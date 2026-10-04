Amerikai techmilliárdos vett meg miniállamnyi erdőt Svédországban – rögtön kitört a botrány, elképzelték, mi jön a rénszarvas helyett
Nagy feltűnést keltett Svédországban, hogy az ország egyik legnagyobb erdőtulajdonosa, az SCA egy körülbelül 15 ezer hektáros birtokot adott el egy alig néhány hónapja létrehozott társaságnak. A történet akkor vált igazán érdekessé, amikor egy televíziós műsorban kiderült, ki áll a vevő mögött: a Cladonia Skog AB tényleges tulajdonosa Alexander Caedmon Karp, a Palantir Technologies társalapítója és vezérigazgatója. A terület nagysága nagyjából akkora mint amekkora Liechtenstein.
Az ingatlan Storsjö Kapell térségében, Berg községben, Härjedalenben található. A svéd közszolgálati televízió szerint a vételár 240 millió svéd korona, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 7,8 milliárd forintnak felel meg. A 15 ezer hektáros terület nagyságát jól érzékelteti, hogy az nagyjából megegyezik Malmö teljes szárazföldi területével, és Berg község területének mintegy 2,6 százalékát teszi ki.
Erdő: külön erre alapíthatták a céget
A vásárló Cladonia Skog AB különösen friss szereplő a svéd üzleti életben: a társaságot 2026. július 10-én jegyezték be, vagyis alig néhány héttel az ingatlanügylet előtt. A hivatalos tevékenységi kör szerint a vállalat ingatlanok tulajdonlásával és kezelésével, valamint erdőgazdálkodással foglalkozik. A cégadatok jelenleg nulla alkalmazottat mutatnak. A svéd nyilvántartási adatok alapján Karp százszázalékos ellenőrzést gyakorol a Cladonia Skog felett.
A tranzakció másik oldalán sem kis szereplő áll. Az SCA Európa egyik legjelentősebb erdőgazdálkodási vállalata, saját adatai szerint 2,7 millió hektárnyi földterületet kezel Svédországban és a balti államokban. Ez csaknem Belgium területének felel meg. A most eladott birtokot ugyanakkor az SCA nem tartotta optimálisnak saját üzemszerű erdőgazdálkodása számára.
Adatközpontot sejtettek a háttérben
A vevő személye miatt gyorsan elindultak a találgatások arról, mire lehet szüksége egy mesterségesintelligencia- és adatelemző vállalat vezetőjének ekkora svédországi földterületre.
A Palantir szoftvereit állami szervezetek, rendvédelmi szervek és a hadsereg is használja, a társaság pedig egyre jelentősebb szereplője az AI-piacnak. Maga a vállalat úgy fogalmaz, hogy adatplatformjai segítségével vállalatok és kormányzati szervezetek nagy mennyiségű információt tudnak elemezni és operatív döntésekhez felhasználni.
Így adta magát az egyik feltételezés: adatközpont épülhet a birtokon.
Ezt azonban a vevő határozottan cáfolta. A Cladonia Skog képviseletében eljáró Scandinavian Trust azt közölte az SVT-vel, hogy a cél a birtok hosszú távú kezelése, a helyi természet, valamint az erdőhöz kapcsolódó svéd hagyományok tiszteletben tartásával. A társaság kifejezetten alaptalannak nevezte az adatközponttal kapcsolatos spekulációkat.
Az SCA sajtófőnöke ráadásul arra is rámutatott, hogy a térség villamosenergia-hálózata nem alkalmas egy nagy adatközpont ellátására.
A síelés is szerepet játszhatott
Azóta valamivel több is kiderült Karp motivációjáról. A Cladonia Skog az SVT-nek azt közölte, hogy Karp régóta kötődik Svédországhoz, már van hegyi háza az országban, és különösen kedveli a síelést. A vevő hangsúlyozta azt is, hogy együtt kíván működni a környék lakóival, és a helyi vadászok számára is biztosítanának vadászati lehetőséget.
Ez azért vált érzékeny kérdéssé, mert az adásvétel után két helyi vadásztársaság elvesztette korábbi vadászati jogát. Az SCA szerint ennek oka egyszerűen az volt, hogy a társaság nem hosszabbíthatott meg szerződéseket olyan földterületre, amely már nem az övé.
A titokzatosnak érzett tranzakció ugyanakkor a helyiek egy részében továbbra is bizonytalanságot kelt. Az SVT-nek nyilatkozó helyi közösségi vezető szerint elsősorban az okozott nyugtalanságot, hogy sokáig szinte semmit sem tudtak az új tulajdonos terveiről.
A svéd hatóság rábólintott
A hatalmas terület megvásárlásához hatósági engedélyre is szükség volt. Svédországban a ritkán lakott térségekben található mezőgazdasági és erdőingatlanok bizonyos megszerzését a megyei közigazgatás vizsgálja. Jämtland megye hatósága szeptember elején jóváhagyta a Cladonia Skog vásárlását. Indoklása szerint az ügylet nem veszélyezteti érdemben sem a helyi foglalkoztatást, sem a térségben élők lakhatási lehetőségeit.
Az üzlet így jogilag lezárhatóvá vált. A nagyobb kérdés azonban megmaradt: miért akar a világ egyik legismertebb adatelemző és AI-vállalatának vezetője 15 ezer hektárnyi svéd erdőt? Karp cége egyelőre erre egyszerű választ ad: hosszú távú erdőgazdálkodási befektetésről és a természetközeli terület megőrzéséről van szó. Svédországban azonban éppen a vevő személye miatt jóval nagyobb figyelem kíséri az ügyletet, mint egy átlagos erdőbirtok-adásvételt.