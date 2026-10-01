Kisállateledel: nagy üzlet lett a kutya-macska menü – három óriás vezeti a magyar rangsort
Magyarországon összesen 181 működő vállalkozás foglalkozik haszonállat-eledel, illetve hobbiállat-eledel gyártásával – derül ki az Opten céginformációs rendszer adataiból. Az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján összeállított rangsor azt is megmutatja, hogy a magyarországi kisállateledel-ipar csúcsán nagy nemzetközi vállalatok állnak, mögöttük azonban erős hazai takarmányipari mezőny sorakozik.
A lista első helyét a Nestlé Hungária Kft. foglalja el, mögötte a Partner in Pet Food Hungária Kft., majd a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. következik. Vagyis az első három helyet olyan cégek szerezték meg, amelyek számára a hobbiállat-eledel meghatározó üzletág.
A következő csoportban már a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés takarmányellátásának nagy szereplői jelennek meg. Negyedik a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., ötödik az AGROFEED Kereskedelmi Kft., hatodik pedig az UBM Nutrition Zrt.. Utánuk a Nagyhegyesi Takarmány, a DSM Nutritional Products Hungary, a Vitafort és az All Feed következik.
Európa lett a kisállateledel egyik fellegvára
A magyarországi erős vállalati jelenlét beleillik az európai folyamatokba. Az Alltech jelentése szerint 2025-ben világszerte 39,276 millió tonna kisállateledel készült, 2,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Európa ennél is gyorsabban bővült: a kontinens termelése 3,5 százalékkal, 13,083 millió tonnára emelkedett, vagyis közel 447 ezer tonnával nőtt egyetlen év alatt.
Ezzel Európa 2025-ben megelőzte Észak-Amerikát is, ahol 11,371 millió tonna hobbiállat-eledelt állítottak elő. Latin-Amerika 8,218 millió, Ázsia pedig 4,410 millió tonnával követte őket. A világpiac növekedése ugyanakkor lassult: több év erőteljes bővülése után a 2,4 százalékos globális emelkedés már inkább egy érettebb piac képét mutatja.
Az európai növekedés hátterében az Alltech szerint egyszerre áll a háziállatot tartó háztartások számának emelkedése és az export erősödése.
Németországban a növekvő állattartás emelte a termelést, Lengyelország pedig egyre jelentősebb exportorientált gyártóközponttá válik. Spanyolországban 5 százalékos növekedést mértek, amit elsősorban az úgynevezett humanizációs és prémiumizációs trendek hajtottak: a gazdák egyre inkább családtagként kezelik kedvenceiket, és hajlandók többet költeni speciális, magasabb hozzáadott értékű termékekre.
Ez különösen fontos a magyar gyártók számára. Az ország földrajzi helyzete és kiépült élelmiszeripari, takarmányipari háttere miatt Magyarország nem csupán saját fogyasztói piacára termelő ország, hanem regionális gyártóbázisként is értelmezhető. Ezt jelzi az is, hogy az Opten árbevételi listájának élén több olyan multinacionális vállalat áll, amely magyarországi kapacitásából más európai piacokat is kiszolgál.
A hagyományos takarmányipar lassabban nő
A kisállateledel-piac lendülete különösen látványos, ha a teljes takarmányiparral hasonlítjuk össze. Az Alltech 142 ország 38 837 takarmányüzemének adatait összesítő felmérése szerint a világ teljes takarmánytermelése 2025-ben 2,9 százalékkal, 1,44 milliárd tonnára nőtt.
Európában ugyanakkor mindössze 1 százalékos növekedést mértek: a termelés 271,23 millió tonnáról 274,061 millió tonnára emelkedett. A kontinensen az alacsonyabb szója-, repce-, búza- és kukoricaárak több piacon javították a gyártók jövedelmezőségét, miközben az állatbetegségek és a szigorodó szabályozás továbbra is fékezte a növekedést.
A két adat összevetéséből az következik, hogy a kisállateledel az európai teljes takarmánytermelésnek már mintegy 4,8 százalékát adja, ráadásul jóval gyorsabban növekszik a teljes ágazatnál.
A haszonállatok takarmányozásán belül is jelentősen eltérnek a trendek. Az európai
- sertéstakarmány-termelés 2025-ben 0,5 százalékkal 76,491 millió tonnára csökkent,
- míg a brojlercsirkék takarmányának előállítása 0,9 százalékkal,
- a tojótyúkoké 1,8 százalékkal,
- a tejhasznú szarvasmarháké pedig 2,6 százalékkal nőtt.
Még van növekedési tér a kisállateledelben
Az Alltech 2026-ra is növekedést vár a hobbiállatoknak szánt eledelek piacán. A keresletet továbbra is ellenállónak tartja, bár a magas megélhetési költségek és a fogyasztók árérzékenysége az érettebb piacokon korlátozhatja a prémiumtermékek további gyors térnyerését.
A magyarországi kép ebből a szempontból kettős. Az Opten listája alapján az ágazatban nagy számban vannak jelen kisebb és közepes hazai takarmánygyártók, miközben a rangsor tetejét tőkeerős nemzetközi kisállateledel-gyártók uralják. Az európai piac növekedése pedig azt jelzi, hogy éppen az a szegmens bővül gyorsabban, amelyben a magyarországi gyártás legnagyobb szereplői is erősek. A feltételezést erősítő hír volt a napokban az, hogy újabb egységekkel bővült a büki állateledelgyár. A Nestlé Hungária Kft. az elmúlt években többlépcsős fejlesztést hajtott végre, a projekt pedig Magyarország legnagyobb élelmiszeripari beruházásává vált. A mai nappal a program hivatalosan is lezárult és három új gyáregység, valamint egy automatikus magasraktár állt üzembe.