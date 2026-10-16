Ömlik a külföldi kukorica Európába: Magyarországon mégis egyre nagyobb a baj
Különös kettősség alakult ki a nemzetközi kukoricapiacon: miközben a világ legnagyobb termelőinél bőséges termés várható, az Európai Unió egyre nagyobb mennyiségű importra szorul. Az uniós kukoricabehozatal a 2026/2027-es gazdasági év eddigi részében megközelítette a hatmillió tonnát, ami 29 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának mennyiségét. Az importnövekedés hátterében az európai aszály, a szűkülő terméskilátások és a folyami szállításokat akadályozó rendkívül alacsony vízállások állnak.
A Grain Central október 16-i piaci jelentése szerint az európai kukoricahiány egyre erőteljesebben befolyásolja a nemzetközi kereskedelmet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fekete-tengeri szállítási problémák miatt az ukrán kukorica sem tudja a megszokott módon ellátni az európai piacot.
Rekordközeli termés a világban, mégis kukoricahiány Európában
A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) friss előrejelzésében hatmillió tonnával, 1,307 milliárd tonnára emelte a 2026/2027-es gazdasági év globális kukoricatermésére vonatkozó becslését. A módosítás elsősorban az amerikai terméskilátások javulását tükrözi, bár a Grain Central megjegyzi, hogy a tényleges hozamokról érkező beszámolók egyelőre nem mindenütt támasztják alá az optimista várakozásokat.
Az IGC jelentése szerint a világ teljes gabonatermése hétmillió tonnával lehet nagyobb a szeptemberben vártnál, így elérheti a 2,427 milliárd tonnát. A globális gabonakészletek előrejelzését ugyancsak felfelé, 619 millió tonnára módosították. A bőséges kínálat már az árakon is érződik. Az IGC nemzetközi kukoricaár-indexe egyetlen hónap alatt 7 százalékkal csökkent, elsősorban az észak-amerikai terméskilátások javulása miatt. Az amerikai kukorica jegyzése egy hét alatt 4,45 százalékkal esett, miközben a betakarítás előrehaladtával további árcsökkentő nyomás jelentkezett.
Az európai piacon azonban egészen más folyamatok érvényesülnek.
Az uniós terméskiesés és az importigény növekedése miatt a kontinens kukoricaárai elszakadhatnak az amerikai piacon tapasztalható árcsökkenéstől.
Vagyis hiába lesz olcsóbb a kukorica a világpiacon, az európai takarmányfelhasználók ebből csak korlátozottan részesülhetnek.
A Duna alacsony vízállása tovább súlyosbítja a helyzetet
Az európai gabonapiac egyik legnagyobb problémája már nem pusztán a termés mennyisége, hanem annak eljuttatása a felhasználókhoz. A Grain Central beszámolója szerint a Duna alsó szakaszának vízhozama az októberben szokásos érték mindössze 31 százaléka körül alakul. Németországban a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán, Kaubnál is rendkívül alacsony vízállás nehezíti a hajózást.
Az alacsony vízszint csökkenti a folyami uszályok szállítási kapacitását, növeli az egy tonnára jutó fuvarozási költséget, és a gabonakereskedőket részben közúti vagy vasúti szállításra kényszerítheti. Ez különösen érzékenyen érinti a Duna menti gabonakereskedelmet. A romániai kikötőkön, mindenekelőtt Konstancán keresztül érkező importkukorica elosztása nehezebbé válhat, miközben a fekete-tengeri térségben kialakult biztonsági kockázatok is korlátozzák a kereskedelmi forgalmat.
Az Európai Uniónak ezért nemcsak a szükséges gabonamennyiség beszerzése jelent kihívást, hanem az is, hogy a kukorica megfelelő időben és elfogadható költséggel jusson el a feldolgozóüzemekhez, illetve az állattartó telepekre.
Magyarországon már drágul a kukorica, miközben a világpiacon esik az ára
A magyar gabonapiacon különösen élesen jelentkezik az európai és a világpiaci folyamatok közötti ellentmondás. Miközben az amerikai kukorica jegyzése csökken, Magyarországon a szűkülő kínálat miatt az árak egy év alatt jelentősen emelkedtek. Amint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb adatai szerint október első hetében a takarmánykukorica termelői ára elérte a tonnánkénti 88 189 forintot. Ez 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 73 309 forintnál.
A külkereskedelmi adatok még látványosabban mutatják a fordulatot. Magyarország 2026 első nyolc hónapjában mindössze 346,8 ezer tonna kukoricát exportált, szemben az előző év azonos időszakának 1,076 millió tonnájával. A kivitel csaknem 68 százalékkal zuhant. Ezzel párhuzamosan a kukoricaimport 185,8 ezer tonnáról 446,7 ezer tonnára emelkedett, vagyis több mint 140 százalékkal nőtt.
Magyarország így az év első nyolc hónapjában közel százezer tonnás nettó kukoricaimportőrré vált, holott egy évvel korábban még mintegy 890 ezer tonnás kiviteli többletet mutatott a külkereskedelmi mérleg.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az aszály miatt a magyar kukoricatermés is jelentősen elmaradt a korábbi évek eredményétől. Az Európai Bizottság szeptemberben ismertetett előrejelzése mindössze 2,31 millió tonnás magyar terméssel számolt, ami több mint 40 százalékos visszaesés az előző évhez képest.
A takarmánybúza jelentheti az egyik menekülőutat
A kukoricahiány miatt az európai takarmánygyártók számára egyre fontosabbá válhat a búza és más takarmánygabonák felhasználása. A Grain Central elemzése szerint a szűkös kukoricakínálat a takarmánykereslet egy részét a búzapiacra terelheti. Magyarországon erre az árkülönbségek is ösztönözhetnek. Az AKI október első heti adatai alapján a takarmánybúza tonnánkénti ára 73 263 forint volt, vagyis közel 15 ezer forinttal alacsonyabb a takarmánykukoricáénál.
A takarmánybúza azonban nem minden receptúrában helyettesítheti korlátlanul a kukoricát. Az eltérő
- energia-, keményítő- és fehérjetartalom,
- valamint az állatfajonként változó takarmányozási követelmények
meghatározzák, milyen arányban használható fel. A takarmánybúza iránti kereslet növekedése ugyanakkor a búzapiacon is áremelkedést idézhet elő, különösen akkor, ha az európai kukoricakínálat tartósan szűk marad.
A magyar sertés- és baromfitartók szempontjából viszont nagyon fontos, hogy a hazai termésből, az importkukoricából és az alternatív takarmánygabonákból milyen költséggel tudják biztosítani az állományok takarmányellátását. A jelenlegi piaci folyamatok alapján korántsem biztos, hogy a világpiaci kukoricaárak csökkenése Magyarországon is érdemi áresést hoz. Az európai terméshiány, a folyami szállítások nehézségei és az importverseny éppen az ellenkező irányba hatnak.