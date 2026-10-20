Karanténba került a magyar kőrisfa – csak utlevéllel szállítható

A kőrisrontó karcsúdíszbogár miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében körülhatárolt területeket jelöltek ki. A fertőzési pontok 100 kilométeres körzetéből származó kőrisfa, kéreg, faforgács és más termék csak növényútlevéllel, igazolt fertőzésmentesség, kéregtelenítés vagy előírt hőkezelés után szállítható. A szabály külön hatósági határozat nélkül is kötelező, megsértése szankciót vonhat maga után.

A fertőzési pontok 100 kilométeres körzetéből származó kőrisfa, kéreg, faforgács és más termék csak növényútlevéllel szállítható Fotó: Orest lyzhechka

A korlátozás nem automatikusan a két vármegye egészére, hanem az igazolt fertőzési pontok száz kilométeres körzetére vonatkozik. Az érintett települések és zónák aktuális térképe a Nébih tematikus oldalán érhető el.

A kőrisfa szállításához növényútlevél kell

A kijelölt területről származó kőrisfaanyag – így a rönk, a fűrészáru és a tűzifa – csak növényútlevél kíséretében vihető ki a korlátozott zónából vagy hozható azon kívül forgalomba. A növényútlevél kiadásához hatóságilag igazolni kell, hogy a faanyag megfelel valamelyik engedélyezett növényegészségügyi eljárásnak. Az egyik lehetőség a kéreg és az alatta lévő farész legalább 2,5 centiméteres mélységű eltávolítása egy erre felhatalmazott, hatóságilag felügyelt üzemben. Alternatív eljárásként legalább 1 kilogray dózisú ionizáló besugárzás alkalmazható.

Az élő kőrisnövényekre, valamint a faforgácsra, fűrészporra, fahulladékra és hántolt kéregre még szigorúbb előírások vonatkoznak. Ezeket főszabály szerint tilos kivinni a körülhatárolt területről, kivéve, ha igazolható, hogy legalább száz kilométerre fekvő, fertőzésmentes termelési helyről származnak. A raklapoknak, ládáknak, rekeszeknek és más fa csomagolóanyagoknak meg kell felelniük az ISPM 15 nemzetközi szabványnak. Kéregtelenített fából kell készülniük, jóváhagyott kezelésen kell átesniük, és jól látható IPPC-jelöléssel kell rendelkezniük.

Közvetlen költséget jelenthet a faiparnak

Az intézkedés elsősorban az érintett térség erdőgazdálkodóit, fakitermelőit, fűrészüzemeit, tűzifakereskedőit, faiskoláit és fuvarozóit érinti. A növényútlevél, a hatósági igazolás, a kéregtelenítés és az előírt kezelés többletköltséget okozhat, a nem megfelelően előkészített tételek szállítása pedig késhet vagy meghiúsulhat.