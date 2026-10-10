Eltűnőben a magyar krumpli: a termelők viselik a kockázatot, az import és az árverseny diktál
Három évtized alatt szinte eltűnt a magyar burgonyatermesztés korábbi termőterületének kilenctizede. A rendszerváltást követő évtizedekben még több tízezer hektáron termesztették az egyik legalapvetőbb élelmiszernövényt, mára azonban a hazai burgonyaágazat a fennmaradásáért küzd. A termelőket nemcsak a mind szélsőségesebb időjárás, hanem a feldolgozóipar visszaszorulása, a külföldi krumplival folytatott verseny és a kiskereskedelmi láncok beszerzési gyakorlata is nehéz helyzetbe hozza.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben még 46,7 ezer hektáron takarítottak be burgonyát Magyarországon, 2015-ben már csak 18,7 ezer, 2025-ben pedig 7719 hektáron. Az elmúlt negyedszázad alatt tehát több mint 83 százalékkal csökkent a betakarított terület. A visszaesés az idén is folytatódott: az ágazati adatok alapján a 2026-os vetésterület már mindössze ötezer hektár körül alakult.
Az adatok értelmezésénél fontos különbség, hogy a KSH 2025-re 6400 hektár körüli szántóföldi vetésterületet közölt, míg a betakarított területet tartalmazó éves statisztika ennél magasabb értéket mutat. A különböző módszertannal készült adatsorok ezért nem vethetők össze közvetlenül, az ágazat zsugorodásának iránya azonban egyértelmű.
A termés mennyisége hasonló pályát futott be: a 2000-ben előállított több mint 860 ezer tonna burgonyával szemben 2025-ben már csak mintegy 219 ezer tonnát takarítottak be. A magyar termelés így egyre kisebb részét képes lefedni a belföldi szükségleteknek.
Miközben a termelési kapacitás szűkül, a külföldi burgonya folyamatosan jelen van a magyar piacon. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint az európai túltermelés 2025-ben és 2026 első felében különösen erős árnyomást gyakorolt a magyar termelőkre. A lengyel és nyugat-európai kínálat olyan árszinteket eredményezett, amelyek mellett számos hazai gazdaság csak veszteséggel tudta volna értékesíteni készleteit. Itt fontos megemlíteni, hogy 15-20 évvel ezelőtt olyan bűnözői körök települtek a rendszerre, amelyek céghálókat létrehozva hozták be az országba adó- és vámmentesen, vagyis feketén a burgonyát és hagymát és itt az adókat be nem fizetve, feketén foglalkoztatott emberekkel átcsomagoltatták magyar termékké és dobták a piaci árnál jóval alacsonyabb áron piacra. Ez volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy végül a magyar burgonya és hagymatermelés ilyen erőteljesen visszaszorult.
A feldolgozóiparral együtt a krumpli biztos piaca is visszaszorult
A burgonyatermesztés leépülésében jelentős szerepet játszott a hazai feldolgozóipari lehetőségek beszűkülése is. A chips- és a fagyasztott hasábburgonya-gyártás európai szinten egyre inkább nagy kapacitású, integrált feldolgozók köré szerveződött.
A nagyüzemek versenyelőnye nem pusztán az olcsóbb munkaerőből fakad. A jelentős feldolgozott mennyiség, a hosszú távú termelői szerződések, a gépesítés, a tárolási infrastruktúra és a hatékony logisztika együttesen teszi lehetővé az alacsonyabb egységköltséget.
Magyarországon ezzel szemben korlátozottak a burgonya ipari feldolgozásának lehetőségei. A hazai üzletekben kapható chipsek és fagyasztott burgonyatermékek jelentős része külföldi üzemekből érkezik. A Chio egyes, Magyarországon forgalmazott termékeinek gyártási helyeként például Csehország szerepel.
Ez a folyamat a magyar gazdák számára különösen kedvezőtlen. A feldolgozóipari háttér ugyanis nemcsak piacot, hanem kiszámíthatóbb értékesítési lehetőséget is jelenthetne. Ennek hiányában a termelők jelentős része a frissburgonya-piacon kénytelen versenyezni, ahol az árak akár néhány hét alatt is jelentősen változhatnak.
A korai burgonya maradt az egyik menekülőút
A magyar burgonyatermesztés súlypontja az elmúlt években egyre inkább a korai fajták felé tolódott. Ebben különösen fontos szerepet tölt be Csongrád-Csanád vármegye, ahol a KSH szerint 2025-ben 2186 hektáron takarítottak be burgonyát. Ez az országos terület több mint 28 százaléka.
A Szeged környéki termelők számára a korai piacra jutás jelentheti a versenyelőnyt. A tavaszi és kora nyári magyar burgonya akkor kerülhet a boltokba, amikor a hazai friss termékkel szembeni kereslet még erős, és a szezonális árak kedvezőbbek lehetnek. A korai termesztés további előnye a rövidebb termelési ciklus: a gazdaságok hamarabb bevételhez juthatnak, és kisebb mértékben szorulnak hosszú távú tárolásra.
A helyzet azonban a nyár végére rendszerint megváltozik. Amikor egyszerre jelennek meg a piacon a még eladatlan korai burgonyakészletek, a későbbi hazai betakarítás és a nyugat-európai import, a kínálat bővülése lefelé nyomhatja az árakat. A tárolókapacitással nem rendelkező termelőket ez különösen érzékenyen érinti: nekik sokszor akkor is értékesíteniük kell a terményt, ha az aktuális ár alig fedezi a költségeiket.
Az öntözés költsége már önmagában is súlyos teher
A hazai burgonyatermesztés egyik legnagyobb problémája, hogy a termelés biztonsága egyre inkább az öntözésen múlik. A magas nyári hőmérséklet és a csapadékhiány a burgonya esetében különösen nagy kockázatot jelent, mivel a gumóképződés időszakában fellépő vízhiány nemcsak a hozamot csökkenti, hanem a burgonya méretét és minőségét is kedvezőtlenül befolyásolja.
Az idei aszály hatásairól a Világgazdaság szeptemberi cikkében is beszámolt. A májusi fagyok és a nyári szárazság következtében az újburgonya termésmennyisége egyes becslések szerint 20–30 százalékkal is elmaradhatott a várakozásoktól.
A termelői tapasztalatok alapján egy hosszabb tenyészidejű, tárolásra szánt burgonyafajta esetében az idei szezonban akár 400 milliméternyi öntözővizet is ki kellett juttatni. Ez hektáronként négyezer köbméter víznek felel meg. Az öntözés költsége az alkalmazott technológiától, az energiafelhasználástól és a vízbeszerzés körülményeitől függően a termelői kalkuláció szerint 500–800 ezer forintot is elérhetett hektáronként.
Ez azonban csak egyetlen tétel a termesztési költségek között. A vetőburgonya, a növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás, a munkaerő, a gépek és az üzemanyag költsége tovább növeli a ráfordításokat.
A megkeresett gazdaságoktól származó költségbecslések átlagolása alapján az idei burgonya termesztési önköltsége kilogrammonként 100–130 forint fölé is emelkedhetett. Ehhez még hozzáadódik
- a betakarítás,
- a tárolás,
- az osztályozás,
- a mosás,
- a csomagolás
- és a szállítás költsége.
A betakarítás sem feltétlenül zárja le az időjárással folytatott küzdelmet. A száraz, keményre száradt, kötött talajokon ugyanis a felszedés előtt is szükség lehet öntözésre, különben jelentősen növekedhet a gumók sérülésének aránya. Hogy értsük: a krumpli földből való kiszedéséhez is sok helyen öntözni voltak kénytelenek földjeiket a gazdák, ezzel is többletköltséget vállalva.
Mindezek alapján a kereskedelmi forgalomba kerülő, mosott és csomagolt burgonya teljes önköltsége egyes gazdaságokban akár a 180 forintot is elérheti kilogrammonként. Ez nem országos átlag, hanem egy olyan termelői költségmodell, amely a fenti öntözést is vállalva takarítja be burgonyatermését, de jól érzékelteti a hazai ágazat gazdasági kockázatait.
A legdrágább veszteség: amit megtermelnek, de nem lehet eladni
A költségeket tovább növelik a kiskereskedelmi értékesítéshez kapcsolódó minőségi és méretkövetelmények. A beszállítói szerződésekben meghatározott mérethatárok miatt a megtermelt burgonya egy része nem kerülhet az adott kereskedelmi lánc polcaira, még akkor sem, ha egyébként fogyasztásra alkalmas.
A termelői és kereskedői beszámolók szerint, például egy 45 milliméteres alsó mérethatár alkalmazásakor a teljes mennyiség 20–25 százaléka is kieshet a kereskedelmi értékesítésből. Ha viszont 40 milliméteres alsó mérethatárt fogadnának el, a kiesés aránya akár 10 százalék körülire csökkenhetne. A tényleges arány természetesen a fajtától, a termés méreteloszlásától és az egyéb minőségi hibáktól függ.
Ez nem pusztán minőségi, hanem gazdasági kérdés. A válogatás során kieső burgonyára is ugyanannyi termesztési költség jutott, mint az első osztályú termékre. Ha viszont a selejtnek minősített termék csak takarmányként, kilogrammonként például 30 forintért értékesíthető, a veszteséget a kereskedelmi minőségű burgonyán kellene visszatermelni.
Az idei aszályos évben a gumók mérete különösen érzékeny kérdés. A Világgazdaság európai piaci körképében bemutatta, hogy a hőhullámok következtében a nyugat-európai termés jelentős része is kisebb lett a megszokottnál. Ez a feldolgozóiparban is problémát okozhat, hiszen a hosszú hasábburgonya előállításához megfelelő méretű alapanyagra van szükség.
A magyar termelők szempontjából ezért különösen fontos kérdés, hogy a kereskedelem mennyire hajlandó alkalmazkodni a megváltozott termelési körülményekhez. Viszont egyelőre úgy tűnik, hogy ezt az új valóságot nem hajlandók figyelembe venni. Az viszont kérdéses mit fognak kezdeni, amikor a szokásos francia piacról és egyéb külpiacokról nem tudják majd ellátni a hazai igényeket.
Az üzletláncok akciói tüntethetik el a nyereséget
A hazai beszállítók jövedelmezőségét ugyanakkor nemcsak a termelési költségek, hanem a kiskereskedelmi láncok árversenye is meghatározza. Az általunk megkeresett termelők beszámolói szerint a mosott, csomagolt burgonya átadási ára kedvezőbb piaci helyzetben kilogrammonként 220–240 forint körül alakulhat, ami a magas költségek ellenére még biztosíthat bizonyos nyereséget.
A kereskedelmi akciók azonban rövid idő alatt felboríthatják a számításokat. Amikor a beszerzési ár 200 forint alá, esetenként 185 forint körüli szintre csökken, a termelők mozgástere rendkívül beszűkül. Különösen akkor, ha az akcióhoz jelentős, néhány nap alatt akár több száz tonnás megrendelés társul.
A problémát nem csupán az alacsony áron értékesített mennyiség jelenti. Egy jelentős akció után ugyanis a boltok készletei feltöltődnek, és a következő héten jóval kevesebb árut rendelhetnek. Így előfordulhat, hogy egyetlen akciós időszak több hét gazdasági eredményét rontja le.
A kereskedelmi árrés és a termelői jövedelmezőség közötti különbség egyébként a hivatalos statisztikákban is jól látható. A Világgazdaság korábbi összeállítása szerint 2023 és 2025 között a hazai burgonya éves átlagos felvásárlási ára kilogrammonként mintegy 218 forintról 139 forintra csökkent, miközben az átlagos fogyasztói ár 421 forintról mindössze 386 forintra mérséklődött.
A friss piaci adatok alapján az árak továbbra is jelentős szóródást mutatnak. A Budapesti Nagybani Piac október 6-i kínálati árjegyzékében a hazai első osztályú, sárga héjú burgonya kilogrammonként 250–350 forint, míg a piros héjú 200–300 forint között szerepelt. Ezek nagybani kínálati árak, nem azonosak a beszállítók és az áruházláncok közötti szerződéses átadási árakkal.
A magyar termelő nem ugyanazzal a kockázattal versenyez, mint a kereskedő
A burgonyapiac átalakulásának egyik legfontosabb következménye a termelők és a kereskedelmi integrátorok közötti erőviszonyok változása.
A termelő már a tél végén vagy kora tavasszal jelentős összegeket fordít a következő évi termés megalapozására. Hónapokon keresztül finanszírozza a termesztést, miközben az időjárási, növényegészségügyi és piaci kockázatokat is viseli.
Ha a burgonyát betakarította és tárolóba helyezte, a költségek tovább nőnek. A gazda számára az egyik legnagyobb bizonytalanságot az jelenti, hogy a megtermelt mennyiségre végül lesz-e megfelelő áron vevő.
A tavalyi túltermeléses szezonban arra is volt több példa, hogy a korábbi, jelentős kiskereskedelmi partner felmondta a korábbi évek szerződését, vagyis beszerzést, miközben a gazdaság raktáraiban sok ezer kilogramm krumpli marad, hiszen a szokásos ügymenetre készült. Egy ilyen helyzet különösen súlyos pénzügyi veszteséget okozhat, hiszen a termelő a korábbi értékesítési kapcsolat alapján tervezhette meg a termesztést. A kereskedelmi vállalkozások üzleti modellje ettől eltérő lehet. Az integrátorok és nagykereskedők több termelőtől, illetve több országból is beszerezhetnek burgonyát, így rugalmasabban reagálhatnak az árak változására.
Ez a modell önmagában nem kedvezőtlen, hiszen a kereskedők fontos szerepet töltenek be a termelés és a fogyasztás összekapcsolásában. A koncentráció azonban akkor okozhat problémát, ha a jelentős piaci erővel rendelkező szereplők mellett a kisebb termelők egyre kevésbé képesek önállóan érvényesíteni érdekeiket.
A magyar piac számára különösen nagy kihívást jelent a szomszédos országokban működő nagy beszállítók árversenye. Jelen állás szerint, a szlovák piac meghatározó szereplői a magyar áruházláncok ellátásában is erősíteni kívánják pozícióikat. Az ilyen terjeszkedés fokozhatja a magyar beszállítókra nehezedő árnyomást, bár a konkrét piaci részesedések és az esetleges kiszorítási stratégiák független igazolást igényelnek.
Lenne dolga a kormánynak és a hatóságoknak is: a minőségbiztosítás is versenytényezővé vált
A termelők és a kereskedők versenyében további költségtényezőt jelentenek a kiskereskedelmi láncok által megkövetelt minőségbiztosítási rendszerek. A GLOBALG.A.P. tanúsítás a mezőgazdasági termelés ellenőrzését és a megfelelő gazdálkodási gyakorlatok igazolását szolgálja, míg a GRASP kiegészítő értékelés elsősorban a munkavállalókat érintő szociális követelményekre összpontosít.
A GLOBALG.A.P. tájékoztatása szerint egyes kereskedelmi vállalatok beszállítóik számára a GRASP követelményeinek teljesítését is előírják, miközben ez nem minden esetben általánosan kötelező feltétel.
A magyar termelők egy része ezért joggal vetheti fel, hogy az ellenőrzési és tanúsítási kötelezettségeket következetesen kellene alkalmazni a belföldi és a külföldi beszállítókra egyaránt. A termelői tapasztalatok szerint előfordulhat, hogy a külföldi kereskedők alacsonyabb áron ajánlanak burgonyát, miközben nem rendelkeznek minden olyan tanúsítvánnyal, amelyet az adott magyar termelőtől megkövetelnek.