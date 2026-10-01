Kisállateledel: nagy üzlet lett a kutya-macska menü – három óriás vezeti a magyar rangsort

Magyarországon összesen 181 működő vállalkozás foglalkozik haszonállat-eledel, illetve hobbiállat-eledel gyártásával – derül ki az Opten céginformációs rendszer adataiból. Az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján összeállított rangsor azt is megmutatja, hogy a magyarországi kisállateledel-ipar csúcsán nagy nemzetközi vállalatok állnak, mögöttük azonban erős hazai takarmányipari mezőny sorakozik.

Felfelé ívelő ágon a kisállateledel-gyártás, folyamatosan nő a kereslet egész Európában és ebből Magyarország is nagyot szakíthat Fotó: Alive Color Stock

A lista első helyét a Nestlé Hungária Kft. foglalja el, mögötte a Partner in Pet Food Hungária Kft., majd a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. következik. Vagyis az első három helyet olyan cégek szerezték meg, amelyek számára a hobbiállat-eledel meghatározó üzletág.

A következő csoportban már a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés takarmányellátásának nagy szereplői jelennek meg. Negyedik a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., ötödik az AGROFEED Kereskedelmi Kft., hatodik pedig az UBM Nutrition Zrt.. Utánuk a Nagyhegyesi Takarmány, a DSM Nutritional Products Hungary, a Vitafort és az All Feed következik.

Európa lett a kisállateledel egyik fellegvára

A magyarországi erős vállalati jelenlét beleillik az európai folyamatokba. Az Alltech jelentése szerint 2025-ben világszerte 39,276 millió tonna kisállateledel készült, 2,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Európa ennél is gyorsabban bővült: a kontinens termelése 3,5 százalékkal, 13,083 millió tonnára emelkedett, vagyis közel 447 ezer tonnával nőtt egyetlen év alatt.

Ezzel Európa 2025-ben megelőzte Észak-Amerikát is, ahol 11,371 millió tonna hobbiállat-eledelt állítottak elő. Latin-Amerika 8,218 millió, Ázsia pedig 4,410 millió tonnával követte őket. A világpiac növekedése ugyanakkor lassult: több év erőteljes bővülése után a 2,4 százalékos globális emelkedés már inkább egy érettebb piac képét mutatja.

Az európai növekedés hátterében az Alltech szerint egyszerre áll a háziállatot tartó háztartások számának emelkedése és az export erősödése.

Németországban a növekvő állattartás emelte a termelést, Lengyelország pedig egyre jelentősebb exportorientált gyártóközponttá válik. Spanyolországban 5 százalékos növekedést mértek, amit elsősorban az úgynevezett humanizációs és prémiumizációs trendek hajtottak: a gazdák egyre inkább családtagként kezelik kedvenceiket, és hajlandók többet költeni speciális, magasabb hozzáadott értékű termékekre.