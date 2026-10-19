Zelenszkij megnyitná a magyar határt az ukrán gabona előtt, Magyar Péter engedné, a gazdák tavaszig hallani sem akarnak róla
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyarországhoz, Lengyelországhoz, Szlovákiához és Romániához fordult, hogy a fekete-tengeri kikötők blokádja miatt ismét tegyék lehetővé az ukrán gabonaszállítmányok áthaladását területükön. A Reuters beszámolója szerint a kérdés a magyar és az ukrán kormányfők brüsszeli találkozóján is előkerült. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek nyilatkozva közölte, hogy Magyarország részéről nem lenne akadálya a szállítmányok átengedésének, amennyiben azok kizárólag tranzitként haladnak át az országon, és nem kerülnek a magyar piacra. Zelenszkij konkrétan azt vetette fel, hogy a kukorica zárt vasúti szerelvényekben juthatna el Nyugat-Európába.
A felvetés ugyanakkor rendkívül érzékeny időszakban érkezett. A magyar kukoricatermesztők az idei aszály következtében súlyos terméskiesést szenvedtek el, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A gazdálkodók számára ezért kulcskérdés, hogy a megtermelt, rendkívül kevés kukoricát legalább olyan áron tudják értékesíteni, amely fedezi a ráfordításaikat. Az ilyen hírek pedig jellemzően már a megavlósulá előtt is negatívan hatnak az árakra.
Ukrán kukorica: a gabonatermesztők kivárnának
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke szerint a magyar termelők érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni, amikor az ukrán kukorica behozatalának esetleges engedélyezéséről döntenek. Erről Magyar Péter miniszterelnök nem beszélt, de tény, hogy az országon átengedett kukorica is csökkentheti a hazai árakat, mivel azokra a piacokra kerülne, amelyeken a magyar gazdálkodók is mozognak.
A GOSz elnöke az Agroinformnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az idei magyar kukoricatermés mindössze 1,5 millió tonna körül alakulhatott, miközben a hazai felhasználás 3,2–3,4 millió tonna lenne. A termés tehát messze elmarad a belföldi szükséglettől, ennek ellenére a szövetség szerint nem most kellene megnyitni a magyar piacot az ukrán kukorica előtt. Petőházi úgy véli, hogy a behozatali korlátozások esetleges feloldása legkorábban 2027 tavaszán válhat indokolttá, amikorra a magyar kukoricakészletek elfogyhatnak, és a környező országokból sem sikerül elegendő mennyiséget beszerezni.
A GOSZ elnöke arra is figyelmeztetett, hogy már az ukrán import engedélyezésének felvetése is árcsökkentő hatással lehet a magyar piacon. Ez különösen azért jelent problémát, mert
- az elmúlt évek kedvezőtlen időjárása
- és a megemelkedett költségek miatt
sok termelő rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került. A szövetség ezért azt szeretné elérni, hogy a hazai gazdák előbb értékesíthessék a megtermelt kukoricát. Petőházi ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a termelőknek nem érdemes további jelentős áremelkedésre spekulálniuk: a 120–140 ezer forintos tonnánkénti ár elérésének kicsi az esélye.
Magyarország már több kukoricát vesz külföldről, mint amennyit elad
A magyar gabonapiac helyzetét jól mutatják az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb adatai. Mint a Világgazdaság korábban megírta, az idei év első nyolc hónapjában alapvetően megfordult a magyar kukorica külkereskedelmi egyenlege. A KSH adatai alapján 2026 januárja és augusztusa között mindössze 346,8 ezer tonna kukoricát exportált Magyarország, szemben az egy évvel korábbi 1,076 millió tonnával. Ez közel 68 százalékos visszaesést jelent.
Ezzel párhuzamosan az import 185,8 ezer tonnáról 446,7 ezer tonnára emelkedett, vagyis több mint 140 százalékkal nőtt.
Magyarország így nettó kukoricaimportőrré vált, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Az AKI adatai szerint október első hetében a takarmánykukorica termelői ára tonnánként 88,2 ezer forint volt, 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Azóta Petőházi Tamás szerint a piaci árak már 100 ezer forint környékére emelkedtek. A helyzet azonban ellentmondásos. A kukoricatermesztők számára a magasabb árak lehetőséget adhatnak a veszteségek mérséklésére, az állattenyésztők és a takarmánygyártók számára viszont jelentős költségnövekedést okoznak.
A fekete-tengeri blokád miatt Magyarország felértékelődhet
Az ukrán tranzit újranyitásának kérdését elsősorban a fekete-tengeri szállítások összeomlása helyezte ismét napirendre. A Világgazdaság korábban bemutatta, hogy az Európai Bizottság adatai szerint alapvetően átrendeződtek az ukrán gabonaexport útvonalai. Míg júliusban a gabona, az olajos magvak és kapcsolódó termékek kivitelének mintegy 80 százaléka a fekete-tengeri kikötőkön keresztül zajlott, augusztusban ez az arány mindössze 10 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan az uniós szolidaritási folyosók részesedése 20 százalékról 90 százalékra emelkedett.
Az Európai Bizottság összesítése alapján 2022 májusa óta körülbelül 96 millió tonna gabona, olajos mag és kapcsolódó termék jutott ki Ukrajnából ezeken az útvonalakon.
A tengeri kereskedelem megbénulása miatt a vasúti, közúti és dunai szállítások jelentősége ismét megnőtt. Ez Magyarország számára logisztikai lehetőséget teremthet, hiszen az ukrán mezőgazdasági termékek egy része a magyar vasúthálózaton keresztül juthatna el az európai felvevőpiacokra. A tranzit azonban nem azonos az importtal. A magyar szabályozás jelenleg is lehetőséget ad az ukrán kukorica ellenőrzött átszállítására, annak belföldi forgalomba hozatalát viszont korlátozza.
A ukrán tranzitkukorica is utoléri a magyar gazdát
A termelők számára ugyanakkor nem kizárólag az jelent kockázatot, hogy az ukrán kukorica közvetlenül megjelenik-e a magyar piacon. Ahogyan a Világgazdaság elemzésében rámutatott, az ukrán termény a magyar importtilalom fenntartása mellett is befolyásolhatja a hazai gabonaárakat.
Ennek oka, hogy az ukrán szállítmányok jelentős része ugyanazokra a nyugat- és dél-európai piacokra kerülhet, amelyek hagyományosan a magyar gabona fontos exportcélpontjai. Ha ezeken a piacokon nagyobb mennyiségű, versenyképes árú ukrán kukorica jelenik meg, az mérsékelheti a magyar termény iránti keresletet, és az itthoni árakra is nyomást gyakorolhat.
Az ukrán mezőgazdaság ráadásul a kedvezőtlen időjárás ellenére is jelentős kukoricaterméssel számolhat. Petőházi Tamás szerint a termés 30 millió tonna fölött alakulhat, bár a betakarítás még nem fejeződött be, ezért a végleges mennyiség bizonytalan. A GOSZ elnöke úgy becsüli, hogy Ukrajna legfeljebb 20 millió tonna kukoricát tudna az európai piacokra eljuttatni. Ez a mennyiség már érdemben befolyásolhatná az európai árakat, amennyiben a logisztikai akadályokat sikerülne leküzdeni.
Európa az ukrán kukoricát várja
A magyarországi vita mögött egy egész Európát érintő kínálati válság húzódik meg. Az augusztusi európai bizottsági előrejelzés szerint az unió idei kukoricatermése mindössze 50,1 millió tonna lehet, ami közel húszéves mélypontot jelent. A várható kibocsátás nagyjából ötödével marad el az előző három év átlagától. A szárazság és a rekordközeli hőség különösen Franciaországban és Magyarországon okozott súlyos veszteségeket.
Petőházi Tamás szerint Európában már 26 millió tonnás kukoricahiányról beszélnek, miközben a szezon elején még 17 millió tonnára becsülték a pótlólagos igényt. Ezek az ágazati becslések jól mutatják a piaci szereplők aggodalmát, ugyanakkor nem tekinthetők az uniós intézmények által megerősített hiányadatnak.
A kukorica iránti kereslet tehát rendkívül erős lehet, miközben az ukrán exportot a fekete-tengeri blokád, az európai szállítást pedig a vasúti kapacitások, az átrakodási lehetőségek és a magas logisztikai költségek korlátozzák. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az ukrán mezőgazdasági vezetés már arra készül, hogy a tengeri kijutás tartós akadályozása miatt akár 30 millió tonna mezőgazdasági termék exportja is veszélybe kerülhet a mostani gazdasági évben. Mindez azt jelenti, hogy az ukrán gabonaexport számára egyre fontosabbá válhatnak a Magyarországon keresztül vezető útvonalak is.