnek számottevő enyhülést. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adtai és az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) előrejelzései sem adnak okot túl nagy bizakodásra a bejglit kedvelőknek: szinte biztos, hogy idén drágább lesz a magyarok kedvenc karácsonyi diós süteménye.
Az legfrissebb piaci jelentése szerint, kilogrammonként 4500 forintért kínálták a magyar dióbelet a Budapesti Nagybani Piacon október második hetében, ami 20 százalékos drágulást jelent az előző év azonos időszakához képest. Fontos, hogy ez a nagybani ár, a piacokon és a boltokban ennél feltételezhetően drágábban vásárolhatunk diót.
Európában is kevesebb dió teremhet
Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) előrejelzése szerint az Európai Unió diótermelése a 2026/2027-es gazdasági évben 137,1 ezer tonnára csökkenhet. A termelés földrajzilag erősen koncentrált: a négy legnagyobb termelő tagállam adja az uniós termés közel kilenctizedét.
A legnagyobb termelő Románia lehet 59 ezer tonnával, Franciaországban 31,5 ezer, Spanyolországban 20 ezer, Olaszországban pedig 12,8 ezer tonnás terméssel számolnak. Az olasz diótermés különösen kedvezőtlenül alakulhat: a prognózis 20 százalékos visszaesést jelez, amely mögött a túlzott tavaszi csapadék, a virágzás és a megporzás problémái, valamint betegségek és helyenként jégkárok állnak.
Az USDA beszáolója szerint, az uniós dióimport 400 ezer tonnára emelkedhet, miközben a belső felhasználás 521,1 ezer tonna körül alakulhat. Ez azt jelenti, hogy az európai piac továbbra is rendkívüli mértékben függ a harmadik országokból érkező diótól.
Magyarországon az aszály okozza a legnagyobb gondot
A magyar diótermesztés már az idei szezon előtt is kedvezőtlen helyzetben volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatait feldolgozó AKI szerint a hazai dióültetvények termőterülete 8050 hektár, a 2024-es termés pedig mindössze 4680 tonna volt, 15 százalékkal kevesebb az előző évinél. A szakértők szerint 2025-ben a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt ennél is kevesebb dió termett, szakértők szerint nem érte el a 4500 tonnát sem.
Az idei helyzetet tovább súlyosbította a hosszan tartó nyári szárazság és a rendkívüli hőség. A vízhiány különösen az idősebb, öntözés nélküli ültetvényeket viselte meg, amelyeknél a fák lombja elszáradhatott, és a termés fejlődése is leállhatott. Az Infokarcag.hu által közölt karcagi termelői beszámoló szintén jelentős károkról számolt be. Kiss Klára őstermelő szerint az idei rendkívüli aszály és a hőség az elöregedő dióültetvények számára különösen súlyos csapást jelentett.
A hazai termelést azonban nemcsak az időjárás nehezíti. A dióburok-fúrólégy, a különböző növénybetegségek, valamint az öntözési és növényvédelmi költségek emelkedése is jelentős kockázatot jelent. A gyengébb termés mellett a minőségi veszteség is komoly probléma lehet, hiszen
- a dióbél színe,
- épsége
- és eltarthatósága
alapvetően meghatározza az értékesítési árat. A 2026-os magyar diótermésről egyelőre nem áll rendelkezésre olyan megerősített országos becslés, amely alapján pontos termésmennyiséget lehetne közölni. A termelői tapasztalatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az idei időjárás több térségben ismét jelentős veszteségeket okozhatott.
Egyre jobban rá van utalva az importra a magyar diópiac
A magyar termés visszaesésével párhuzamosan a külföldi dió egyre nagyobb szerepet kap a hazai ellátásban. Az AKI februári elemzése szerint 2025-ben a dióbél behozatala 31 százalékkal, 1670 tonnára nőtt, miközben értéke 74 százalékkal, 3,57 milliárd forintra emelkedett. A dióbél elsősorban Ukrajnából, Kínából és Romániából érkezett. Ezzel szemben a magyar dióbélexport 46 százalékkal, mindössze 123,8 tonnára zsugorodott. A két adat együttesen arra utal, hogy Magyarország a dióbél esetében egyre inkább importra szorul, miközben a jó minőségű, válogatott hazai termék továbbra is értékesíthető prémiumáron.
A nemzetközi piacon ugyanakkor nem kizárólag áremelő hatások érvényesülnek. Kalifornia, a világ egyik legjelentősebb diótermelő térsége 2025-ben 809 ezer amerikai rövid tonna diót termelt, ami 33 százalékos növekedést jelentett. Az amerikai dióágazatban jelentkező jelentős készletek és a nemzetközi értékesítési verseny fékezhetik az európai árak emelkedését.
Mennyibe kerülhet a dió karácsonyra?
A következő hetekben az árak alakulását elsősorban az új magyar termés mennyisége és minősége, az importbeszerzések költsége, valamint az ünnepi kereslet határozhatja meg. A 4500 forintos kilogrammonkénti nagybani ár már most magasabb a tavalyinál. A friss termés piacra kerülése növelheti a kínálatot, miközben a sütőipar, az édesipar és a háztartások szezonális kereslete az év utolsó hónapjaiban rendszerint élénkül, vagyis nagy esély az árcsökkenésre nincs.
A jelenlegi piaci adatok alapján tehát inkább a magasabb árszint fennmaradásának van kézzelfogható alapja, mint egy gyors és jelentős árcsökkenésnek. A hazai dióbél esetében a 4500 forintos nagybani ár inkább tovább emelkedhet, különösen akkor, ha a betakarítás végleges eredménye megerősíti a gyenge termésről szóló beszámolókat. Ez alapján idén is ötezer forint vagy inkább e feletti árakkal talákozhatunk a boltokban és a piacokon. Az importdió ugyanakkor továbbra is árversenyt támaszthat a hazai termékekkel szemben. Az AKI adatai szerint ugyanakkor 2026 első hét hetében a külföldről származó dióbelet is átlagosan 4023 forintért kínálták kilogrammonként a Budapesti Nagybani Piacon, ami 16 százalékos drágulást jelemtett az egy évvel kokrábbihoz képest.