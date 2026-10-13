Putyin lecsapott, drámai fordulatról számolt be Brüsszel: az ukrán gabona 90 százaléka már az uniós folyosókon haladt

Alapjaiban változott meg az ukrán gabonaexport útvonala az Európai Bizottság október 12-én közzétett legfrissebb adatai szerint. Miközben júliusban még a fekete-tengeri kikötőkön keresztül szállították ki az ukrán gabona, olajos magvak és kapcsolódó termékek mintegy 80 százalékát, augusztusra ez az arány mindössze 10 százalékra zuhant. Ezzel párhuzamosan az uniós szolidaritási folyosók részesedése 20 százalékról 90 százalékra emelkedett.

Kombájnok búzát aratnak a Gagarin Mezőgazdasági Vállalat Kft. földjén, Harkiv régióban, Ukrajnában A gabona 90 százaléka már az uniós szolidaritási folyosón hagyja el az országot Fotó: NurPhoto via AFP

A brüsszeli jelentés alapján a vasúti, közúti és belvízi útvonalak egyetlen hónap alatt ismét az ukrán agrárexport meghatározó szállítási csatornáivá váltak. Ez a változás különösen érzékenyen érintheti a közép-európai országokat, köztük Magyarországot.

Ukrán gabona: néhány hét alatt megfordultak az arányok

Az ukrán gabonaexport korábban elsősorban a nagy fekete-tengeri kikötőkre épült, amelyek a háború ellenére is jelentős mennyiségű mezőgazdasági terméket tudtak továbbítani a világpiacra. Az elmúlt hónapokban azonban a katonai támadások és az emiatt kialakult tengeri szállítás körüli bizonytalanság egyre nagyobb kockázatot jelentettek az exportőrök számára.

A bizottsági adatokban most látott elmozdulás különösen jelentős, hiszen júniusról júliusra még csak 10-ről 20 százalékra emelkedett a szolidaritási folyosók részesedése, augusztusban azonban már 90 százalékot tett ki.

A változás nagyságrendje önmagában is figyelemre méltó, ugyanakkor a bizottsági közlemény nem részletezi, hogy pontosan milyen mennyiségek mozogtak augusztusban az egyes útvonalakon. Az egyértelmű, hogy a szárazföldi és dunai útvonalak szerepe látványosan felértékelődött. A tengeri kikötők kapacitását azonban ezek az útvonalak hosszabb távon csak jelentős többletköltségek és infrastrukturális korlátok mellett tudják helyettesíteni.

Már 96 millió tonna ukrán gabona haladt át az uniós folyosókon

Az Európai Bizottság összesítése szerint 2022 májusa óta mintegy 235 millió tonna ukrán exportáru jutott ki az országból a szolidaritási folyosókon. Ebből 105 millió tonnát a mezőgazdasági termékek tettek ki, köztük 96 millió tonna gabona, olajos mag és kapcsolódó termék.