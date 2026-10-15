Uniós csúcs: el a kezekkel a közös agrárpolitikától – történelmi nyilatkozattal üzentek a gazdák

Az európai mezőgazdaság a teljesítőképessége határára érkezett, és ha az uniós vezetők nem változtatnak a közös agrárpolitika átalakítására vonatkozó terveiken, az egész kontinens élelmiszer-biztonsága veszélybe kerülhet. A stockholmi gazdakongresszuson elfogadott közös nyilatkozat szerint a mezőgazdasági támogatások megőrzése már nem pusztán agrárpolitikai, hanem stratégiai biztonsági kérdés. A figyelmeztetés időzítetten érkezett: Brüsszelben csütörtök-pénteken az uniós állam- és kormányfők a következő hétéves költségvetésről tárgyalnak, amelynek jelenlegi tervei akár százmilliárd eurós forrásvesztést is jelenthetnek az európai gazdálkodóknak. A közös agrárpolitika forráscsökkentése mellett a leginkább kifogásolt terv, hogy az agrárforrásokat nem kezelnék elkülönítetten.

Az Európai Unió vezetői 2026. október 15-én Brüsszelben tarják az uniós csúcsot ahol megvitatják a közösség 2028-2034-es költségvetését, amely tartalmazza a közös agrárpolitika forrásainak jelentős csökkentési tervét is Fotó: Anadolu via AFP

Történelmi jelentőségű közös nyilatkozatot fogadtak el Európa vezető mezőgazdasági és agrárszövetkezeti szervezetei a Stockholmban október 14–16. között megrendezett 12. Európai Gazdakongresszuson. A Copa-Cogeca által szervezett, mintegy 400 küldöttet felvonultató esemény résztvevői szerint most van Európa utolsó esélye arra, hogy szilárd alapokra helyezze mezőgazdaságát.

A Stockholmi Nyilatkozatban az agrárszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) meggyengítése súlyos stratégiai hiba lenne. Álláspontjuk szerint a mezőgazdaság az európai biztonság egyik alapvető pillére, ezért nem lehet a költségvetési megtakarítások áldozata. A kongresszus résztvevői szerint az idei pusztító aszályok, a szélsőséges időjárás, a háborúk és a kereskedelmi konfliktusok már most is rendkívüli nyomás alá helyezik a mezőgazdasági termelőket. Miközben a gazdák költségei emelkednek, a piacok egyre kiszámíthatatlanabbá válnak, az Európai Bizottság éppen ebben a helyzetben csökkentené jelentősen az ágazat támogatását.

Közös agrárpolitika: százmilliárd euró sorsa forog kockán

A Világgazdaság korábbi cikke szerint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) úgy számol, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata közel 25 százalékkal, mintegy 100 milliárd euróval (37,5 ezer milliárd forinttal) csökkentené a közös agrárpolitika forrásait a jelenlegi költségvetési időszakhoz képest.