Ömlik a külföldi kukorica Európába: Magyarországon mégis egyre nagyobb a baj

Különös kettősség alakult ki a nemzetközi kukoricapiacon: miközben a világ legnagyobb termelőinél bőséges termés várható, az Európai Unió egyre nagyobb mennyiségű importra szorul. Az uniós kukoricabehozatal a 2026/2027-es gazdasági év eddigi részében megközelítette a hatmillió tonnát, ami 29 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának mennyiségét. Az importnövekedés hátterében az európai aszály, a szűkülő terméskilátások és a folyami szállításokat akadályozó rendkívül alacsony vízállások állnak.

Az aszály és hőség okozta károk miatt, az Európai Unió jelentős kukorica-behozatalra szorul Fotó: CFOTO via AFP

A Grain Central október 16-i piaci jelentése szerint az európai kukoricahiány egyre erőteljesebben befolyásolja a nemzetközi kereskedelmet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fekete-tengeri szállítási problémák miatt az ukrán kukorica sem tudja a megszokott módon ellátni az európai piacot.

Rekordközeli termés a világban, mégis kukoricahiány Európában

A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) friss előrejelzésében hatmillió tonnával, 1,307 milliárd tonnára emelte a 2026/2027-es gazdasági év globális kukoricatermésére vonatkozó becslését. A módosítás elsősorban az amerikai terméskilátások javulását tükrözi, bár a Grain Central megjegyzi, hogy a tényleges hozamokról érkező beszámolók egyelőre nem mindenütt támasztják alá az optimista várakozásokat.

Az IGC jelentése szerint a világ teljes gabonatermése hétmillió tonnával lehet nagyobb a szeptemberben vártnál, így elérheti a 2,427 milliárd tonnát. A globális gabonakészletek előrejelzését ugyancsak felfelé, 619 millió tonnára módosították. A bőséges kínálat már az árakon is érződik. Az IGC nemzetközi kukoricaár-indexe egyetlen hónap alatt 7 százalékkal csökkent, elsősorban az észak-amerikai terméskilátások javulása miatt. Az amerikai kukorica jegyzése egy hét alatt 4,45 százalékkal esett, miközben a betakarítás előrehaladtával további árcsökkentő nyomás jelentkezett.

Az európai piacon azonban egészen más folyamatok érvényesülnek.

Az uniós terméskiesés és az importigény növekedése miatt a kontinens kukoricaárai elszakadhatnak az amerikai piacon tapasztalható árcsökkenéstől.

Vagyis hiába lesz olcsóbb a kukorica a világpiacon, az európai takarmányfelhasználók ebből csak korlátozottan részesülhetnek.