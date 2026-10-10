Súlyos csapást mérne a gazdákra az Európai Bizottság: forrnak az indulatok, készül az újabb brüsszeli tüntetés

Két éve figyelmeztetik az európai gazdálkodók az uniós döntéshozókat a közös agrárpolitika (KAP) tervezett átalakításának veszélyeire, a tiltakozások azonban egyelőre nem hoztak érdemi áttörést. A Copa-Cogeca, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek érdekképviseleti szervezete szombati közleményében élesen bírálta az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett új költségvetési tárgyalási keretet. A szervezet közleménye szerint a javaslat fenntartja az Európai Bizottság által a közös agrárpolitika terén korábban előirányzott, 20 százalékot meghaladó forráscsökkentést, ráadásul ez a számítás még nem veszi figyelembe az infláció hatásait.

Úgy tűnik, Ursula von der Leyen szerint becsöngettek a gazdáknak, a tervezet értelmében a közös agrárpolitika már mindennek, csak közösnek nem lesz nevezhető Fotó: Anadolu via AFP

Az érdekképviselet álláspontja szerint az unió történelmi stratégiai hibát készül elkövetni, amely nemcsak a mezőgazdasági termelést, hanem az európai élelmezésbiztonságot és az egységes piac működését is veszélyeztetheti. A helyzet nagyon nagy veszélyeket rejt a gazdák számára, mert a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó költségvetés alapvetően átalakítaná az uniós agrártámogatások jelenlegi rendszerét.

Közös agrárpolitika: kevesebb pénzből kellene megoldani egyre több problémát

Az Európai Bizottság eredeti javaslata közel 2000 milliárd eurós hétéves uniós költségvetéssel számol. Miközben azonban az EU egészének kiadásai növekednének, az agrárpolitika korábban elkülönített forrásainak súlya csökkenne.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság áprilisi véleményében szintén kifogásolta a tervezett változásokat. A testület számítása szerint

a KAP költségvetése nominálisan 20, reálértéken pedig akár 41 százalékkal is visszaeshet a következő pénzügyi ciklusban.

Az eltérő számítások mögött a források eltérő köre, illetve az infláció figyelembevétele áll. Mindez olyan időszakban történne, amikor az európai mezőgazdaságot egyszerre terhelik a szélsőséges időjárási események, az emelkedő termelési költségek, a geopolitikai bizonytalanságok és a nemzetközi kereskedelmi verseny erősödése.

A Copa-Cogeca szerint különösen ellentmondásos, hogy az unió folyamatosan újabb környezetvédelmi, élelmezésbiztonsági és versenyképességi követelményeket támaszt a termelőkkel szemben, miközben a teljesítésükhöz rendelkezésre álló közös forrásokat szűkítené.