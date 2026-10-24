Magyar Péternek saját tárcája mond ellent: közben ukrán adatok szerint, több mint százezer tonna ukrán gabona és olajos mag haladt át Magyarországon

Miközben Magyarországon továbbra is korlátozzák az ukrán gabona behozatalát, az országon keresztül zajló szállítások volumene már szeptemberben is emelkedett. Az ukrán agrártárca adatai szerint augusztusban még 106 ezer tonna, szeptemberben viszont már 115 ezer tonna gabona és olajos mag haladt át Magyarországon. Ez 8,5 százalékos növekedést jelent. Az adatokat Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter ismertette, és azokról az Odessa Journal október 23-án számolt be. A miniszter szerint az ukrán gabonaszállítások további növekedése lehetséges, ugyanakkor konkrét előrejelzést egyelőre nem kívánt adni.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij között nagy volt az egyezértés, az ukrán gabona közben szábályváltozások nélkül is akadálytalanul megy át az országon AFP

A magyarországi növekedés ugyanakkor elmaradt a másik két szomszédos tranzitországétól. Szlovákián keresztül szeptemberben 336 ezer tonna ukrán gabonát és olajos magot szállítottak, ami 61,5 százalékos emelkedés augusztushoz képest. Moldova esetében 59,7 százalékos növekedést regisztráltak, így a mennyiség 107 ezer tonnát ért el. A három országon keresztül együttesen 558 ezer tonna ukrán gabona és olajos mag haladt át szeptemberben, 46,5 százalékkal több, mint egy hónappal korábban. Az adatokból az is látszik, hogy Magyarország már a magyar–ukrán kormányfői tárgyalást megelőzően is része volt az ukrán mezőgazdasági export szárazföldi útvonalainak.

Magyar Péter és Zelenszkij a gabonaszállításokról is tárgyalt

A tranzit kérdése október 16-án, a brüsszeli uniós csúcstalálkozón került ismét a magyar–ukrán kapcsolatok középpontjába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte Magyarországtól, Lengyelországtól, Szlovákiától és Romániától, hogy a fekete-tengeri kikötők működését akadályozó orosz támadások miatt segítsenek az ukrán gabona Nyugat-Európába juttatásában.

Magyar Péter az ukrán elnökkel folytatott négyszemközti tárgyalás után az RTL-nek arról beszélt, hogy nem lát akadályt a magyarországi tranzit előtt, feltéve, hogy a szállítmányok nem kerülnek a magyar piacra. Zelenszkij kifejezetten azt szorgalmazta, hogy az ukrán kukoricát lezárt, leplombált vasúti szerelvényekben szállíthassák keresztül Magyarországon.