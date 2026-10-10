Eltűnőben a magyar krumpli: a termelők viselik a kockázatot, az import és az árverseny diktál

Három évtized alatt szinte eltűnt a magyar burgonyatermesztés korábbi termőterületének kilenctizede. A rendszerváltást követő évtizedekben még több tízezer hektáron termesztették az egyik legalapvetőbb élelmiszernövényt, mára azonban a hazai burgonyaágazat a fennmaradásáért küzd. A termelőket nemcsak a mind szélsőségesebb időjárás, hanem a feldolgozóipar visszaszorulása, a külföldi krumplival folytatott verseny és a kiskereskedelmi láncok beszerzési gyakorlata is nehéz helyzetbe hozza.

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A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben még 46,7 ezer hektáron takarítottak be burgonyát Magyarországon, 2015-ben már csak 18,7 ezer, 2025-ben pedig 7719 hektáron. Az elmúlt negyedszázad alatt tehát több mint 83 százalékkal csökkent a betakarított terület. A visszaesés az idén is folytatódott: az ágazati adatok alapján a 2026-os vetésterület már mindössze ötezer hektár körül alakult.

Az adatok értelmezésénél fontos különbség, hogy a KSH 2025-re 6400 hektár körüli szántóföldi vetésterületet közölt, míg a betakarított területet tartalmazó éves statisztika ennél magasabb értéket mutat. A különböző módszertannal készült adatsorok ezért nem vethetők össze közvetlenül, az ágazat zsugorodásának iránya azonban egyértelmű.

A termés mennyisége hasonló pályát futott be: a 2000-ben előállított több mint 860 ezer tonna burgonyával szemben 2025-ben már csak mintegy 219 ezer tonnát takarítottak be. A magyar termelés így egyre kisebb részét képes lefedni a belföldi szükségleteknek.

Miközben a termelési kapacitás szűkül, a külföldi burgonya folyamatosan jelen van a magyar piacon. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint az európai túltermelés 2025-ben és 2026 első felében különösen erős árnyomást gyakorolt a magyar termelőkre. A lengyel és nyugat-európai kínálat olyan árszinteket eredményezett, amelyek mellett számos hazai gazdaság csak veszteséggel tudta volna értékesíteni készleteit. Itt fontos megemlíteni, hogy 15-20 évvel ezelőtt olyan bűnözői körök települtek a rendszerre, amelyek céghálókat létrehozva hozták be az országba adó- és vámmentesen, vagyis feketén a burgonyát és hagymát és itt az adókat be nem fizetve, feketén foglalkoztatott emberekkel átcsomagoltatták magyar termékké és dobták a piaci árnál jóval alacsonyabb áron piacra. Ez volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy végül a magyar burgonya és hagymatermelés ilyen erőteljesen visszaszorult.