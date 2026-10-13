Tragédia történt a magyar kukoricával: már nem mi adunk el, meg kell vennünk – egy szomszédunk tarolja le Európát

Az egyre szűkösebb hazai kukoricakínálat, a visszaeső export és a növekvő import alapvetően átrendezte a magyar gabonapiacot. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb Gabona és ipari növények című jelentése szerint október első hetében a takarmánykukorica termelői ára elérte a tonnánkénti 88,2 ezer forintot, ami 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Eleve kisebb területen vetették, az aszály miatt, pedig alacsonyabb lett a kukorica termésátlaga is Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

Mindeközben a búza ára lényegében stagnál, a nemzetközi terméskilátások pedig további kínálati feszültségeket jeleznek.

Több kukoricát importál Magyarország, mint amennyit exportál

A legnagyobb változás a magyar kukorica külkereskedelmében következett be. A KSH adataira épülő AKI-jelentés szerint 2026 első nyolc hónapjában mindössze 346,8 ezer tonna kukoricát exportált Magyarország, szemben az előző év azonos időszakában értékesített 1,076 millió tonnával. Ez csaknem 68 százalékos visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a kukoricaimport 185,8 ezer tonnáról 446,7 ezer tonnára emelkedett, vagyis több mint 140 százalékkal nőtt.

Magyarország így a vizsgált időszakban nettó kukoricaimportőrré vált:

az első nyolc hónapban közel 100 ezer tonnával több kukorica érkezett az országba, mint amennyit exportáltak.

Egy évvel korábban még mintegy 890 ezer tonnás kiviteli többletet mutatott a mérleg. A fordulat azért nagyon kellemetlen az ország számára, mert korábban Magyarország hagyományosan számottevő kukoricaexportőr volt. A visszaeső hazai kínálat és az emelkedő árak a takarmánygyártók és az állattenyésztők beszerzéseire is hatással lehetnek.

Gyenge kukoricatermés, emelkedő árak

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium adatai szerint október 6-ig a tervezett kukoricaterület 68 százalékán fejeződött be a betakarítás, és mindössze 1,2 millió tonna termény került a tárolókba. Az AKI adatai alapján a takarmánykukorica tonnánkénti termelői ára október első hetében 88 189 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 73 309 forinttal. Egyetlen hét alatt is közel 2 százalékkal drágult a termény.

A búzapiacon jóval visszafogottabb árváltozások láthatók. Az étkezési búza tonnánként 75 346 forintért cserélt gazdát, ami 2 százalékos éves drágulás, míg a takarmánybúza 73 263 forintos ára 1 százalékkal maradt el az előző évitől. A különbség jól mutatja, hogy a kukorica piacán lényegesen erősebb a kínálati szűkösségből fakadó árnyomás.