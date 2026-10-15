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Uniós csúcs: el a kezekkel a közös agrárpolitikától – történelmi nyilatkozattal üzentek a gazdák

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Történelmi nyilatkozatban figyelmeztették az uniós vezetőket Európa gazdaszervezetei: a mezőgazdasági támogatások drasztikus csökkentése nemcsak a gazdák megélhetését, hanem a kontinens élelmiszer-biztonságát is veszélyezteti. A most zajóló uniós csúcson a következő hétéves költségvetés tervezetéről is tárgyalnak, amelynek része, hogy száz milliárd euróval csökkennének a közös agrárpolitika forrásai.
Dénes Zoltán
2026.10.15, 14:30
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Az európai mezőgazdaság a teljesítőképessége határára érkezett, és ha az uniós vezetők nem változtatnak a közös agrárpolitika átalakítására vonatkozó terveiken, az egész kontinens élelmiszer-biztonsága veszélybe kerülhet. A stockholmi gazdakongresszuson elfogadott közös nyilatkozat szerint a mezőgazdasági támogatások megőrzése már nem pusztán agrárpolitikai, hanem stratégiai biztonsági kérdés. A figyelmeztetés időzítetten érkezett: Brüsszelben csütörtök-pénteken az uniós állam- és kormányfők a következő hétéves költségvetésről tárgyalnak, amelynek jelenlegi tervei akár százmilliárd eurós forrásvesztést is jelenthetnek az európai gazdálkodóknak. A közös agrárpolitika forráscsökkentése mellett a leginkább kifogásolt terv, hogy az agrárforrásokat nem kezelnék elkülönítetten.

közös agrárpolitika, Copa-Cogeca, uniós csúcs
Az Európai Unió vezetői 2026. október 15-én Brüsszelben tarják az uniós csúcsot ahol megvitatják a közösség 2028-2034-es költségvetését, amely tartalmazza a közös agrárpolitika forrásainak jelentős csökkentési tervét is Fotó: Anadolu via AFP

Történelmi jelentőségű közös nyilatkozatot fogadtak el Európa vezető mezőgazdasági és agrárszövetkezeti szervezetei a Stockholmban október 14–16. között megrendezett 12. Európai Gazdakongresszuson. A Copa-Cogeca által szervezett, mintegy 400 küldöttet felvonultató esemény résztvevői szerint most van Európa utolsó esélye arra, hogy szilárd alapokra helyezze mezőgazdaságát.

A Stockholmi Nyilatkozatban az agrárszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) meggyengítése súlyos stratégiai hiba lenne. Álláspontjuk szerint a mezőgazdaság az európai biztonság egyik alapvető pillére, ezért nem lehet a költségvetési megtakarítások áldozata. A kongresszus résztvevői szerint az idei pusztító aszályok, a szélsőséges időjárás, a háborúk és a kereskedelmi konfliktusok már most is rendkívüli nyomás alá helyezik a mezőgazdasági termelőket. Miközben a gazdák költségei emelkednek, a piacok egyre kiszámíthatatlanabbá válnak, az Európai Bizottság éppen ebben a helyzetben csökkentené jelentősen az ágazat támogatását.

Közös agrárpolitika: százmilliárd euró sorsa forog kockán

A Világgazdaság korábbi cikke szerint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) úgy számol, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata közel 25 százalékkal, mintegy 100 milliárd euróval (37,5 ezer milliárd forinttal) csökkentené a közös agrárpolitika forrásait a jelenlegi költségvetési időszakhoz képest.

A Copa-Cogeca szintén több mint 20 százalékos tervezett forráscsökkentésre figyelmeztet, ráadásul az infláció miatt a támogatások vásárlóereje ennél is nagyobb mértékben eshet vissza.

A most elfogadott stockholmi dokumentum tartalmazza az gazdák egyértelmű követelését:

 a KAP költségvetését legalább a jelenlegi szinten kell megőrizni, és az infláció mértékével növelni kell.

Az érdekképviseletek ugyanakkor nemcsak a pénzügyi keret csökkentését ellenzik. Attól is tartanak, hogy az új uniós költségvetési rendszerben a mezőgazdaság elveszítheti eddigi pénzügyi és intézményi önállóságának jelentős részét. A jelenleg különálló, kétpilléres KAP ugyanis egy szélesebb finanszírozási rendszerbe kerülne, amelyben az agrártámogatásoknak más fejlesztési célokkal kellene versenyezniük.

A gazdaszervezetek szerint ez a közös agrárpolitika fokozatos visszanemzetiesítéséhez vezethet, ami veszélyeztetheti az egységes piac működését és tovább növelheti a tagállamok mezőgazdasági termelői közötti versenyképességi különbségeket.

A magyar és a lengyel gazdák is kemény fellépést követelnek

A stockholmi nyilatkozat követelései egybevágnak a magyar és lengyel agrárszereplők elmúlt napokban megfogalmazott figyelmeztetéseivel. A Magosz az október 15–16-i uniós csúcstalálkozó előtt felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy határozottan képviselje a magyar gazdálkodók érdekeit, és ne fogadja el a KAP forrásainak radikális csökkentését.

A szervezet szerint a támogatások mérséklése különösen súlyosan érinthetné a magyar termelőket, akik az idei aszály, a magas termelési költségek és az alacsony felvásárlási árak miatt már jelenleg is nehéz pénzügyi helyzetben vannak. A Bizottság javaslatában szereplő támogatáscsökkentési rendszer ráadásul nemcsak a legnagyobb gazdaságokat érinthetné. A Magosz számításai alapján már egy 100–120 hektáros gazdaság is belekerülhetne abba a támogatási sávba, amelyben megkezdődik a területalapú jövedelemtámogatás mérséklése.

Lengyelországban Janusz Wojciechowski volt uniós agrárbiztos emelte fel a szavát a reform ellen. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a politikus petícióban fordult Donald Tusk miniszterelnökhöz, mert attól tart, hogy az új finanszírozási rendszer milliárdos forrásveszteséget okozhat a lengyel mezőgazdaságnak. Wojciechowski különösen azt kifogásolja, hogy az új költségvetésben jelentős különbség lehet a mezőgazdaság számára garantáltan elkülönített összegek és a más uniós alapokból esetlegesen elérhető támogatások között.

A gazdák szerint Európa biztonsága is veszélybe kerülhet

A stockholmi nyilatkozat egyik legfontosabb üzenete, hogy a mezőgazdaság szerepét az európai biztonságpolitika szempontjából is újra kell értékelni. Az agrárszervezetek szerint az élelmiszerek, takarmányok, üzemanyagok és mezőgazdasági alapanyagok előállítása stratégiai jelentőségű tevékenység. A gazdálkodók és szövetkezeteik Európa első védelmi vonalát jelentik az élelmiszer-ellátás fenntartásában és a termőterületek megőrzésében.

A dokumentum arra is figyelmeztet, hogy az agrártámogatások csökkentése hosszabb távon a termelés visszaeséséhez, az importfüggőség növekedéséhez és az élelmiszerárak emelkedéséhez vezethet. A Copa-Cogeca ezért 

  • a támogatások megőrzésén túl 
  • hatékonyabb válságkezelési eszközöket, 
  • valamint nagyobb beruházásokat sürget 

a vízgazdálkodás, az innováció, a digitalizáció, az infrastruktúra és a biogazdaság területén. A szervezetek szerint különösen fontos lenne a KAP szabályainak egyszerűsítése is, hogy az adminisztratív terhek ne akadályozzák a gazdaságok fejlődését.

A brüsszeli csúcson már a következő hét év a tét

A stockholmi nyilatkozat időzítése nem véletlen: az uniós állam- és kormányfők október 15–16-i találkozóján a 2028–2034-es többéves uniós költségvetés is napirendre kerül. A tárgyalásokat tovább nehezíti, hogy az ír uniós elnökség legutóbbi költségvetési javaslata a Bizottság eredeti tervezetéhez képest is további kiadáscsökkentéseket irányoz elő. A mezőgazdaság és a regionális fejlesztés finanszírozása így még szűkösebb keretek közé kerülhet.

A csúcstalálkozón ugyanakkor nem feltétlenül születik végleges megállapodás. A mostani egyeztetések azonban alapvetően meghatározhatják a következő hónapok tárgyalási irányát. A Copa-Cogeca világossá tette, hogy az európai agrárszervezetek a továbbiakban is készek mozgósítani a gazdálkodókat, ha az uniós vezetők nem változtatnak a KAP finanszírozására vonatkozó elképzeléseiken.A stockholmi nyilatkozat záróüzenete egyértelmű: Európa nem válhat erősebbé és biztonságosabbá, ha közben saját mezőgazdasági termelésének alapjait gyengíti.

 

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mezőgazdaság
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közös agrárpolitika
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