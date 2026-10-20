Európa legnagyobb vesztese lett Magyarország: súlyos csapás érte a magyar napraforgó-ültetvényeket

Jelentősen átrendezheti az európai olajosmagpiacot az idei szélsőséges időjárás. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) október 16-án közzétett, Oilseeds and Products Update című jelentése szerint az Európai Unióban a repce, a napraforgó és a szója együttes termelése a 2026/2027-es gazdasági évben 32,25 millió tonna lehet, ami kismértékben elmarad az előző évi 32,34 millió tonnától. A viszonylag szerény uniós szintű változás azonban jelentős országonkénti különbségeket takar. A nyugat- és közép-európai termőterületeken a tartós hőhullámok és a csapadékhiány súlyos károkat okoztak, miközben Románia és Bulgária több olajos növény esetében is kedvezőbb terméseredményekre számíthat.

Az aszály elvitte a napraforgótermés jelentős részét, a magya gazdák jöttek ki ebből is a elgrosszabbul uniós összehasonlításban Fotó: Karnok Csaba

Az USDA európai szakértőinek becslése alapján az olajos növények termőterülete az előző gazdasági évhez képest közel 800 ezer hektárral, 12,51 millió hektárra bővült. A területnövekedés ellenére a teljes termés stagnálása jól mutatja az időjárási károk súlyosságát.

Magyarországon összeomlott a napraforgó termése

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy Magyarországon 30 százalékkal csökkenhet a napraforgótermés az előző évhez képest. Ez különösen kedvezőtlen eredmény annak fényében, hogy az EU egészében több mint 12 százalékos növekedést várnak, Romániában és Bulgáriában pedig egyaránt 37 százalékkal emelkedhet a betakarított mennyiség. A magyar napraforgó termésátlaga az amerikai szakértők szerint hektáronként mindössze 1,5 tonna körül alakulhat. Összehasonlításképpen az uniós átlag 1,94 tonna lehet, vagyis a magyar hozam mintegy 23 százalékkal maradhat el az EU átlagától.

A rendkívül gyenge teljesítmény mögött elsősorban az aszály áll. Az USDA jelentése szerint Magyarország valamennyi fontosabb napraforgó-termőterületén 30 százalék alatti volt a felső egyméteres talajréteg nedvességtartalma. A júniusi és júliusi hőhullámok tovább rontották a növények fejlődési feltételeit, különösen a virágzás és a magképződés időszakában. A tartósan 35 Celsius-fok fölötti hőmérséklet több térségben idő előtti érést, kisebb tányérokat és gyengébb minőségű termést eredményezett.