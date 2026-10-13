Tragédia történt a magyar kukoricával: már nem mi adunk el, meg kell vennünk – egy szomszédunk tarolja le Európát
Az egyre szűkösebb hazai kukoricakínálat, a visszaeső export és a növekvő import alapvetően átrendezte a magyar gabonapiacot. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb Gabona és ipari növények című jelentése szerint október első hetében a takarmánykukorica termelői ára elérte a tonnánkénti 88,2 ezer forintot, ami 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
Mindeközben a búza ára lényegében stagnál, a nemzetközi terméskilátások pedig további kínálati feszültségeket jeleznek.
Több kukoricát importál Magyarország, mint amennyit exportál
A legnagyobb változás a magyar kukorica külkereskedelmében következett be. A KSH adataira épülő AKI-jelentés szerint 2026 első nyolc hónapjában mindössze 346,8 ezer tonna kukoricát exportált Magyarország, szemben az előző év azonos időszakában értékesített 1,076 millió tonnával. Ez csaknem 68 százalékos visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a kukoricaimport 185,8 ezer tonnáról 446,7 ezer tonnára emelkedett, vagyis több mint 140 százalékkal nőtt.
Magyarország így a vizsgált időszakban nettó kukoricaimportőrré vált:
az első nyolc hónapban közel 100 ezer tonnával több kukorica érkezett az országba, mint amennyit exportáltak.
Egy évvel korábban még mintegy 890 ezer tonnás kiviteli többletet mutatott a mérleg. A fordulat azért nagyon kellemetlen az ország számára, mert korábban Magyarország hagyományosan számottevő kukoricaexportőr volt. A visszaeső hazai kínálat és az emelkedő árak a takarmánygyártók és az állattenyésztők beszerzéseire is hatással lehetnek.
Gyenge kukoricatermés, emelkedő árak
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium adatai szerint október 6-ig a tervezett kukoricaterület 68 százalékán fejeződött be a betakarítás, és mindössze 1,2 millió tonna termény került a tárolókba. Az AKI adatai alapján a takarmánykukorica tonnánkénti termelői ára október első hetében 88 189 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 73 309 forinttal. Egyetlen hét alatt is közel 2 százalékkal drágult a termény.
A búzapiacon jóval visszafogottabb árváltozások láthatók. Az étkezési búza tonnánként 75 346 forintért cserélt gazdát, ami 2 százalékos éves drágulás, míg a takarmánybúza 73 263 forintos ára 1 százalékkal maradt el az előző évitől. A különbség jól mutatja, hogy a kukorica piacán lényegesen erősebb a kínálati szűkösségből fakadó árnyomás.
Egész Európában hiányzik a kukorica
Nem csupán Magyarországon okoz problémát a gyenge kukoricatermés. Az AKI által idézett USDA-előrejelzés szerint az Európai Unió idei kukoricatermése mindössze 46,2 millió tonna lehet, miközben a belső felhasználás elérheti a 69 millió tonnát. Ez közel 23 millió tonnás különbséget jelent, amelyet az uniónak jelentős részben importból kell fedeznie.
Az előrejelzések szerint a 2026/2027-es gazdasági évben 12 millió tonna ukrán kukorica érkezhet az EU-ba, ami 32 százalékkal haladná meg az előző szezon mennyiségét. Az ukrán szállítások ezért továbbra is meghatározó szerepet játszhatnak az európai takarmánypiacon.
A globális kilátások sem kedvezők. Az USDA októberi prognózisa szerint a világ kukoricatermelése 1294 millió tonna lehet, 3 százalékkal kevesebb az előző szezonban vártnál. Eközben a felhasználás 1320 millió tonnára emelkedhet, a zárókészletek pedig 307 millió tonnáról 280 millió tonnára csökkenhetnek. A készletek várható apadása tovább növeli a piac érzékenységét az időjárási, logisztikai és geopolitikai zavarokra.
A búzaexport is csökken, de más a helyzet a lisztpiacon
A kukorica mellett a búza külkereskedelme is gyengült. Magyarország az év első nyolc hónapjában 1,341 millió tonna búzát exportált, 14 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben az árpakivitel közel 17 százalékkal, 370,7 ezer tonnára nőtt.
A lisztpiacon ugyanakkor nem jelentkezik a kukoricához hasonló általános drágulás. Az AKI szerint az ömlesztett finomliszt feldolgozói értékesítési ára kilogrammonként 114 forint volt október első hetében, ami 7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A zsákos finomliszt szintén 7 százalékkal lett olcsóbb, kilogrammonként 124 forintra csökkent az ára. Ez arra utal, hogy a gabonapiaci ármozgások nem egységesen és nem azonnal jelentkeznek az élelmiszeripar különböző területein.