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Petíciót tett közzé a volt uniós agrárbiztos: milliárdokat bukhatnak a gazdák – kemény kiállást várnak Tusktól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai gazdálkodók milliárdos támogatásoktól eshetnek el, ha az Európai Unió a jelenlegi elképzelések szerint alakítja át a közös agrárpolitikát. Janusz Wojciechowski volt uniós agrárbiztos arra figyelmeztet, hogy az új költségvetési és ezen belül a KAP-rendszer átalakítása nemcsak kevesebb pénzt, hanem kiszámíthatatlanabb finanszírozást is hozhat a mezőgazdaság számára.
Dénes Zoltán
2026.10.12, 16:55
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Újabb komoly figyelmeztetés érkezett az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) tervezett átalakításával kapcsolatban. Janusz Wojciechowski korábbi uniós mezőgazdasági biztos szerint a 2028–2034-es költségvetési időszakra kidolgozott reform következtében az európai gazdák több milliárd eurónyi támogatást veszíthetnek el. A lengyel politikus aggályairól a Farmer.pl számolt be. A mostani vita központi kérdése, nem csupán az, hogy mennyi pénzt különít el Brüsszel a mezőgazdaság számára. Ennél alapvetőbb változásról van szó: az Európai Bizottság javaslata jelentősen átalakítaná azt a KAP rendszerét, amely évtizedeken keresztül viszonylag kiszámítható támogatást biztosított a gazdálkodóknak.

KAP, közös agrárpolitika, uniós költségvetés, Janusz Wojciechowski
Janusz Wojciechowski volt uniós agrárbiztos kemény kiállásra szólította fel Donald Tusk miniszterelnököt a KAP-reform tárgyalások során Fotó: AFP

Az október 15-16-ra tervezett Európai Tanács ülésének egyik vitapontja az európai mezőgazdasági finanszírozás jövőjét érinti. Az uniós vezetők megbeszéléseinek napirendjén szereplő témák között ugyanis szerepel az EU 2028-2034-es többéves költségvetése. A csúcstalálkozóval kapcsolatban Janusz Wojciechowski, az EU korábbi mezőgazdasági biztosa petíciót tett közzé Donald Tusk miniszterelnöknek.

KAP-reform: kevesebb pénzből kellene fenntartani az európai mezőgazdaságot

Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti költségvetési javaslata a 2028–2034-es időszakra mintegy 300 milliárd eurónyi, vagyis nagyságrendileg 117 ezermilliárd forintnyi elkülönített agrárforrással számolt. Ez lényegesen alacsonyabb a jelenlegi költségvetési időszak KAP-kereténél, bár a két rendszer finanszírozási szerkezete nem teljesen azonos.

Az agrárszervezetek számításai szerint a közös agrárpolitika forrásainak csökkentése meghaladhatja a 20 százalékot, az infláció hatását figyelembe véve pedig még jelentősebb lehet a támogatások reálértékének visszaesése. A Világgazdaság korábbi elemzésében már bemutatta, hogy az európai gazdaszervezetek nemcsak a támogatási összeg csökkenésétől tartanak. Legalább ilyen súlyos problémának tekintik a KAP önállóságának meggyengítését.

A gazdaszervezetek különösen veszélyesnek tartják, hogy a források szűkítése éppen akkor következne be, amikor a termelők egyszerre kénytelenek szembenézni 

  • az aszállyal, 
  • a szélsőséges időjárással, 
  • a magas energia- és műtrágyaköltségekkel,
  •  valamint az importtermékek fokozódó versenyével.

A Copa–Cogeca, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legnagyobb érdekképviselete szerint az uniós mezőgazdaság stratégiai jelentőségű ágazat, amelynek finanszírozását nem lehet pusztán az általános költségvetési megtakarítások szempontjából kezelni. 

A lengyel gazdák milliárdokat bukhatnak, Magyarország számára is erős figyelmeztetés

Wojciechowski bírálatának különös súlyt ad, hogy 2019 és 2024 között maga is az Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős tagja volt. A lengyel politikus korábban is kifogásolta, hogy a KAP elveszítheti önálló finanszírozási rendszerét.

A volt agrárbiztos korábbi nyilatkozatában a lengyel támogatási keret körüli vitára is felhívta a figyelmet. Miközben a lengyel kormányoldal 48–49 milliárd eurónyi, mezőgazdasághoz kapcsolódó forrás lehetőségéről beszélt, Wojciechowski szerint mindössze 24,6 milliárd euró tekinthető előre elkülönített összegnek. A két adat azonban eltérő finanszírozási kategóriát fed le, ezért nem értelmezhető automatikusan a lengyel támogatások megfeleződéseként. A vita jól mutatja a reform egyik legfontosabb bizonytalanságát: a mezőgazdaság számára elkülönített források és a szélesebb uniós alapokból esetlegesen megszerezhető támogatások között jelentős különbség van.

Janusz Wojciechowski arra kéri Donald Tusk miniszterelnököt, hogy legalább évi 10 milliárd eurót biztosítson a lengyel vidék és mezőgazdaság számára, beleértve az 5 milliárd eurót a KAP keretében.

Ez Magyarország számára is lényeges kérdés. A magyar mezőgazdaságban a területalapú és egyéb közvetlen támogatások számos gazdaság jövedelmezőségének meghatározó elemei. Ha a finanszírozás kevésbé kiszámíthatóvá válik, az a beruházások elhalasztásához, a fejlesztések lassulásához és a termelési kockázatok növekedéséhez vezethet. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a termelők, akik már most is alacsony jövedelmezőség mellett működnek. 

Újabb fordulat: az uniós költségvetés egészét megvágnák

A mezőgazdasági támogatásokról szóló vitát tovább élezi, hogy az uniós tagállamok már a teljes 2028–2034-es költségvetési javaslat csökkentéséről is tárgyalnak. Az ír soros elnökség október 10-én új tárgyalási dokumentumot terjesztett elő. A Reuters beszámolója szerint a javaslat mintegy 8 százalékkal csökkentené a következő uniós költségvetés teljes összegét, miközben a mezőgazdaságot és a regionális fejlesztéseket is magában foglaló kiadásoknál további, mintegy 3 százalékos mérséklést irányoz elő.

Mindez egyelőre tárgyalási álláspont, nem végleges döntés. A tagállamoknak meg kell állapodniuk az új költségvetésről, a kapcsolódó jogszabályok elfogadásában pedig az Európai Parlamentnek is szerepe van.

Az európai gazdaszervezetek mindenesetre attól tartanak, hogy a KAP önálló szerkezetének meggyengítése és a költségvetési megszorítások együttesen tartós versenyhátrányba hozhatják az uniós mezőgazdaságot. Korábban arról is beszámoltunk, hogy több mint negyven európai agrár-, élelmiszeripari és technológiai szervezet sürgette az ágazat kiemelt kezelését az új uniós versenyképességi források elosztásakor.

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Európai Bizottság
közös agrárpolitika (KAP)
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