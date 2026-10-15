Élelmiszerválság fenyeget: napi öt hajóval ez elkerülhető lenne – figyelmeztetett az ENSZ

„Rendkívül fontos, hogy a következő hetekben megszülessen a megállapodás. Ellenkező esetben lekéssük a vetési időszakot” – figyelmeztetett az ENSZ vezető tisztviselője. Jorge Moreira da Silva, az ENSZ főtitkárhelyettese a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank bangkoki éves találkozójának helyszínén arról beszélt, hogy a műtrágyaszállítások újraindítására már csak néhány hét áll rendelkezésre. Ellenkező esetben a világ súlyos élelmiszerválság elé nézhet. A Reuters beszámolója szerint akár 81 százalékkal is megemelkedhetnek a gabonafélék világpiaci árai, ha nem sikerül helyreállítani a Hormuzi-szoroson keresztüli műtrágyaszállításokat.

Több kereskedelmi hajó horgonyoz a Hormuzi-szorosban 2026. szeptember 10-én, miután Teherán bejelentette, hogy a szoros zárva marad. Az ENSZ szerint élelmiszerválság alakulhat ki, ha nem indulhatnak meg a műtrágyát szállító hajók Fotó: Anadolu via AFP

A probléma már nem kizárólag a műtrágyagyártókat és a nemzetközi kereskedelmet érinti. Ha a gazdálkodók nem jutnak megfelelő időben tápanyag-utánpótláshoz, csökkenhetnek a terméshozamok, ami a következő betakarításkor a gabona, az olajos növények és közvetve az állati termékek drágulásához vezethet.

Élelmiszerválság alakulhat ki

A Hormuzi-szoros a február 28-án kezdődött amerikai és izraeli támadások óta a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb stratégiai pontjává vált. Irán a tengeri átjáró ellenőrzésével igyekszik nyomást gyakorolni Washingtonra, miközben az Egyesült Államok az iráni kikötők tengeri blokádjával próbálja korlátozni Teherán mozgásterét.

A szoros jelentősége azonban jóval túlmutat az olajkereskedelmen. A háború előtt ezen az útvonalon haladt át

a világkereskedelembe kerülő karbamid mintegy egyharmada;

a tengeren szállított kén közel fele;

valamint a globális olajellátás jelentős része.

A karbamid a világ egyik legelterjedtebb nitrogénműtrágyája, a kén pedig többek között a foszfátműtrágyák előállításának fontos alapanyaga. A washingtoni Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet (IFPRI) szeptemberi értékelése szerint a Perzsa-öbölből induló műtrágyaszállítások a háború kezdete után több mint fél évvel is nagyrészt szüneteltek. Bár a június közepe és július közepe közötti tűzszünet idején bizonyos tengeri szállítások újraindultak, a műtrágya ezeknek csak elenyésző részét tette ki. A helyzet különösen a műtrágyaimporttól erősen függő ázsiai és afrikai országok számára veszélyes, amelyek mezőgazdasági termelése már egyetlen vetési időszak kiesését is nehezen viselné el.