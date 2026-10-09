Rekorderős El Nino tombol a világban: de miért nem érkezik meg az eső Magyarországra?
Minden korábbinál erősebbé vált az El Nino, amely már hónapok óta szélsőséges időjárást idéz elő a világ számos térségében, és hatásai akár 2027 tavaszáig is elhúzódhatnak. A Bloomberg október 9-i beszámolója szerint a japán meteorológiai szolgálat olyan mértékű felmelegedést mért a Csendes-óceán trópusi térségében, amilyenre a megfigyelések kezdete óta nem volt példa. A japán meteorológiai hivatal pénteken közzétett adatai szerint szeptemberben a tengerfelszín hőmérséklete 4 Celsius-fokkal haladta meg a megszokott értéket a vizsgált térségben. Ez az 1949-ben kezdődött időjárási adatsor legmagasabb értéke, amely a korábbi, 1997 decemberében felállított rekordot is meghaladta.
Az előrejelzés szerint gyakorlatilag biztos, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) ugyancsak rendkívül erős El Ninora számít. A jelenség következményei már most érzékelhetők: Indiában több mint egy évtizede nem tapasztalt gyenge monszun sújtja a mezőgazdaságot, Indonéziában kiterjedt erdőtüzek alakultak ki, Brazíliában pedig a cukor- és kávétermelést fenyegetik az időjárási szélsőségek.
Időjárás: miért nem esik az eső Magyarországon?
A magyarországi szárazság hátterében elsősorban az áll, hogy az Európa feletti légköri áramlási rendszerek az elmúlt hónapokban tartósan akadályozták a csapadékot szállító légtömegek érkezését. A HungaroMet szeptember 24-én közzétett, a történelmi aszály meteorológiai hátterét vizsgáló elemzése két meghatározó tényezőt emelt ki.
Az egyik a nyugatias szelek övének északabbra tolódása, ami miatt a nedves, óceáni eredetű légtömegek jelentős része elkerülhette Közép-Európát. A másik a tartósan fennmaradó magas légnyomású rendszerek, az úgynevezett blokkoló anticiklonok kialakulása, amelyek akadályozzák a csapadékot hozó ciklonok megszokott mozgását.
A helyzetet tovább súlyosbította a rendkívüli meleg. A melegebb levegő több vízgőzt képes magában tartani, miközben a magas hőmérséklet fokozza a talajok és a növényzet párologtatását. Ha az elpárolgó víz nem pótlódik rendszeres esőzéssel, a talajnedvesség egyre gyorsabban csökken.
A folyamat önmagát is erősítheti: a kiszáradó talajból kevesebb víz párolog el, így a napsugárzás energiájának nagyobb része a levegő felmelegítésére fordítódik. Ez tovább növelheti a hőséget és az aszály súlyosságát. A HungaroMet elemzése szerint Magyarországon 2026 nyara 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt. Vagyis a mostani őszi csapadékhiány egy történelmi súlyosságú nyári aszályra rakódik rá.
Van köze ehhez az El Ninonak?
A Csendes-óceán több ezer kilométerre található Magyarországtól, a trópusi óceán hőmérsékletének változásai azonban a Föld légköri cirkulációját is befolyásolják. Az El Nino idején a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén szokatlanul felmelegszik a tengervíz. Ez módosítja a légnyomás eloszlását, a trópusi csapadékképződést és a nagytérségű légáramlásokat. A változások az úgynevezett légköri távkapcsolatokon keresztül az eredeti térségtől távol is jelentkezhetnek.
Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) szerint az erős El Nino hatással lehet az észak-atlanti és az európai légköri cirkulációra is. Ez befolyásolhatja, hogy a kontinens egyes részeire milyen gyakran jutnak el a csapadékot szállító ciklonok. A kapcsolat azonban lényegesen bonyolultabb, mint Ázsiában vagy Dél-Amerikában.
- Európa időjárását ugyanis
- az Atlanti-óceán hőmérséklete,
- az észak-atlanti légnyomási rendszerek,
- a futóáramlások
és több más tényező együttesen alakítja. Emiatt az El nino nem jelent automatikusan szárazságot Magyarországon. Bizonyos évszakokban és légköri helyzetekben akár a csapadékosabb időjárás valószínűségét is növelheti.
Az ECMWF kutatásai szerint ráadásul az európai hatások télen rendszerint jobban kimutathatók, mint más évszakokban, és még ekkor sem egységesek. A jelenlegi magyarországi aszályt ezért nem lehet közvetlenül az El Niño számlájára írni. A rekorderejű óceáni jelenség hozzájárulhat a globális légköri viszonyok átrendeződéséhez, de egyelőre nincs olyan bemutatott meteorológiai bizonyíték, amely alapján kijelenthető lenne, hogy éppen ez okozza a 2026-os magyarországi csapadékhiányt.
Már 180 milliméter csapadék is hiányozhat a magyar földekről
A magyar mezőgazdaság számára a legnagyobb problémát jelenleg az jelenti, hogy a nyári aszály után az őszi esők is elmaradtak.
A HungaroMet október 8-i jelentése szerint az elmúlt három hónapban az ország nagy részén mindössze 10–30 milliméter csapadék hullott, ami 120–180 milliméterrel marad el a sokéves átlagtól. A Dunántúl nyugati részén és néhány északi térségben valamivel kedvezőbb volt a helyzet, de ott is jelentős a vízhiány.
A talaj állapota különösen aggasztó: a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízkészlet mindössze 10–25 százalékát éri el. Ez már nem egyszerűen átmeneti szárazság, hanem súlyos mezőgazdasági kockázat. A gazdálkodók az őszi vetések előkészítésénél is érzik a következményeket. A száraz, kemény talaj megnehezíti a művelést, növeli az üzemanyag-felhasználást és a gépek igénybevételét. A már elvetett repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok keléséhez is sürgősen csapadékra lenne szükség.
Mindez azért különösen kedvezőtlen, mert az idei súlyos terméskiesések után a következő gazdasági év eredményeit is veszélyezteti. Amennyiben a búza és az árpa vetése késik, vagy az állományok nem tudnak megfelelően megerősödni a tél előtt, az a 2027-es terméskilátásokat is ronthatja.
Mikor érkezhet végre az eső?
A rövid távú előrejelzés némi reményt ad, de az aszály gyors megszűnésére egyelőre nincs kilátás. A HungaroMet október 8-i prognózisa szerint a hét végén több hullámban érkezhet csapadék. Szombat délutántól vasárnapig sokfelé várható eső és zápor, főként a keleti országrészben akár 10 millimétert meghaladó mennyiséggel.
Ez javíthatja a felső talajréteg nedvességviszonyait, és megkönnyítheti az őszi mezőgazdasági munkákat. A több hónap alatt felhalmozódott, helyenként 180 milliméteres csapadékhiány pótlására azonban messze nem elegendő.
Ráadásul az előrejelzés szerint a jövő héten ismét szárazabb időjárás következhet.
A következő hónapok időjárásának alakulásában a rekorderejű El Nino is szerepet játszhat, de Magyarország szempontjából továbbra is az a fontosabb kérdés, hogy megváltoznak-e az Európa feletti légköri áramlások, és ismét rendszeresen eljutnak-e a Kárpát-medencébe a csapadékot szállító ciklonok.