Petíciót tett közzé a volt uniós agrárbiztos: milliárdokat bukhatnak a gazdák – kemény kiállást várnak Tusktól

Újabb komoly figyelmeztetés érkezett az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) tervezett átalakításával kapcsolatban. Janusz Wojciechowski korábbi uniós mezőgazdasági biztos szerint a 2028–2034-es költségvetési időszakra kidolgozott reform következtében az európai gazdák több milliárd eurónyi támogatást veszíthetnek el. A lengyel politikus aggályairól a Farmer.pl számolt be. A mostani vita központi kérdése, nem csupán az, hogy mennyi pénzt különít el Brüsszel a mezőgazdaság számára. Ennél alapvetőbb változásról van szó: az Európai Bizottság javaslata jelentősen átalakítaná azt a KAP rendszerét, amely évtizedeken keresztül viszonylag kiszámítható támogatást biztosított a gazdálkodóknak.

Janusz Wojciechowski volt uniós agrárbiztos kemény kiállásra szólította fel Donald Tusk miniszterelnököt a KAP-reform tárgyalások során Fotó: AFP

Az október 15-16-ra tervezett Európai Tanács ülésének egyik vitapontja az európai mezőgazdasági finanszírozás jövőjét érinti. Az uniós vezetők megbeszéléseinek napirendjén szereplő témák között ugyanis szerepel az EU 2028-2034-es többéves költségvetése. A csúcstalálkozóval kapcsolatban Janusz Wojciechowski, az EU korábbi mezőgazdasági biztosa petíciót tett közzé Donald Tusk miniszterelnöknek.

KAP-reform: kevesebb pénzből kellene fenntartani az európai mezőgazdaságot

Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti költségvetési javaslata a 2028–2034-es időszakra mintegy 300 milliárd eurónyi, vagyis nagyságrendileg 117 ezermilliárd forintnyi elkülönített agrárforrással számolt. Ez lényegesen alacsonyabb a jelenlegi költségvetési időszak KAP-kereténél, bár a két rendszer finanszírozási szerkezete nem teljesen azonos.

Az agrárszervezetek számításai szerint a közös agrárpolitika forrásainak csökkentése meghaladhatja a 20 százalékot, az infláció hatását figyelembe véve pedig még jelentősebb lehet a támogatások reálértékének visszaesése. A Világgazdaság korábbi elemzésében már bemutatta, hogy az európai gazdaszervezetek nemcsak a támogatási összeg csökkenésétől tartanak. Legalább ilyen súlyos problémának tekintik a KAP önállóságának meggyengítését.

A gazdaszervezetek különösen veszélyesnek tartják, hogy a források szűkítése éppen akkor következne be, amikor a termelők egyszerre kénytelenek szembenézni

az aszállyal,

a szélsőséges időjárással,

a magas energia- és műtrágyaköltségekkel,

valamint az importtermékek fokozódó versenyével.

A Copa–Cogeca, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legnagyobb érdekképviselete szerint az uniós mezőgazdaság stratégiai jelentőségű ágazat, amelynek finanszírozását nem lehet pusztán az általános költségvetési megtakarítások szempontjából kezelni.