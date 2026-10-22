Újabb gazdatüntetés jöhet Brüsszelben: elfogyott a türelem, az Európai Bizottság megint milliárdokat venne el a mezőgazdaságtól
Újabb brüsszeli gazdatüntetés lehetőségéről számolnak be a külöböző agrárérdekvédelmi képviseletek, az Európai Unió 2028–2034-es költségvetésére vonatkozó elképzelések miatt. A gazdálkodók elsősorban attól tartanak, hogy a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak csökkentése tartósan rontaná az európai mezőgazdaság jövedelmezőségét és versenyképességét. Az elégedetlenséget tovább fokozza, hogy az uniós tagállamok nem csak a korábban ismertetett agrárpolitikai reformról tárgyalnak, hanem a teljes közösségi költségvetés mérsékléséről is. Így a mezőgazdaságnak szánt támogatásokra egyszerre két irányból nehezedik nyomás – indokolják az újabb gazdatüntetés szükségességét az érdekképviseletek.
A Flamand Mezőgazdasági és Kertészeti Információs Központ (VILT) egy brüsszeli tüntetés lehetőségéről számolt be. E jelentések szerint az európai gazdák novemberben vagy decemberben készülnek tiltakozásra. A francia FNSEA, Franciaország legnagyobb mezőgazdasági szervezetének képviselői voltak a leghangosabbak. A szervezet elnöke, Arnaud Rousseau a BFMTV-nek adott interjújában kijelentette, hogy a tiltakozás elkerülhetetlen.
Gazdatüntetés: újabb milliárdokat vehetnek el a mezőgazdaságtól
A feszültség közvetlen előzménye, hogy az uniós költségvetési tárgyalásokat irányító ír elnökség október 10-én olyan javaslatot terjesztett elő, amely az Európai Bizottság eredeti elképzeléséhez képest mintegy 8 százalékkal csökkentené a következő hétéves költségvetés egészét.
A tárgyalási dokumentum szerint a mezőgazdasági és regionális fejlesztési kiadásokat magában foglaló kereteknél további, megközelítőleg 3 százalékos mérséklés is napirenden van. Ez ugyan nem jelenti automatikusan a KAP önálló költségvetésének ugyanekkora csökkentését, de tovább szűkítené a gazdáknak jutó források megőrzésének lehetőségét.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az európai gazdaszervezetek már a bizottsági reformtervezetet is elfogadhatatlannak tartották. A Copa-Cogeca arra figyelmeztetett, hogy a közös agrárpolitika finanszírozása több mint 20 százalékkal is visszaeshet, miközben az infláció miatt a támogatások vásárlóereje ennél is nagyobb mértékben csökkenhet. A megkurtított források mellett a gazdák azt is kifogásolják, hogy Európai Bizottság elképzelései alapvetően átalakítanák a támogatási rendszert is. Az eddig elkülönített mezőgazdasági források egy szélesebb, nemzeti és regionális terveken alapuló finanszírozási keretbe kerülnének. A termelői érdekképviseletek szerint ezzel meggyengülhetne a közös agrárpolitika önállósága, és az egyes tagállamok gazdálkodói között jelentősebb különbségek alakulhatnának ki.
A gazdák szerint Brüsszel nem hallgat rájuk
A tiltakozási hangulatot tovább erősítette a Copa-Cogeca október közepén megfogalmazott állásfoglalása. Az európai gazdálkodókat és mezőgazdasági szövetkezeteket képviselő szervezet szerint az uniós döntéshozók évek óta figyelmen kívül hagyják az ágazat figyelmeztetéseit. Az érdekképviselet október 10-i közleményében úgy értékelte, hogy az új költségvetési tárgyalási javaslat továbbra is fenntartja a mezőgazdaságot érintő megszorításokat, miközben nem kínál megfelelő garanciákat a KAP önálló és közös jellegének megőrzésére. A szervezet szerint súlyos stratégiai hibát követhet el az Európai Unió, ha éppen akkor gyengíti meg a mezőgazdaság finanszírozását, amikor az ágazatnak egyszerre kell megbirkóznia
- a szélsőséges időjárással,
- az emelkedő termelési költségekkel
- és a nemzetközi kereskedelem bizonytalanságaival.
A konfliktus ráadásul már túlmutat a közvetlen támogatások kérdésén. A gazdaszervezetek azt kifogásolják, hogy az európai termelőkkel szemben egyre szigorúbb környezetvédelmi és termelési követelményeket támasztanak, miközben az importtermékek esetében nem minden területen érvényesülnek azonos feltételek. Mindez különösen érzékeny kérdés Lengyelországban, ahol az ukrán agrárimport és az uniós kereskedelmi megállapodások körüli viták korábban is jelentős tiltakozásokat váltottak ki.
Magyarországon már a közepes gazdaságok is veszíthetnek
A költségvetési reform magyarországi következményei különösen súlyosak lehetnek, mivel a hazai mezőgazdasági vállalkozások jelentős részének jövedelmezőségében meghatározó szerepet játszanak a közvetlen agrártámogatások. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) korábbi értékelése szerint az új uniós költségvetési ciklusban akár százmilliárd euróval, vagyis mintegy 37 500 milliárd forinttal is kevesebb forrás juthat az európai mezőgazdaságnak. A támogatások tervezett átalakítása azonban a rendelkezésre álló összeg csökkenésén túl is veszteségeket okozhat.
A Magosz számításai alapján már évi 20 ezer eurós, mintegy 7,5 millió forintos területalapú alaptámogatás felett megkezdődhetne a juttatások sávos csökkentése. Ez a jelenlegi támogatási szintekkel számolva akár a 100–120 hektáros magyar gazdaságokat is érinthetné. A tervezet a meghatározott értékhatár feletti támogatási részre 20 százalékos mérséklést irányoz elő, emellett gazdaságonként évi 100 ezer eurós, körülbelül 37,5 millió forintos felső korlátot is bevezetne.
Az Európai Bizottság szerint a változtatások célja a támogatások igazságosabb elosztása és a kisebb gazdaságok helyzetének javítása. A magyar érdekképviselet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az új szabályok már olyan közepes méretű gazdaságok működését is veszélyeztethetik, amelyeknél a támogatás fontos eleme a pénzügyi stabilitásnak. További vitát váltott ki a nyugdíjaskorú gazdálkodók támogatási jogosultságának tervezett korlátozása is, amelyet a bizottság a generációváltás ösztönzésével indokol.
Éppen akkor csökkentenék a támogatásokat, amikor egyre nagyobb a baj
A gazdaszervezetek tiltakozásának különös aktualitást ad az európai mezőgazdaság idei teljesítménye. Az Európai Bizottság októberben közzétett rövid távú agrárpiaci előrejelzése szerint az uniós gabonatermelés a 2026/2027-es gazdasági évben 262 millió tonnára csökkenhet. Ez 9,6 százalékkal maradna el az előző évi mennyiségtől.
A visszaesést elsősorban a rendkívüli hőség és aszály okozta, de a magas energia- és műtrágyaárak, valamint a nemzetközi szállítási nehézségek is jelentősen rontják a termelők helyzetét. Mint azt a Világgazdaság részletes elemzésében bemutatta, Magyarország az uniós átlagnál is súlyosabb terméskieséssel szembesülhet, különösen a kukoricatermelésben. Ebben a környezetben a támogatások kiszámíthatósága a gazdálkodók számára már nem csupán fejlesztési kérdés, hanem sok esetben a következő termelési ciklus finanszírozásának feltétele.
Az október 15–16-i uniós csúcstalálkozó sem hozott végleges megállapodást a következő hétéves költségvetésről. A tagállamok között továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak a teljes költségvetési keret nagyságáról és a források elosztásáról. A nettó befizető országok egy része további kiadáscsökkentést sürget, míg más tagállamok a mezőgazdasági és kohéziós támogatások megőrzését tekintik elsődlegesnek.