Fekete-tengeri háború: elsüllyedt egy gabonával megrakott hajó – bezárulnak Ukrajna exportútvonalai, a világpiac fizeti meg az árát
Elsüllyedt a Fekete-tengeren a Royad Mammadov nevű, gabonával megrakott kereskedelmi hajó, miután október 5-én dróntalálat érte. A Latifundist beszámolója szerint a török hajó az ukrajnai Izmail kikötőjéből indult Olaszország felé, és gabonát szállított. Az incidens Románia felségvizein kívül, a Pescăruș tengeri platformtól mintegy kilenc tengeri mérföldre délkeletre történt. A találat után tűz ütött ki a fedélzeten, majd a hajó elsüllyedt. A román hatóságok közlése szerint 11 tengerészt sikerült kimenteni, ketten meghaltak, három sérültet helikopterrel szállítottak el. A jelenleg elérhető hivatalos információk alapján ugyanakkor a drón eredetét nem lehet egyértelműen valamelyik hadviselő félhez kötni.
Az eset azért különösen súlyos a gabonapiac szempontjából, mert már nem egy kikötőben várakozó hajó vagy egy rakodóterminál vált támadás célpontjává: egy berakodott, úton lévő exportáru sem jutott el a vevőhöz. Ez tovább emelheti a fekete-tengeri hajózás biztosítási és fuvarköltségeit, és még óvatosabbá teheti azokat a hajótulajdonosokat, amelyek ukrán kikötőket szolgálnak ki.
A gabonaárakban már látszik a fekete-tengeri háború
A fekete-tengeri konfliktus hatása már messze túlmutat Ukrajnán. A FAO friss jelentése szerint szeptemberben 1,5 százalékkal emelkedett a globális élelmiszerár-index, és 5,8 százalékkal állt az egy évvel korábbi szint felett. A szervezet külön kiemelte a szállítási zavarokat, köztük a Fekete-tenger problémáit.
A legnagyobb mozgás éppen a gabonapiacon történt. A FAO gabonaárindexe egyetlen hónap alatt 5,1 százalékkal emelkedett, a búza világpiaci jegyzése 6,3 százalékkal, a kukoricáé pedig 5,6 százalékkal nőtt. A búza ezzel 2023 augusztusa óta nem látott szintre, a kukorica pedig több mint hároméves csúcsra került. A szervezet értékelése szerint már nem egyetlen termékpiaci sokkról van szó: a gabona, a növényi olaj és a cukor ára egyszerre emelkedik. A FAO vezető közgazdásza szerint
a fekete-tengeri és más tengeri szállítási zavarok az energia- és fuvarköltségekkel együtt egyre szélesebb körben épülnek be az élelmiszerárakba.
A FAO a 2026/2027-es szezon globális gabonakereskedelmét már csak 505,8 millió tonnára várja, ami 3,5 százalékos visszaesést jelenthet az előző szezon rekordjához képest. A visszaesésben meghatározó szerepe lehet a búza- és kukoricakivitel gyengülésének, amelyet a fekete-tengeri hajózás korlátozottsága és az alternatív útvonalak elégtelen kapacitása súlyosbít.
Ukrajna szárazföldön sem tudja kivinni a termést
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ukrán gabona számára a szárazföldi menekülőút sem képes átvenni a kieső tengeri kapacitást. Kijev a fekete-tengeri támadások miatt nagyobb uniós tranzitkapacitást kért a szomszédos országoktól, azonban Lengyelország és Románia ezt gyakorlatilag visszautasította.
A Politico értesülése szerint Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter Brüsszelben arra figyelmeztetett, hogy a helyzet kritikussá vált. Jelenleg a kieső tengeri export kevesebb mint felét lehet az európai vasúti, közúti és folyami útvonalakon kivinni. Ha a blokád fennmarad, az év során akár 35 millió tonna mezőgazdasági termék ragadhat Ukrajnában.
Kijev emellett mintegy 1,1 milliárd eurós, megközelítőleg 430 milliárd forintos támogatást kér a magasabb szállítási költségek kompenzálására. A veszély ugyanis már nemcsak az idei termés értékesítése: ha az ukrán gazdák nem jutnak hozzá az exportbevételekhez, a következő vetési szezon finanszírozása is veszélybe kerülhet.
Románia ugyanakkor arra hivatkozik, hogy saját infrastruktúrája már most is túlterhelt. Tánczos Barna román agrárminiszter szerint az ukrán gabona és az alacsony dunai vízállás együtt már a román gazdák terményének értékesítését is akadályozza. Lengyelország pedig közölte, hogy nem tervezi az ukrán tranzitkapacitás növelését.
Ez illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amelyről a Világgazdaság már szeptemberben beszámolt: a lengyel–ukrán határon egy fontos vasúti útvonalon szigorították a tranzitot, miközben Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is védi saját piacát az ukrán gabonaimporttal szemben.
Már nem az a kérdés, mennyibe kerül a gabona
A fekete-tengeri válság alapvetően átírta a kereskedők gondolkodását. A Világgazdaság egy korábbi piaci elemzésében már arról írt: a kereskedők számára egyre kevésbé az ár és a minőség az első számú szempont, hanem az, hogy az áru ténylegesen megérkezik-e.
A fekete-tengeri ajánlat ezért papíron lehet olcsóbb, mint egy francia, amerikai vagy ausztrál szállítmány, a biztosítás, a magasabb fuvardíj, a kikötői várakozás és a szerződés meghiúsulásának kockázata azonban gyorsan eltüntetheti ezt az árelőnyt.
A háborús felár korábban már látványosan megjelent a tőzsdéken. A párizsi búza jegyzése a nyári eszkaláció idején rövid idő alatt 205 euróról 235 euró közelébe ugrott tonnánként. A Világgazdaságnak Kovács Endre, a Gabonaszövetség elnökségi tagja akkor úgy értékelte, hogy a mozgás hátterében elsősorban a fekete-tengeri kikötők, hajók és gabonaszállítási infrastruktúra elleni támadások álltak. A magyar piacon ugyan a drágulás ennél lassabban jelent meg, de a nemzetközi árfordulat iránya egyértelmű volt.
Magyarország számára kétélű a folyamat
A fekete-tengeri kereskedelem további romlása rövid távon támaszt adhat a magyar búza és kukorica árának. Ha kevesebb ukrán és orosz gabona jut ki a világpiacra, nő az uniós áru értéke, és javulhat a magyar exportőrök alkupozíciója is.
A másik oldal azonban jóval kellemetlenebb. A tengeren elakadó ukrán gabona egyre nagyobb része próbálhat az Európai Unión keresztül piacot találni. Ez különösen Közép-Európában jelenthet nyomást, ahol a lengyel, szlovák, román és magyar gazdák már az elmúlt években is érzékenyen reagáltak az ukrán import növekedésére.
Ezért a háború egyszerre jelenthet lehetőséget és veszélyt Magyarországnak: a nemzetközi árak emelkedése javíthatja a növénytermesztők helyzetét, ugyanakkor az alternatív útvonalakat kereső ukrán termény a magyar gazdák hagyományos külpiacain is erősebb konkurenciát teremthet.