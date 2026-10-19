Zelenszkij megnyitná a magyar határt az ukrán gabona előtt, Magyar Péter engedné, a gazdák tavaszig hallani sem akarnak róla

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyarországhoz, Lengyelországhoz, Szlovákiához és Romániához fordult, hogy a fekete-tengeri kikötők blokádja miatt ismét tegyék lehetővé az ukrán gabonaszállítmányok áthaladását területükön. A Reuters beszámolója szerint a kérdés a magyar és az ukrán kormányfők brüsszeli találkozóján is előkerült. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek nyilatkozva közölte, hogy Magyarország részéről nem lenne akadálya a szállítmányok átengedésének, amennyiben azok kizárólag tranzitként haladnak át az országon, és nem kerülnek a magyar piacra. Zelenszkij konkrétan azt vetette fel, hogy a kukorica zárt vasúti szerelvényekben juthatna el Nyugat-Európába.

Zelenszkij fontos kéréssel fordult Magyar Péterhez, a gazdák a kukorica behozatallal kivárnának Fotó: AFP

A felvetés ugyanakkor rendkívül érzékeny időszakban érkezett. A magyar kukoricatermesztők az idei aszály következtében súlyos terméskiesést szenvedtek el, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A gazdálkodók számára ezért kulcskérdés, hogy a megtermelt, rendkívül kevés kukoricát legalább olyan áron tudják értékesíteni, amely fedezi a ráfordításaikat. Az ilyen hírek pedig jellemzően már a megavlósulá előtt is negatívan hatnak az árakra.

Ukrán kukorica: a gabonatermesztők kivárnának

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke szerint a magyar termelők érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni, amikor az ukrán kukorica behozatalának esetleges engedélyezéséről döntenek. Erről Magyar Péter miniszterelnök nem beszélt, de tény, hogy az országon átengedett kukorica is csökkentheti a hazai árakat, mivel azokra a piacokra kerülne, amelyeken a magyar gazdálkodók is mozognak.

A GOSz elnöke az Agroinformnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az idei magyar kukoricatermés mindössze 1,5 millió tonna körül alakulhatott, miközben a hazai felhasználás 3,2–3,4 millió tonna lenne. A termés tehát messze elmarad a belföldi szükséglettől, ennek ellenére a szövetség szerint nem most kellene megnyitni a magyar piacot az ukrán kukorica előtt. Petőházi úgy véli, hogy a behozatali korlátozások esetleges feloldása legkorábban 2027 tavaszán válhat indokolttá, amikorra a magyar kukoricakészletek elfogyhatnak, és a környező országokból sem sikerül elegendő mennyiséget beszerezni.