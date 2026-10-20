Karanténba került a magyar kőrisfa – csak utlevéllel szállítható
A kőrisrontó karcsúdíszbogár miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében körülhatárolt területeket jelöltek ki. A fertőzési pontok 100 kilométeres körzetéből származó kőrisfa, kéreg, faforgács és más termék csak növényútlevéllel, igazolt fertőzésmentesség, kéregtelenítés vagy előírt hőkezelés után szállítható. A szabály külön hatósági határozat nélkül is kötelező, megsértése szankciót vonhat maga után.
A korlátozás nem automatikusan a két vármegye egészére, hanem az igazolt fertőzési pontok száz kilométeres körzetére vonatkozik. Az érintett települések és zónák aktuális térképe a Nébih tematikus oldalán érhető el.
A kőrisfa szállításához növényútlevél kell
A kijelölt területről származó kőrisfaanyag – így a rönk, a fűrészáru és a tűzifa – csak növényútlevél kíséretében vihető ki a korlátozott zónából vagy hozható azon kívül forgalomba. A növényútlevél kiadásához hatóságilag igazolni kell, hogy a faanyag megfelel valamelyik engedélyezett növényegészségügyi eljárásnak. Az egyik lehetőség a kéreg és az alatta lévő farész legalább 2,5 centiméteres mélységű eltávolítása egy erre felhatalmazott, hatóságilag felügyelt üzemben. Alternatív eljárásként legalább 1 kilogray dózisú ionizáló besugárzás alkalmazható.
Az élő kőrisnövényekre, valamint a faforgácsra, fűrészporra, fahulladékra és hántolt kéregre még szigorúbb előírások vonatkoznak. Ezeket főszabály szerint tilos kivinni a körülhatárolt területről, kivéve, ha igazolható, hogy legalább száz kilométerre fekvő, fertőzésmentes termelési helyről származnak. A raklapoknak, ládáknak, rekeszeknek és más fa csomagolóanyagoknak meg kell felelniük az ISPM 15 nemzetközi szabványnak. Kéregtelenített fából kell készülniük, jóváhagyott kezelésen kell átesniük, és jól látható IPPC-jelöléssel kell rendelkezniük.
Közvetlen költséget jelenthet a faiparnak
Az intézkedés elsősorban az érintett térség erdőgazdálkodóit, fakitermelőit, fűrészüzemeit, tűzifakereskedőit, faiskoláit és fuvarozóit érinti. A növényútlevél, a hatósági igazolás, a kéregtelenítés és az előírt kezelés többletköltséget okozhat, a nem megfelelően előkészített tételek szállítása pedig késhet vagy meghiúsulhat.
A vállalkozásoknak ezért már a kitermelés, illetve a felvásárlás előtt ellenőrizniük kell, hogy a faanyag érintett területről származik-e. A Nébih hangsúlyozta: a szabályokat külön, az egyes gazdálkodóknak címzett határozat nélkül is be kell tartani. A mulasztás növényegészségügyi bírságot és más hatósági intézkedést vonhat maga után.
A fertőzött fákat nem lehet megmenteni
Az Ázsiából származó kőrisrontó karcsúdíszbogár az egyik legveszélyesebb, kiemelt uniós zárlati károsító. Magyarországi jelenlétét 2026 nyarán igazolták először; egy, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete által működtetett csapdában talált példány azonosítását a Nébih laboratóriuma erősítette meg.
A rovar lárvái a kéreg alatt fejlődnek, és járataikkal megszakítják a fa víz- és tápanyagszállítását. A korai fertőzés nehezen ismerhető fel, később azonban ritkuló lombkorona, ágelhalás, kéregrepedések, S alakú lárvajáratok és 2–4 milliméteres, D alakú röpnyílások jelenhetnek meg. A súlyosan fertőzött kőris néhány éven belül elpusztulhat, és a Nébih szerint már nem menthető meg.
A károsító az őshonos európai és magyar kőrist, valamint az ültetett amerikai kőrist egyaránt veszélyezteti. Terjedése ezért nemcsak erdőgazdasági veszteséget okozhat, hanem az ártéri erdők, a települési fasorok és a biológiai sokféleség szempontjából is komoly kockázatot jelent. –A Nébih arra kéri az érintetteket, hogy a fertőzés gyanúját jelentsék a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vagy közvetlenül a hatóságnak.