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A fekete-tengeri káosz elérheti a magyar boltokat is, világszinten drágulnak az élelmiszerek – az aszály és a drága energia egyszerre csap oda

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A búza és a kukorica világpiaci ára többéves csúcsra emelkedett, miközben a szállítási zavarok, az aszály és a drága energia egyszerre szűkíti a kínálatot. A folyamat a magyar növénytermesztőknek magasabb értékesítési árat, az állattartóknak és a fogyasztóknak viszont növekvő költségeket hozhat. A ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) értékelése szerint a drágulást már nem egyetlen termékcsoport okozza.
Dénes Zoltán
2026.10.05, 06:00
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Újra gyorsul a világpiaci élelmiszerek drágulása. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének október 2-án közzétett adatai szerint a FAO élelmiszerár-indexe szeptemberben 136 pontra emelkedett, ami 1,5 százalékos havi és 5,8 százalékos éves növekedést jelent. A mutató ezzel 2022 novembere óta nem látott szintre került, bár még mindig 15,1 százalékkal elmarad az orosz–ukrán háború első hónapjában elért történelmi csúcstól. A FAO értékelése szerint a drágulást már nem egyetlen termékcsoport okozza: egyszerre emelkedik a gabonafélék, a növényi olajok és a cukor ára.

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Amennyiben  a fekete-tengeri és közel-keleti logisztikai zavarok, valamint az időjárási sokkok tartosan fennmaradnak, úgy elkerülhetetlen az élelmiszerek drágulása
Fotó: Chris Ratcliffe

A búza és a kukorica vezeti a drágulást

A legnagyobb változás a gabonapiacon történt. A FAO gabonaárindexe egyetlen hónap alatt 5,1 százalékkal nőtt, és 17,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

A búza világpiaci ára szeptemberben 6,3 százalékkal emelkedett, és 2023 augusztusa óta a legmagasabb szintet érte el.

 Ennek legfontosabb oka a fekete-tengeri exportútvonalak beszűkülése, amely miatt az importőrök egyre nagyobb mennyiséget próbálnak más termelőktől beszerezni. A száraz észak-amerikai időjárás az őszi búza vetési kilátásait is rontotta.

A kukorica 5,6 százalékkal drágult, több mint hároméves csúcsra kerülve. A piacot a vártnál gyengébb amerikai hozamok, a kisebb brazil exportkínálat és az ukrán szállítási akadályok egyaránt felfelé hajtották. Az árpa világpiaci ára 3,9, a ciroké pedig 13,7 százalékkal nőtt. A részletes FAO-adatok szerint még a Hormuzi-szoros bizonytalan hajóforgalma is erősítette az árnyomást, mivel megdrágította az energiát, a műtrágyát és a tengeri fuvarozást. 

Ez Magyarország számára kétélű fejlemény. A búza és a kukorica nemzetközi drágulása javíthatja a hazai termelők értékesítési pozícióját, különösen a szűk magyar és európai kukoricakínálat mellett. A takarmányárak emelkedése ugyanakkor tovább növelheti a sertés-, baromfi- és tejtermelők költségeit.

Kevesebb gabona kerülhet a világpiacra

A FAO lefelé módosította a globális gabonatermés kilátását is. A szervezet 2026-ra 2,979 milliárd tonnás termést vár, 2,1 százalékkal kevesebbet a tavalyi rekordnál. Ez ugyanakkor továbbra is minden idők második legnagyobb globális termése lenne.

A búzatermés várható mennyiségét a kedvezőbb ausztrál időjárás miatt 813,9 millió tonnára emelték. A durvaszemű gabonák – mindenekelőtt a kukorica – prognózisát viszont az Egyesült Államokban és az Európai Unióban tapasztalt hőség és aszály miatt 1,612 milliárd tonnára csökkentették.

A világ gabonakereskedelme a 2026/27-es gazdasági évben 3,5 százalékkal, 505,8 millió tonnára eshet. A FAO szerint a búza- és kukoricaexport a korábban vártnál is nagyobb mértékben csökkenhet, mert a fekete-tengeri útvonalak kiesését az alternatív vasúti, dunai és közúti kapacitások nem tudják teljes egészében pótolni.

A magyar gabonaexport számára ez új piacokat és magasabb árakat jelenthet, különösen Észak-Afrikában és a mediterrán térségben. Ezzel párhuzamosan azonban drágulhat az importkukorica, és fokozódhat a verseny a dunai, román és közép-európai szállítási kapacitásokért.

Külön úton jár a napraforgó

A növényiolaj-index szeptemberben 0,9 százalékkal emelkedett, éves összevetésben pedig már 18,3 százalékos volt a drágulás. Az emelkedést elsősorban a pálmaolaj okozta, amelynek árát az erős importkereslet és a délkelet-ázsiai szárazság hajtotta.

A napraforgóolaj ugyanakkor harmadik egymást követő hónapban olcsóbbodott. A piac ugyanis bőséges fekete-tengeri kínálatra számít, bár a kikötői és szállítási zavarok korlátozzák az áresést. A repce- és szójaolaj ára szeptemberben lényegében változatlan maradt.

Ez a magyar napraforgó-termelőknek kedvezőtlenebb jelzés: a nemzetközi olajár csökkenése fékezheti a mag felvásárlási árának emelkedését. A magas energiaárak és a bizonytalan ukrán export azonban továbbra is árpadlót képezhetnek. A repce helyzetét a biodízel-kereslet és a stabil repceolajár támogatja.

Olcsóbb hús, bizonytalan tejpiac

Miközben a növényi termékek drágultak, a húsárindex 1,1 százalékkal csökkent. A sertés- és baromfihús nemzetközi ára a bőséges exportkínálat miatt mérséklődött, miközben az Európai Unióban a nyári hőhullámok után helyreálló állatnövekedés növelte a kínálatot.

A tejtermékindex mindössze 0,1 százalékkal csökkent, de az egyes termékek között jelentős eltérés alakult ki: 

  • a sajt ára gyengült, 
  • a tejporé emelkedett, 
  • a vajé pedig alig változott, 
  • a sovány tejpor ára 33,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, 

miközben a sajt és a vaj lényegesen olcsóbb maradt. 

A magyar állattartók így kettős nyomás alá kerülhetnek: a sertés-, baromfi- és tejtermékek értékesítési ára gyenge maradhat, miközben a gabona, az energia és a műtrágya drágulása emeli az önköltséget.

A cukor ára is megugrott

A legnagyobb havi drágulást a cukorpiacon mérte a FAO: az index 6,1 százalékkal emelkedett, és 2025 áprilisa óta nem látott szintet ért el. Az indiai és thaiföldi terméskilátásokat a szárazság, a brazil betakarítást a heves esők, az uniós cukorrépa-termést pedig a kisebb vetésterület és a kedvezőtlen időjárás rontotta.

A FAO arra figyelmeztetett, hogy a fekete-tengeri és közel-keleti logisztikai zavarok, valamint az időjárási sokkok egyre szélesebb termékkört érintenek. Ha ez a helyzet tartóssá válik, a világpiaci drágulás hamarosan a fogyasztói élelmiszerárakban is megjelenhet – Magyarországon pedig ezt a gyenge terméseredmények és a magas energiaigényű szállítás, szárítás, illetve feldolgozás tovább erősítheti.

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ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
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