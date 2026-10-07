Kilőtt a marha ára, a sertéstartók viszont egyre nagyobb nyomás alatt vannak – a bolti árak is zuhantak
A chicagói árutőzsdén a decemberi élőmarha kontraktusa október 6-án 4,12 dollárral, 224,10 dollárra emelkedett, a novemberi növendékmarha pedig 8,15 dolláros erősödéssel 338,27 dolláron zárt. Ezzel párhuzamosan a decemberi soványsertés 57 centtel, 70,37 dollárra gyengült. Az amerikai tejpiacon kisebb áremelkedés következett: a novemberi III. osztályú tej 6 centtel, 15,69 dollárra drágult.
A marhapiaci ugrás ráadásul egy október eleji visszaesést követett. Október 2-án a decemberi élőmarha még 221,47 dolláron, a novemberi növendékmarha 331,15 dolláron zárt, vagyis néhány kereskedési nap alatt jelentős korrekció ment végbe.
Magyarországon már korábban elszállt a marha ára
A hazai folyamatok alapján a magyar marhatartók számára az amerikai drágulás inkább megerősít egy már hónapok óta tartó tendenciát, mintsem új fordulatot jelez. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb , október 6-án megjelent Élő állat és hús jelentése szerint a fiatal bika termelői ára 2026 január–augusztusában átlagosan 2370 forint volt kilogrammonként hasított meleg súlyban, ami 40 százalékos éves drágulást jelentett. A vágóüsző ára 18, a vágótehéné 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A legfrissebb heti adatok is erős piacot mutatnak. A 39. héten a fiatal bika termelői ára 2341,06 forint/kilogramm volt, 4,5 százalékkal magasabb az előző hetinél. A vágótehén ára 1582,13, a vágóüszőé 1568,23 forintra nőtt; a teljes vágómarha-kategória átlagára egyetlen hét alatt több mint 6 százalékkal emelkedett, 1691,98 forintra.
Mindez úgy történt, hogy közben a hazai vágások is bővültek. Január és augusztus között a szarvasmarha-vágás élősúlyban 8,2 százalékkal nőtt éves alapon, ezen belül a tehénvágások 7, az üszővágások 10,5 százalékkal emelkedtek. Az áremelkedés ezért is érdekes, mert úgy történt meg, hogy közben nőtt a piacra kerülő állatok száma, ami a tejválság miatt várható is volt.
A külkereskedelem szintén erős keresletről árulkodik. Magyarország az év első nyolc hónapjában 47,4 ezer tonna élő szarvasmarhát exportált, 1,7 százalékkal többet az előző évinél, miközben a kivitel értéke 8 százalékkal emelkedett. A fő piacok között Izrael, Koszovó, Lengyelország, Horvátország és Olaszország szerepelt. A marhahúsexport ennél is gyorsabban, 21,4 százalékkal, 10,4 ezer tonnára nőtt.
Európában ellenkező irány alakult ki
A magyar drágulás azért is feltűnő, mert az uniós ártrend nem ugyanilyen erős. Az AKI által közölt európai bizottsági adatok szerint az EU-ban a fiatal bika R3 kategóriájának ára augusztusban 6,36 euró/kilogramm volt, 6,8 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az üsző ára 2,9, a tehéné 11,5 százalékkal csökkent.
A 39. hétre ugyanakkor már stabilizálódás látszott: az uniós R3-as fiatal bika átlagára 641,50 euró volt 100 kilogrammonként, 0,3 százalékkal magasabb az egy héttel korábbinál, de még mindig mintegy 9 százalékkal elmaradt a tavalyi szinttől. Vagyis az amerikai határidős árak megugrásából egyelőre nem lehet általános nemzetközi marhapiaci trendfordulatot levezetni. A magyar piac azonban ettől függetlenül is jóval magasabb árszinten mozog, mint egy évvel korábban.
A sertésnél már egészen más a kép
A sertéstartók helyzete ennek szinte a tükörképe. A hazai E kategóriás vágósertés termelői ára a 39. héten 537,72 forint/kilogramm volt. Ez egyetlen hét alatt csaknem 10 százalékos, éves összevetésben pedig 25,5 százalékos zuhanást jelentett. Vagyis itt folytatodik a nagyon negatív trend. A valamennyi minőségi kategóriát tartalmazó átlag ennél is alacsonyabb, 534,64 forint volt, ami 26,3 százalékos éves áresésnek felel meg. A vágóhídi belépési áraknál hasonló a kép: a magyar termelésből származó sertés ára 547,84 forint volt kilogrammonként, közel 26 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál.
Az esés ráadásul nem kizárólag magyar jelenség. Az EU E kategóriás sertésára a 39. héten 155,74 euró/100 kilogramm volt, 17,2 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. Magyarországon ugyanez az uniós összehasonlításban 154,28 eurót tett ki, éves alapon csaknem 20 százalékos mínusszal. A régióban sem sokkal jobb a helyzet:
- Csehországban 153,26,
- Lengyelországban 146,98,
- Szlovákiában 164,76
euró volt a 100 kilogrammonkénti ár. Németországban 155,29 eurót mértek.
A bolti árak lassabban követik a zuhanást
A sertéspiaci áresés már a feldolgozói és beszerzési árakon is látható, de nem azonos mértékben. A csontos félsertés feldolgozói értékesítési ára a 39. héten 899 forint volt kilogrammonként, 16 százalékkal alacsonyabb az előző évinél. A sertéscomb 1175, a lapocka 1061, a karaj 1091 forint körül alakult, ezeknél is jellemzően 15–20 százalékos éves csökkenés látható.
A kiskereskedelmi beszerzési áraknál ugyancsak jelentős, de termékenként eltérő visszaesést mér az AKI.
A lédig sertéscomb például 1243 forintba került kilogrammonként, 13,5 százalékkal kevesebbe, mint egy éve, míg a lédig lapocka 19,4 százalékkal volt olcsóbb.
A friss adatokból így egyre markánsabb kettősség rajzolódik ki. A marhatartók értékesítési pozíciója az elmúlt egy évben látványosan javult, amit a magasabb hazai árak, a bővülő marhahúsexport és a külföldi kereslet is támogat. A sertéstartók esetében ezzel szemben az árak meredeken zuhannak, és a magyar piac ráadásul szorosan együtt mozog a gyenge uniós trenddel.