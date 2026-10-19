Újabb élelmiszerár-sokk közeleg: a neheze még hátravan, és ezt Magyarország sem úszhatja meg

Újabb, akár 2027-ben is tartósan fennmaradó élelmiszerár-emelkedés fenyegeti a világgazdaságot. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) szeptemberi élelmiszerár-indexe 136 pontra emelkedett, ami 2022 novembere óta a legmagasabb érték. A világpiaci drágulás hátterében ezúttal nem egyetlen termék kínálati zavara áll, hanem több, egymást erősítő tényező: a háborúk miatt megdrágult szállítás, az energia- és műtrágyaköltségek emelkedése, valamint a szélsőséges időjárás következtében romló terméskilátások.

A háborúk, az aszály és az ennek nyomán megdrágult energia, illetve alapanyagok egyaránt növelték az élelmiszerár-indexet Fotó: Sipeki Péter

Maximo Torero, a FAO vezető közgazdásza a Reutersnek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi problémák teljes hatása még nem jelent meg az élelmiszerárakban. A legsúlyosabb következmények 2026 végén és 2027 elején jelentkezhetnek, de a drágulás akár a következő év egészében is fennmaradhat. A FAO szeptemberi adatai szerint az élelmiszerár-index augusztushoz képest 1,5 százalékkal, egy év alatt pedig 5,8 százalékkal emelkedett. A mutató ugyanakkor még mindig 15,1 százalékkal elmarad a 2022 márciusában, az orosz–ukrán háború kezdetét követően elért történelmi csúcstól. A szeptemberi emelkedést elsősorban a gabonafélék, a növényi olajok és a cukor drágulása okozta, miközben a húsárindex csökkent, a tejtermékeké pedig lényegében változatlan maradt.

Élelmiszerárak: egyszerre több oldalról éri sokk a piacot

A jelenlegi helyzet egyik legfontosabb sajátossága, hogy a termelési és logisztikai problémák egymást erősítik. A fekete-tengeri gabonainfrastruktúrát érő támadások akadályozzák a búzaszállítmányokat, miközben a Vörös-tengeren kialakult bizonytalanság miatt számos hajó kénytelen hosszabb, Afrika megkerülésével vezető útvonalat választani.

A Reuters beszámolója szerint egyes fontos nemzetközi szállítási útvonalakon, például a Fekete-tenger és Délkelet-Ázsia között, mintegy 50 százalékkal emelkedtek a fuvardíjak. Eközben az iráni háború következtében megdrágult üzemanyag és a Hormuzi-szoroson keresztüli műtrágyaexport zavarai tovább növelik a mezőgazdasági termelés költségeit.