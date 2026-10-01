Kiskaput zárna be az unió: ami tilos a közösségen belül termelő gazdáknak, az importban sem jöhet

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról az új szabályozási irányról, amely lehetővé tenné, hogy az EU gyakorlatilag kizárja a piacáról azokat az importált mezőgazdasági termékeket, amelyekben az unióban nem engedélyezett, különösen veszélyes növényvédő szerek maradványai találhatók. A szeptember 30-án elfogadott tanácsi állásponttal az egyik legfontosabb akadály hárult el a szabályozás előtt – derül ki a Bloomberg tudósításából.

Egy Greenpeace-tábla, amelyen a Szertnél növényvédőszer-koktélt venni? - felirat olvasható, banánfürtök között egy szupermarket zöldség-gyümölcs részlegén Molfettában, Olaszországban Fotó: NurPhoto via AFP

A tagállamok által jóváhagyott tanácsi mandátum lényege, hogy bizonyos, az EU-ban nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagok esetében a maximálisan megengedett szermaradék-határértéket, vagyis az MRL-t technikai nullára lehetne csökkenteni. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az ilyen szerekkel kezelt termékek akkor sem kerülhetnének be automatikusan az uniós piacra, ha a növényvédő szer alkalmazása a származási országban egyébként szabályos.

A lépés egyik legfontosabb következménye, hogy közelebb kerülhet egymáshoz az európai és a harmadik országbeli termelőkre vonatkozó növényvédelmi szabályozás.

Az uniós gazdálkodók régóta kifogásolják, hogy miközben számukra egyes hatóanyagok használatát környezetvédelmi vagy egészségügyi okokból megtiltják, az ezek alkalmazásával előállított termékek bizonyos feltételekkel továbbra is bekerülhetnek az EU-ba.

Az Európai Bizottság maga is úgy fogalmaz, hogy az intézkedés célja a versenyhátrány mérséklése az európai termelők számára.

A méheket és a talajvizet is bevették a növényvédőszer-tiltásba

A Tanács ráadásul valamivel tovább ment, mint az Európai Bizottság tavaly decemberben bemutatott eredeti terve. A tagállamok álláspontja szerint ugyanis nem csupán azoknál a hatóanyagoknál lehetne technikai nullára csökkenteni az MRL-t, amelyeket különösen veszélyes tulajdonságaik miatt nem engedélyeznek az EU-ban. A szabály hatályát azokra az anyagokra is kiterjesztenék, amelyek felhasználási feltételei elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a méhekre vagy a felszín alatti vizekre.

Ez fontos változás, mert az uniós MRL-rendszer jelenleg elsősorban azt szabályozza, hogy

az élelmiszerekben

és takarmányokban

mekkora növényvédőszer-maradék lehet jelen. Az EU-ban jelenleg általános esetben 0,01 milligramm/kilogrammos alapértelmezett határérték érvényes azokra a szerekre, amelyekre nincs külön érték meghatározva, miközben az MRL-rendszer mintegy 1100 növényvédő szert és több száz mezőgazdasági terméket fed le.