Kiskaput zárna be az unió: ami tilos a közösségen belül termelő gazdáknak, az importban sem jöhet
Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról az új szabályozási irányról, amely lehetővé tenné, hogy az EU gyakorlatilag kizárja a piacáról azokat az importált mezőgazdasági termékeket, amelyekben az unióban nem engedélyezett, különösen veszélyes növényvédő szerek maradványai találhatók. A szeptember 30-án elfogadott tanácsi állásponttal az egyik legfontosabb akadály hárult el a szabályozás előtt – derül ki a Bloomberg tudósításából.
A tagállamok által jóváhagyott tanácsi mandátum lényege, hogy bizonyos, az EU-ban nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagok esetében a maximálisan megengedett szermaradék-határértéket, vagyis az MRL-t technikai nullára lehetne csökkenteni. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az ilyen szerekkel kezelt termékek akkor sem kerülhetnének be automatikusan az uniós piacra, ha a növényvédő szer alkalmazása a származási országban egyébként szabályos.
A lépés egyik legfontosabb következménye, hogy közelebb kerülhet egymáshoz az európai és a harmadik országbeli termelőkre vonatkozó növényvédelmi szabályozás.
Az uniós gazdálkodók régóta kifogásolják, hogy miközben számukra egyes hatóanyagok használatát környezetvédelmi vagy egészségügyi okokból megtiltják, az ezek alkalmazásával előállított termékek bizonyos feltételekkel továbbra is bekerülhetnek az EU-ba.
Az Európai Bizottság maga is úgy fogalmaz, hogy az intézkedés célja a versenyhátrány mérséklése az európai termelők számára.
A méheket és a talajvizet is bevették a növényvédőszer-tiltásba
A Tanács ráadásul valamivel tovább ment, mint az Európai Bizottság tavaly decemberben bemutatott eredeti terve. A tagállamok álláspontja szerint ugyanis nem csupán azoknál a hatóanyagoknál lehetne technikai nullára csökkenteni az MRL-t, amelyeket különösen veszélyes tulajdonságaik miatt nem engedélyeznek az EU-ban. A szabály hatályát azokra az anyagokra is kiterjesztenék, amelyek felhasználási feltételei elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a méhekre vagy a felszín alatti vizekre.
Ez fontos változás, mert az uniós MRL-rendszer jelenleg elsősorban azt szabályozza, hogy
- az élelmiszerekben
- és takarmányokban
mekkora növényvédőszer-maradék lehet jelen. Az EU-ban jelenleg általános esetben 0,01 milligramm/kilogrammos alapértelmezett határérték érvényes azokra a szerekre, amelyekre nincs külön érték meghatározva, miközben az MRL-rendszer mintegy 1100 növényvédő szert és több száz mezőgazdasági terméket fed le.
Az importált áruknak most is teljesíteniük kell az EU élelmiszer-biztonsági követelményeit. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA fogyasztói kockázat alapján vizsgálja a szermaradék-határértékeket, a nem megfelelő tételeket pedig az uniós határon vissza lehet utasítani. Az új szabályozás tehát nem egyszerűen az élelmiszer-biztonsági követelményeket szigorítaná, hanem az előállítás környezeti feltételeit is erősebben érvényesítené az importtal szemben.
Tiltakoznak a nagy kereskedelmi partnerek
Éppen ez váltott ki komoly ellenállást az EU több nagy kereskedelmi partneréből. A Bloomberg által megismert levél szerint az Egyesült Államok, Brazília, Japán és India is arra kérte Brüsszelt, hogy változtasson a terven. Ezek az országok korábban a Kereskedelmi Világszervezetben is jelezték aggályaikat.
A kifogásuk lényege, hogy szerintük az EU eltérne a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó nemzetközi normáktól. A kereskedelmi partnerek arra hivatkoznak, hogy az eltérő éghajlati, növény-egészségügyi és termelési körülmények miatt egy adott növényvédő szer használata indokolt lehet például Brazíliában vagy Indiában akkor is, ha ugyanerre Európában nincs szükség vagy nincs engedély.
Ez különösen érzékeny kérdés akkor, amikor az EU több nagy agrár-exportőrrel – köztük a Mercosur-országokkal – próbálja bővíteni kereskedelmét. A növényvédőszer-szabályok szigorítása ugyanis tényleges piacra jutási feltétellé válhat: ha egy exportőr nem tud átállni más hatóanyagokra, az érintett áru kieshet az európai piacról.
Jelentősen visszaeshet az import
A Bizottság augusztusban közzétett vizsgálata szerint ennek piaci következményei nagyon széles skálán mozoghatnak. A JRC tanulmánya 18, az EU-ban nem engedélyezett különösen veszélyes hatóanyagot, 235 terméket és 86 exportáló országot vizsgált.
A legszigorúbb, elméleti forgatókönyvben – amelyben az érintett exportőrök egyáltalán nem tudnának alkalmazkodni az új előírásokhoz – az EU teljes agrárimportja akár 41 százalékkal is csökkenhetne. Ez azonban szélsőséges feltételezés. Ha a harmadik országok termelői növényvédőszer-használatuk megváltoztatásával reagálnak, az importcsökkenés 8 százalékra, nagyobb alkalmazkodás mellett pedig mindössze 0,4 százalékra mérséklődhet.
A modell szerint az import visszaesésének egy részét az uniós növénytermesztés nagyobb kibocsátása válthatná ki. Ezzel együtt azonban a fogyasztói árak emelkedhetnek, különösen akkor, ha a külföldi beszállítók nehezen vagy magas költségek mellett tudják lecserélni az érintett növényvédő szereket. A JRC egyik vizsgált hatóanyagánál az EU-ban engedélyezett alternatívák használata 20–40 százalékkal növelhette a növényvédelmi költségeket. Ezzel arra is rámutattak, hogy mekkora versenyhátrányban dolgoznak a harmadik országokban gazdálkodókkal szemben az uniós termelők.
Még nem lép életbe az új szabály
A tagállamok megállapodása még nem jelenti azt, hogy az új szabályok rögtön alkalmazandók lesznek. Egy adott hatóanyag MRL-jének technikai nullára csökkentését minden esetben hatásvizsgálatnak kellene megelőznie. A Tanács emellett átmeneti időszakot is lehetővé tenne azoknál a termékeknél, amelyek az MRL csökkentése előtt még megfeleltek a szabályoknak, ezzel elkerülve, hogy már legyártott vagy úton lévő élelmiszereket kelljen megsemmisíteni.
A csomag egy másik, növényvédőszer-gyártók számára fontos változást is tartalmaz. A tagállamok álláspontja szerint a növényvédő szerek első uniós jóváhagyásának időtartama legfeljebb 15 évre, a későbbi megújításoké pedig 25 évre emelkedhetne.
A jogszabály azonban még nincs kész. Az Európai Parlamentnek külön ki kell alakítania a saját álláspontját, ezt követően kezdődhetnek meg a Tanács és a Parlament közötti tárgyalások a végleges szövegről.
Mindenesetre az már jó íránynak tűnik, hogy az EU nemcsak azt akarja meghatározni, hogy milyen növényvédő szereket használhatnak az európai gazdák, hanem egyre erősebben azt is, hogy milyen technológiával előállított mezőgazdasági termékek léphetnek be az uniós piacra. Ez az európai – így a magyar – termelők versenyhátrányát is csökkentheti, amely abból fakad, hogy az uniós szabályozás által tiltott hatóanyagokat harmadik országokban továbbra is használhatják. Az árát viszont részben az importőrök és végső soron a fogyasztók fizethetik meg, ha a beszállítók csak magasabb költséggel tudnak megfelelni az új követelményeknek.