Kilőtt a marha ára, a sertéstartók viszont egyre nagyobb nyomás alatt vannak – a bolti árak is zuhantak

A chicagói árutőzsdén a decemberi élőmarha kontraktusa október 6-án 4,12 dollárral, 224,10 dollárra emelkedett, a novemberi növendékmarha pedig 8,15 dolláros erősödéssel 338,27 dolláron zárt. Ezzel párhuzamosan a decemberi soványsertés 57 centtel, 70,37 dollárra gyengült. Az amerikai tejpiacon kisebb áremelkedés következett: a novemberi III. osztályú tej 6 centtel, 15,69 dollárra drágult.

Kilőtt a marha ára, a sertés ára viszont továbbra is lejtmenetben Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A marhapiaci ugrás ráadásul egy október eleji visszaesést követett. Október 2-án a decemberi élőmarha még 221,47 dolláron, a novemberi növendékmarha 331,15 dolláron zárt, vagyis néhány kereskedési nap alatt jelentős korrekció ment végbe.

Magyarországon már korábban elszállt a marha ára

A hazai folyamatok alapján a magyar marhatartók számára az amerikai drágulás inkább megerősít egy már hónapok óta tartó tendenciát, mintsem új fordulatot jelez. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb , október 6-án megjelent Élő állat és hús jelentése szerint a fiatal bika termelői ára 2026 január–augusztusában átlagosan 2370 forint volt kilogrammonként hasított meleg súlyban, ami 40 százalékos éves drágulást jelentett. A vágóüsző ára 18, a vágótehéné 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A legfrissebb heti adatok is erős piacot mutatnak. A 39. héten a fiatal bika termelői ára 2341,06 forint/kilogramm volt, 4,5 százalékkal magasabb az előző hetinél. A vágótehén ára 1582,13, a vágóüszőé 1568,23 forintra nőtt; a teljes vágómarha-kategória átlagára egyetlen hét alatt több mint 6 százalékkal emelkedett, 1691,98 forintra.

Mindez úgy történt, hogy közben a hazai vágások is bővültek. Január és augusztus között a szarvasmarha-vágás élősúlyban 8,2 százalékkal nőtt éves alapon, ezen belül a tehénvágások 7, az üszővágások 10,5 százalékkal emelkedtek. Az áremelkedés ezért is érdekes, mert úgy történt meg, hogy közben nőtt a piacra kerülő állatok száma, ami a tejválság miatt várható is volt.

A külkereskedelem szintén erős keresletről árulkodik. Magyarország az év első nyolc hónapjában 47,4 ezer tonna élő szarvasmarhát exportált, 1,7 százalékkal többet az előző évinél, miközben a kivitel értéke 8 százalékkal emelkedett. A fő piacok között Izrael, Koszovó, Lengyelország, Horvátország és Olaszország szerepelt. A marhahúsexport ennél is gyorsabban, 21,4 százalékkal, 10,4 ezer tonnára nőtt.