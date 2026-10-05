A fekete-tengeri káosz elérheti a magyar boltokat is, világszinten drágulnak az élelmiszerek – az aszály és a drága energia egyszerre csap oda

Újra gyorsul a világpiaci élelmiszerek drágulása. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének október 2-án közzétett adatai szerint a FAO élelmiszerár-indexe szeptemberben 136 pontra emelkedett, ami 1,5 százalékos havi és 5,8 százalékos éves növekedést jelent. A mutató ezzel 2022 novembere óta nem látott szintre került, bár még mindig 15,1 százalékkal elmarad az orosz–ukrán háború első hónapjában elért történelmi csúcstól. A FAO értékelése szerint a drágulást már nem egyetlen termékcsoport okozza: egyszerre emelkedik a gabonafélék, a növényi olajok és a cukor ára.

Amennyiben a fekete-tengeri és közel-keleti logisztikai zavarok, valamint az időjárási sokkok tartosan fennmaradnak, úgy elkerülhetetlen az élelmiszerek drágulása

Fotó: Chris Ratcliffe

A búza és a kukorica vezeti a drágulást

A legnagyobb változás a gabonapiacon történt. A FAO gabonaárindexe egyetlen hónap alatt 5,1 százalékkal nőtt, és 17,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

A búza világpiaci ára szeptemberben 6,3 százalékkal emelkedett, és 2023 augusztusa óta a legmagasabb szintet érte el.

Ennek legfontosabb oka a fekete-tengeri exportútvonalak beszűkülése, amely miatt az importőrök egyre nagyobb mennyiséget próbálnak más termelőktől beszerezni. A száraz észak-amerikai időjárás az őszi búza vetési kilátásait is rontotta.

A kukorica 5,6 százalékkal drágult, több mint hároméves csúcsra kerülve. A piacot a vártnál gyengébb amerikai hozamok, a kisebb brazil exportkínálat és az ukrán szállítási akadályok egyaránt felfelé hajtották. Az árpa világpiaci ára 3,9, a ciroké pedig 13,7 százalékkal nőtt. A részletes FAO-adatok szerint még a Hormuzi-szoros bizonytalan hajóforgalma is erősítette az árnyomást, mivel megdrágította az energiát, a műtrágyát és a tengeri fuvarozást.

Ez Magyarország számára kétélű fejlemény. A búza és a kukorica nemzetközi drágulása javíthatja a hazai termelők értékesítési pozícióját, különösen a szűk magyar és európai kukoricakínálat mellett. A takarmányárak emelkedése ugyanakkor tovább növelheti a sertés-, baromfi- és tejtermelők költségeit.

Kevesebb gabona kerülhet a világpiacra

A FAO lefelé módosította a globális gabonatermés kilátását is. A szervezet 2026-ra 2,979 milliárd tonnás termést vár, 2,1 százalékkal kevesebbet a tavalyi rekordnál. Ez ugyanakkor továbbra is minden idők második legnagyobb globális termése lenne.