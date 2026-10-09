Rekorderős El Nino tombol a világban: de miért nem érkezik meg az eső Magyarországra?

Minden korábbinál erősebbé vált az El Nino, amely már hónapok óta szélsőséges időjárást idéz elő a világ számos térségében, és hatásai akár 2027 tavaszáig is elhúzódhatnak. A Bloomberg október 9-i beszámolója szerint a japán meteorológiai szolgálat olyan mértékű felmelegedést mért a Csendes-óceán trópusi térségében, amilyenre a megfigyelések kezdete óta nem volt példa. A japán meteorológiai hivatal pénteken közzétett adatai szerint szeptemberben a tengerfelszín hőmérséklete 4 Celsius-fokkal haladta meg a megszokott értéket a vizsgált térségben. Ez az 1949-ben kezdődött időjárási adatsor legmagasabb értéke, amely a korábbi, 1997 decemberében felállított rekordot is meghaladta.

A Tisza-tó alacsony vízállása miatt részben szárazon maradt a part közelében. Az előrejelzések szerint, a időjárás sajnos a következő napokban sem segít a helyzeten / Fotó: Mediaworks

Az előrejelzés szerint gyakorlatilag biztos, hogy a jelenség az északi félteke telén is fennmarad. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) ugyancsak rendkívül erős El Ninora számít. A jelenség következményei már most érzékelhetők: Indiában több mint egy évtizede nem tapasztalt gyenge monszun sújtja a mezőgazdaságot, Indonéziában kiterjedt erdőtüzek alakultak ki, Brazíliában pedig a cukor- és kávétermelést fenyegetik az időjárási szélsőségek.

Időjárás: miért nem esik az eső Magyarországon?

A magyarországi szárazság hátterében elsősorban az áll, hogy az Európa feletti légköri áramlási rendszerek az elmúlt hónapokban tartósan akadályozták a csapadékot szállító légtömegek érkezését. A HungaroMet szeptember 24-én közzétett, a történelmi aszály meteorológiai hátterét vizsgáló elemzése két meghatározó tényezőt emelt ki.

Az egyik a nyugatias szelek övének északabbra tolódása, ami miatt a nedves, óceáni eredetű légtömegek jelentős része elkerülhette Közép-Európát. A másik a tartósan fennmaradó magas légnyomású rendszerek, az úgynevezett blokkoló anticiklonok kialakulása, amelyek akadályozzák a csapadékot hozó ciklonok megszokott mozgását.

A helyzetet tovább súlyosbította a rendkívüli meleg. A melegebb levegő több vízgőzt képes magában tartani, miközben a magas hőmérséklet fokozza a talajok és a növényzet párologtatását. Ha az elpárolgó víz nem pótlódik rendszeres esőzéssel, a talajnedvesség egyre gyorsabban csökken.