Sorra nyitják a pénzcsapot Európában: milliárdok járnának a magyar gazdáknak is, de még várniuk kell

Újabb rendkívüli segítséget sürget a magyar gazdáknak a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magosz arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben több európai ország már komoly támogatási csomagokat jelentett be, Magyarországon még nem indult el az a konstrukció, amelyből a termelők a megemelkedett műtrágya- és energiaköltségeik után kaphatnának támogatást.

Az aszály miatti súlyos agrárválság idején kimondottan fontos lenne mielőbb kifizetni a gazdáknak a műtrágya vásárlásra rendelkezésre álló uniós forrásokat. Sőt, míg a magyar gazdák még várnak, a románok duplázták az összeget nemzeti forrásból Fotó: vesnakostic / Shutterstock

Pedig a pénz uniós oldalon rendelkezésre áll. Az Európai Bizottság júliusban 540 millió eurós rendkívüli támogatási keretet hagyott jóvá a közel-keleti válság következtében megugrott műtrágya- és energiaköltségek miatt. Ebből Magyarország 16,6849 millió euróra jogosult, amelyet a tagállam saját forrásból az uniós összeg akár 200 százalékával is kiegészíthet.

Ez azt jelenti, hogy maximális magyar társfinanszírozás mellett a 16,7 millió eurós brüsszeli kerethez további mintegy 33,4 millió euró nemzeti pénz társulhatna, vagyis a teljes támogatás elérhetné az 50 millió eurót.

Műtrágya vásárlás támogatása: nem minden ország kap ugyanakkora összeget

Az uniós csomagon belül Spanyolország számára 50,2 millió, Franciaországnak 107,1 millió, Lengyelországnak 66,6 millió, Csehországnak 10,9 millió eurót különítettek el. Románia uniós kerete 30 millió, Szlovéniáé pedig 2,7 millió euró.

A Magosz közleménye ennél magasabb, 60 millió eurós román és 8 millió eurós szlovén támogatási összegről ír. Ez azért van, mert Románia csaknem 60 millió euróra emeli a megugró műtrágyaárak miatt rendelkezésre álló, gazdáknak kifizethető rendkívüli támogatást. A magyar termelők számára is elkülönített Brüsszel egy több mint 16 millió eurós keretet a műtrágya vásárlás támogatására, egyelőre azonban nincs információ arról, hogy Budapest a román példához hasonlóan saját költségvetési forrással növelné-e meg a rendelkezésre álló összeget.

A mostani uniós támogatást elsősorban azoknak a termelőknek szánják, akiknek gazdasági helyzetét leginkább rontotta a műtrágya és az energia drágulása. A Bizottság szerint a műtrágyaárak már 2025 végén is 62 százalékkal haladták meg a 2020-as szintet, 2026 áprilisára pedig a nitrogénműtrágyák ára újabb 40 százalékkal emelkedett 2025 decemberéhez képest. A tagállamoknak legkésőbb 2027. február 28-ig kell eljuttatniuk a rendkívüli támogatást a gazdálkodókhoz.