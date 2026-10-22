Újabb gazdatüntetés jöhet Brüsszelben: elfogyott a türelem, az Európai Bizottság megint milliárdokat venne el a mezőgazdaságtól

Újabb brüsszeli gazdatüntetés lehetőségéről számolnak be a külöböző agrárérdekvédelmi képviseletek, az Európai Unió 2028–2034-es költségvetésére vonatkozó elképzelések miatt. A gazdálkodók elsősorban attól tartanak, hogy a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak csökkentése tartósan rontaná az európai mezőgazdaság jövedelmezőségét és versenyképességét. Az elégedetlenséget tovább fokozza, hogy az uniós tagállamok nem csak a korábban ismertetett agrárpolitikai reformról tárgyalnak, hanem a teljes közösségi költségvetés mérsékléséről is. Így a mezőgazdaságnak szánt támogatásokra egyszerre két irányból nehezedik nyomás – indokolják az újabb gazdatüntetés szükségességét az érdekképviseletek.

A tavaly decemberi gazdatüntetésen a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjai és az elfogadhatatlan kereskedelmi megállapodások ellen tüntettek Brüsszelben, Idén megismétlődhet a forgatókönyv Fotó: Belga via AFP

A Flamand Mezőgazdasági és Kertészeti Információs Központ (VILT) egy brüsszeli tüntetés lehetőségéről számolt be. E jelentések szerint az európai gazdák novemberben vagy decemberben készülnek tiltakozásra. A francia FNSEA, Franciaország legnagyobb mezőgazdasági szervezetének képviselői voltak a leghangosabbak. A szervezet elnöke, Arnaud Rousseau a BFMTV-nek adott interjújában kijelentette, hogy a tiltakozás elkerülhetetlen.

Gazdatüntetés: újabb milliárdokat vehetnek el a mezőgazdaságtól

A feszültség közvetlen előzménye, hogy az uniós költségvetési tárgyalásokat irányító ír elnökség október 10-én olyan javaslatot terjesztett elő, amely az Európai Bizottság eredeti elképzeléséhez képest mintegy 8 százalékkal csökkentené a következő hétéves költségvetés egészét.

A tárgyalási dokumentum szerint a mezőgazdasági és regionális fejlesztési kiadásokat magában foglaló kereteknél további, megközelítőleg 3 százalékos mérséklés is napirenden van. Ez ugyan nem jelenti automatikusan a KAP önálló költségvetésének ugyanekkora csökkentését, de tovább szűkítené a gazdáknak jutó források megőrzésének lehetőségét.

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai gazdaszervezetek már a bizottsági reformtervezetet is elfogadhatatlannak tartották. A Copa-Cogeca arra figyelmeztetett, hogy a közös agrárpolitika finanszírozása több mint 20 százalékkal is visszaeshet, miközben az infláció miatt a támogatások vásárlóereje ennél is nagyobb mértékben csökkenhet. A megkurtított források mellett a gazdák azt is kifogásolják, hogy Európai Bizottság elképzelései alapvetően átalakítanák a támogatási rendszert is. Az eddig elkülönített mezőgazdasági források egy szélesebb, nemzeti és regionális terveken alapuló finanszírozási keretbe kerülnének. A termelői érdekképviseletek szerint ezzel meggyengülhetne a közös agrárpolitika önállósága, és az egyes tagállamok gazdálkodói között jelentősebb különbségek alakulhatnának ki.