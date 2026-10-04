Amerikai techmilliárdos vett meg miniállamnyi erdőt Svédországban – rögtön kitört a botrány, elképzelték, mi jön a rénszarvas helyett

Nagy feltűnést keltett Svédországban, hogy az ország egyik legnagyobb erdőtulajdonosa, az SCA egy körülbelül 15 ezer hektáros birtokot adott el egy alig néhány hónapja létrehozott társaságnak. A történet akkor vált igazán érdekessé, amikor egy televíziós műsorban kiderült, ki áll a vevő mögött: a Cladonia Skog AB tényleges tulajdonosa Alexander Caedmon Karp, a Palantir Technologies társalapítója és vezérigazgatója. A terület nagysága nagyjából akkora mint amekkora Liechtenstein.

Alex Karp, a Palantir Technologies vezérigazgatója a sajtóval beszélget, miután távozik a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni Fehér Házbeli találkozójáról, 2026. szeptember 29-én. Az összejövetelre röviddel azután került sor, hogy az OpenAI technológiai óriás biztonsági aggályok miatt lemondta legújabb modelljének megjelenését, és számos bejelentés érkezett arról, hogy a technológia hűtlen volt. Alex Karp cége közben miniállam mérető erdőt vásárolt Svédországban.

Fotó: AFP

Az ingatlan Storsjö Kapell térségében, Berg községben, Härjedalenben található. A svéd közszolgálati televízió szerint a vételár 240 millió svéd korona, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 7,8 milliárd forintnak felel meg. A 15 ezer hektáros terület nagyságát jól érzékelteti, hogy az nagyjából megegyezik Malmö teljes szárazföldi területével, és Berg község területének mintegy 2,6 százalékát teszi ki.

Erdő: külön erre alapíthatták a céget

A vásárló Cladonia Skog AB különösen friss szereplő a svéd üzleti életben: a társaságot 2026. július 10-én jegyezték be, vagyis alig néhány héttel az ingatlanügylet előtt. A hivatalos tevékenységi kör szerint a vállalat ingatlanok tulajdonlásával és kezelésével, valamint erdőgazdálkodással foglalkozik. A cégadatok jelenleg nulla alkalmazottat mutatnak. A svéd nyilvántartási adatok alapján Karp százszázalékos ellenőrzést gyakorol a Cladonia Skog felett.

A tranzakció másik oldalán sem kis szereplő áll. Az SCA Európa egyik legjelentősebb erdőgazdálkodási vállalata, saját adatai szerint 2,7 millió hektárnyi földterületet kezel Svédországban és a balti államokban. Ez csaknem Belgium területének felel meg. A most eladott birtokot ugyanakkor az SCA nem tartotta optimálisnak saját üzemszerű erdőgazdálkodása számára.

Adatközpontot sejtettek a háttérben

A vevő személye miatt gyorsan elindultak a találgatások arról, mire lehet szüksége egy mesterségesintelligencia- és adatelemző vállalat vezetőjének ekkora svédországi földterületre.

A Palantir szoftvereit állami szervezetek, rendvédelmi szervek és a hadsereg is használja, a társaság pedig egyre jelentősebb szereplője az AI-piacnak. Maga a vállalat úgy fogalmaz, hogy adatplatformjai segítségével vállalatok és kormányzati szervezetek nagy mennyiségű információt tudnak elemezni és operatív döntésekhez felhasználni.

Így adta magát az egyik feltételezés: adatközpont épülhet a birtokon.

Ezt azonban a vevő határozottan cáfolta. A Cladonia Skog képviseletében eljáró Scandinavian Trust azt közölte az SVT-vel, hogy a cél a birtok hosszú távú kezelése, a helyi természet, valamint az erdőhöz kapcsolódó svéd hagyományok tiszteletben tartásával. A társaság kifejezetten alaptalannak nevezte az adatközponttal kapcsolatos spekulációkat.