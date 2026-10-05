Fekete-tengeri háború: elsüllyedt egy gabonával megrakott hajó – bezárulnak Ukrajna exportútvonalai, a világpiac fizeti meg az árát

Elsüllyedt a Fekete-tengeren a Royad Mammadov nevű, gabonával megrakott kereskedelmi hajó, miután október 5-én dróntalálat érte. A Latifundist beszámolója szerint a török hajó az ukrajnai Izmail kikötőjéből indult Olaszország felé, és gabonát szállított. Az incidens Románia felségvizein kívül, a Pescăruș tengeri platformtól mintegy kilenc tengeri mérföldre délkeletre történt. A találat után tűz ütött ki a fedélzeten, majd a hajó elsüllyedt. A román hatóságok közlése szerint 11 tengerészt sikerült kimenteni, ketten meghaltak, három sérültet helikopterrel szállítottak el. A jelenleg elérhető hivatalos információk alapján ugyanakkor a drón eredetét nem lehet egyértelműen valamelyik hadviselő félhez kötni.

A gabonapiacot is megrázza a fekte-tengeri háború Forrás: www.youtube.com/watch?v=UE-1EhW9P3w

Az eset azért különösen súlyos a gabonapiac szempontjából, mert már nem egy kikötőben várakozó hajó vagy egy rakodóterminál vált támadás célpontjává: egy berakodott, úton lévő exportáru sem jutott el a vevőhöz. Ez tovább emelheti a fekete-tengeri hajózás biztosítási és fuvarköltségeit, és még óvatosabbá teheti azokat a hajótulajdonosokat, amelyek ukrán kikötőket szolgálnak ki.

A gabonaárakban már látszik a fekete-tengeri háború

A fekete-tengeri konfliktus hatása már messze túlmutat Ukrajnán. A FAO friss jelentése szerint szeptemberben 1,5 százalékkal emelkedett a globális élelmiszerár-index, és 5,8 százalékkal állt az egy évvel korábbi szint felett. A szervezet külön kiemelte a szállítási zavarokat, köztük a Fekete-tenger problémáit.

A legnagyobb mozgás éppen a gabonapiacon történt. A FAO gabonaárindexe egyetlen hónap alatt 5,1 százalékkal emelkedett, a búza világpiaci jegyzése 6,3 százalékkal, a kukoricáé pedig 5,6 százalékkal nőtt. A búza ezzel 2023 augusztusa óta nem látott szintre, a kukorica pedig több mint hároméves csúcsra került. A szervezet értékelése szerint már nem egyetlen termékpiaci sokkról van szó: a gabona, a növényi olaj és a cukor ára egyszerre emelkedik. A FAO vezető közgazdásza szerint

a fekete-tengeri és más tengeri szállítási zavarok az energia- és fuvarköltségekkel együtt egyre szélesebb körben épülnek be az élelmiszerárakba.

A FAO a 2026/2027-es szezon globális gabonakereskedelmét már csak 505,8 millió tonnára várja, ami 3,5 százalékos visszaesést jelenthet az előző szezon rekordjához képest. A visszaesésben meghatározó szerepe lehet a búza- és kukoricakivitel gyengülésének, amelyet a fekete-tengeri hajózás korlátozottsága és az alternatív útvonalak elégtelen kapacitása súlyosbít.