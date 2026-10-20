Európa legnagyobb vesztese lett Magyarország: súlyos csapás érte a magyar napraforgó-ültetvényeket
Jelentősen átrendezheti az európai olajosmagpiacot az idei szélsőséges időjárás. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) október 16-án közzétett, Oilseeds and Products Update című jelentése szerint az Európai Unióban a repce, a napraforgó és a szója együttes termelése a 2026/2027-es gazdasági évben 32,25 millió tonna lehet, ami kismértékben elmarad az előző évi 32,34 millió tonnától. A viszonylag szerény uniós szintű változás azonban jelentős országonkénti különbségeket takar. A nyugat- és közép-európai termőterületeken a tartós hőhullámok és a csapadékhiány súlyos károkat okoztak, miközben Románia és Bulgária több olajos növény esetében is kedvezőbb terméseredményekre számíthat.
Az USDA európai szakértőinek becslése alapján az olajos növények termőterülete az előző gazdasági évhez képest közel 800 ezer hektárral, 12,51 millió hektárra bővült. A területnövekedés ellenére a teljes termés stagnálása jól mutatja az időjárási károk súlyosságát.
Magyarországon összeomlott a napraforgó termése
A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy Magyarországon 30 százalékkal csökkenhet a napraforgótermés az előző évhez képest. Ez különösen kedvezőtlen eredmény annak fényében, hogy az EU egészében több mint 12 százalékos növekedést várnak, Romániában és Bulgáriában pedig egyaránt 37 százalékkal emelkedhet a betakarított mennyiség. A magyar napraforgó termésátlaga az amerikai szakértők szerint hektáronként mindössze 1,5 tonna körül alakulhat. Összehasonlításképpen az uniós átlag 1,94 tonna lehet, vagyis a magyar hozam mintegy 23 százalékkal maradhat el az EU átlagától.
A rendkívül gyenge teljesítmény mögött elsősorban az aszály áll. Az USDA jelentése szerint Magyarország valamennyi fontosabb napraforgó-termőterületén 30 százalék alatti volt a felső egyméteres talajréteg nedvességtartalma. A júniusi és júliusi hőhullámok tovább rontották a növények fejlődési feltételeit, különösen a virágzás és a magképződés időszakában. A tartósan 35 Celsius-fok fölötti hőmérséklet több térségben idő előtti érést, kisebb tányérokat és gyengébb minőségű termést eredményezett.
A magyar gazdák helyzetét tovább nehezíti, hogy az elmúlt évek gyenge kukoricatermései miatt sokan éppen a napraforgó termesztésének bővítésével próbálták csökkenteni a kockázatokat. Az USDA szerint Magyarországon és Bulgáriában a napraforgó vetésterülete már közelíti azt a felső határt, amelyet a megfelelő vetésforgó szakmailag indokolttá tesz. Ez azt jelenti, hogy a termőterület további növelésével már csak korlátozottan lehet ellensúlyozni az alacsony hozamokat.
A magyar olajipar is megérezheti a terméskiesést
A napraforgótermés visszaesése nemcsak a növénytermesztők, hanem a hazai feldolgozóipar számára is problémát jelenthet. Magyarország ugyanis Bulgária és Románia mellett az Európai Unió három legjelentősebb napraforgó-feldolgozó országának egyike. Az USDA szerint az EU teljes napraforgó-feldolgozása a 2026/2027-es gazdasági évben 8,75 millió tonnára emelkedhet, ami több mint 9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Magyarország ugyanakkor az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol a szakértők jelentősebb visszaesést várnak a feldolgozott mennyiségben.
A magyar üzemek számára a legnagyobb kihívást a megfelelő mennyiségű és árú alapanyag biztosítása jelentheti. A hazai termés csökkenése miatt felértékelődhetnek a külföldi beszerzési lehetőségek, elsősorban a régiós piacon. A magyar feldolgozóipar helyzetét ugyanakkor az is meghatározza, hogy a harmadik országokból érkező olajosmagok behozatalát kereskedelempolitikai korlátozások befolyásolják. Az USDA külön kitér arra, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékek széles körére vonatkozó egyoldalú importtilalmat. Itt meg kell jegyezni, hogy Magyar Péter miniszterelnök a napokban tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel arról, hogy megindulhatnak a magyar utvonalakon is az ukrán termények az unió irányába. Egyik hétfői felszólalásában pedig a magyar miniszterelnök már arra utalt, hogy az ukrán terményekkel akarják enyhíteni a hazai kukorica hiányt, noha a gazdák korábban jelezték, hogy előbb érdemes megvárni, hogy a piaci szereplők legalább a kevés megtermett terményt vásárolják meg értelmes áron.
Az USDA-jelentés szerint a gyenge magyar termés miatt a hazai napraforgódara-termelés is csökkenhet, bár Magyarország várhatóan így is megőrzi második helyét az EU legnagyobb napraforgódara-előállítói között. Az uniós napraforgótermés növekedésének legfontosabb motorja Románia és Bulgária lehet. A két országban a kedvezőbb csapadékviszonyok és az alacsonyabb hőterhelés miatt jelentősen javulhattak a hozamok:
- Bulgáriában a hektáronkénti termés 32,
- Romániában 28 százalékkal
emelkedhet az előző évhez képest.
A termelés felfutása a regionális kereskedelemre is hatással lesz. Törökország ugyanis egyre aktívabban jelenik meg az európai napraforgópiacon, miután a korábbiaknál nehezebbé és költségesebbé vált az orosz és ukrán termékek beszerzése.
Ankara október 1-jétől 20-ról 12 százalékra csökkentette a napraforgómag behozatali vámját az erre vonatkozó rendszerben, jóval korábban, mint a korábbi években megszokott november végi időpont. A 2026/2027-es gazdasági évre 1,25 millió tonnás vámkontingens is rendelkezésre áll. A török kereslet erősödése elsősorban a román és a bolgár exportőrök számára kedvező, ugyanakkor az uniós feldolgozóüzemeknek versenyezniük kell az alapanyagért.
Argentína is egyre nagyobb szereplő az európai piacon
A jelentés szerint az európai napraforgópiacon az elmúlt gazdasági évben már jelentősen megnőtt az import szerepe. A 2025/2026-os szezonban a napraforgómag behozatala 1,4 millió tonnára emelkedhetett, ami több mint két és félszerese az előző évben behozott mennyiségnek. A növekedés egyik legnagyobb nyertese Argentína volt. Az onnan érkező szállítmányok mennyisége a gazdasági év első háromnegyedében 1171 százalékkal, 850 ezer tonnára ugrott. Az iparági becslések szerint a teljes argentin kivitel az EU-ba megközelíthette az egymillió tonnát.
Moldova szintén növelte európai eladásait, miközben Ukrajna napraforgómag-kivitelét részben a saját feldolgozóiparának növekvő alapanyagigénye korlátozta.
Az USDA a mostani gazdasági évre ugyanakkor már 900 ezer tonnás uniós napraforgómag-importot jelez előre.
A napraforgóolaj behozatala ezzel párhuzamosan 2,4 millió tonnára emelkedhet. Az ukrán napraforgóolaj továbbra is meghatározó az európai piacon: az előző gazdasági év első háromnegyedében az EU napraforgóolaj-importjának 92 százaléka Ukrajnából érkezett. A fekete-tengeri szállítások bizonytalansága ugyanakkor az amerikai szakértők szerint továbbra is jelentős kockázatot jelent az európai ellátásra nézve.
A repce és a szója sem úszta meg az aszályt
Nemcsak a napraforgó esetében okozott jelentős károkat a szélsőséges időjárás. Az USDA a 2026/2027-es gazdasági évre 19,7 millió tonnás uniós repcetermést vár, ami közel 5 százalékkal marad el az előző szezon eredményétől. A visszaesés hátterében elsősorban a németországi, lengyelországi, csehországi és litvániai terméskilátások romlása áll.
Az alacsonyabb termés ellenére a repceolaj iránti kereslet továbbra is erős lehet, különösen a bioüzemanyag-gyártásban. Az USDA ezért 6,6 millió tonnás uniós repceimportra számít. A fő külső beszállítók között Ausztrália, Ukrajna és Kanada szerepelhet. A szójatermelés szintén csökkenhet: az uniós termés 2,7 millió tonnára mérséklődhet, miközben a szójamag importja megközelítheti a 14 millió tonnát. A szójadarabehozatalra további 19,6 millió tonnás előrejelzés szerepel a jelentésben. Az európai állattenyésztés takarmányellátásában ezért továbbra is meghatározó marad a harmadik országokból érkező fehérjetakarmány.
Az étolaj ára is érzékenyen reagálhat
A napraforgóolaj piacán az USDA a fogyasztás élénkülésével számol. Az uniós élelmezési célú felhasználás 4,8 millió tonnára nőhet, ami közel 5,5 százalékos emelkedés az előző gazdasági évhez képest. A növekedést részben az előre jelzett kedvezőbb fogyasztói árak, részben az élelmiszeripari kereslet erősödése támogathatja.
Az előző szezonban ugyanakkor még jelentős drágulás jellemezte az importpiacot. A napraforgóolaj átlagos uniós importára 2025 októbere és 2026 júniusa között tonnánként 1405,89 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 1218,38 dollárral. Ez mintegy 15 százalékos emelkedést jelentett.