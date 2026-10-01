Sorra nyitják a pénzcsapot Európában: milliárdok járnának a magyar gazdáknak is, de még várniuk kell
Újabb rendkívüli segítséget sürget a magyar gazdáknak a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magosz arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben több európai ország már komoly támogatási csomagokat jelentett be, Magyarországon még nem indult el az a konstrukció, amelyből a termelők a megemelkedett műtrágya- és energiaköltségeik után kaphatnának támogatást.
Pedig a pénz uniós oldalon rendelkezésre áll. Az Európai Bizottság júliusban 540 millió eurós rendkívüli támogatási keretet hagyott jóvá a közel-keleti válság következtében megugrott műtrágya- és energiaköltségek miatt. Ebből Magyarország 16,6849 millió euróra jogosult, amelyet a tagállam saját forrásból az uniós összeg akár 200 százalékával is kiegészíthet.
Ez azt jelenti, hogy maximális magyar társfinanszírozás mellett a 16,7 millió eurós brüsszeli kerethez további mintegy 33,4 millió euró nemzeti pénz társulhatna, vagyis a teljes támogatás elérhetné az 50 millió eurót.
Műtrágya vásárlás támogatása: nem minden ország kap ugyanakkora összeget
Az uniós csomagon belül Spanyolország számára 50,2 millió, Franciaországnak 107,1 millió, Lengyelországnak 66,6 millió, Csehországnak 10,9 millió eurót különítettek el. Románia uniós kerete 30 millió, Szlovéniáé pedig 2,7 millió euró.
A Magosz közleménye ennél magasabb, 60 millió eurós román és 8 millió eurós szlovén támogatási összegről ír. Ez azért van, mert Románia csaknem 60 millió euróra emeli a megugró műtrágyaárak miatt rendelkezésre álló, gazdáknak kifizethető rendkívüli támogatást. A magyar termelők számára is elkülönített Brüsszel egy több mint 16 millió eurós keretet a műtrágya vásárlás támogatására, egyelőre azonban nincs információ arról, hogy Budapest a román példához hasonlóan saját költségvetési forrással növelné-e meg a rendelkezésre álló összeget.
A mostani uniós támogatást elsősorban azoknak a termelőknek szánják, akiknek gazdasági helyzetét leginkább rontotta a műtrágya és az energia drágulása. A Bizottság szerint a műtrágyaárak már 2025 végén is 62 százalékkal haladták meg a 2020-as szintet, 2026 áprilisára pedig a nitrogénműtrágyák ára újabb 40 százalékkal emelkedett 2025 decemberéhez képest. A tagállamoknak legkésőbb 2027. február 28-ig kell eljuttatniuk a rendkívüli támogatást a gazdálkodókhoz.
Az aszályra külön pénzeket is mozgósítanak
A műtrágya- és energiaválság kezelésére szolgáló uniós kerettől elkülönülnek azok a nemzeti intézkedések, amelyeket több ország kifejezetten a 2026-os aszálykárok miatt jelentett be. A Magosz szerint Lengyelország 185 millió eurót, Ausztria 240 millió eurót, Franciaország pedig egymilliárd eurót mozgósít a gazdák támogatására. Az osztrák csomag 240 millió eurós nagyságrendjét más források is megerősítik: a segítség többek között biztosítási támogatást, társadalombiztosítási könnyítést és kedvezményes finanszírozást tartalmaz. Franciaországban pedig szeptember elején több mint egymilliárd eurós agrármentő csomagot jelentettek be, amelynek része a műtrágya- és az üzemanyagköltségek enyhítése is.
Magyarország helyzetét tovább súlyosítja, hogy az idei aszály példátlanul nagy területet érintett. A Világgazdaságnak Cseh Tibor, a Magosz főtitkára korábban arról beszélt, hogy tömegével maradtak betakarítatlan táblák, augusztus végéig pedig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek aszálykárt.
A probléma már nemcsak az idei bevételekről szól. A gazdák egy része visszafogja a műtrágyázást, saját vetőmaghoz nyúl, egyes területeken elmarad a vetés, miközben a magas energiaárak miatt az öntözést is korlátozzák. A Magosz szerint emiatt már a következő évi termés megalapozása is veszélybe kerülhet.
A gázolajtámogatást is kevésnek tartják
A kormány szeptemberben már hozott egy, a mezőgazdasági gázolajat érintő intézkedést: a gazdálkodók az év végéig beszerzett üzemanyag után a jogszabályban meghatározott mennyiséghatárig a jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A Magosz azonban ezt kevésnek tartja, mivel a korábbi 90 százalékos visszatérítés 100 százalékra emelése literenként nagyjából 14–15 forintos további könnyítést jelent.
Mindez azért válik egyre fontosabbá, mert egyszerre kell finanszírozni az őszi talajmunkákat, a vetést, a betakarítás végét, a szállítást és a műtrágya beszerzését, miközben az idei termésből származó bevételek sok gazdaságban elmaradnak a várttól.
Magyarország már kapott külön aszálypénzt is
A mostani, 16,7 millió eurós keretet nem szabad összekeverni egy másik uniós rendkívüli támogatással. Az Európai Bizottság március végén 10,8 millió eurót különített el Magyarországnak a 2025-ös szélsőséges időjárás által okozott károk kezelésére. Ezt az összeget szintén legfeljebb 200 százalékos nemzeti kiegészítéssel lehetett megtoldani, a kifizetések határideje pedig 2026. szeptember 30. volt.
A Magosz most azt kéri a kormánytól, hogy a 2026-os műtrágya- és energiaválság miatt Magyarországnak megítélt új uniós forrást is minél hamarabb tegye elérhetővé, és használja ki a nemzeti kiegészítés lehetőségét.
A gazdaszervezet szerint ennek elmaradása nemcsak rövid távú likviditási problémát okozna. Azok a magyar termelők, akik kevesebb támogatással kénytelenek megvásárolni ugyanazt a műtrágyát, üzemanyagot és energiát, mint más tagállamok gazdái, költségoldalon versenyhátrányba kerülhetnek – miközben éppen most kellene finanszírozniuk a 2027-es termés alapjait.