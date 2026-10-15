Megérkezett a figyelmeztetés Magyarországnak: túl sok a sertés, túl alacsony az ár
Miközben az Európai Unióban már csökken a sertéstermelés, Magyarországon a harmadik negyedévben még bővülés várható, az év végére azonban nálunk is visszaesés jöhet – ráadásul a mélybe zuhant felvásárlási árak egyre nehezebb helyzetbe hozzák a hazai gazdálkodókat. Átmenetileg szembemegy az európai trenddel a magyar sertéságazat, az év végére azonban nálunk is megtorpanhat a termelés. Az Eurostat negyedéves előrejelzése szerint Magyarországon 2026 harmadik negyedévében 1,185 millió állatot érhet el a bruttó sertéstermelés, ami 1,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A negyedik negyedévben viszont már 1,6 százalékos csökkenés várható. Az Európai Unió egészében mindkét negyedévre mérsékelt, 0,3–0,4 százalékos visszaesést jeleznek a megadott adatok.
A számok alapján a magyar sertéstartás egyelőre jobban tartja magát az uniós átlagnál, a termelési kilátások azonban egyértelműen romlanak. A fordulat azért is figyelemre méltó, mert a hazai gazdálkodók jövedelmezőségét egyszerre rontják a mélybe zuhant felvásárlási árak, a takarmánytermelést sújtó aszály és a növekvő költségek. Az Eurostat bruttó hazai termelési mutatója ugyanakkor nem azonos a magyar vágóhidakon levágott sertések számával, mivel az élőállat-külkereskedelmi forgalmat is figyelembe veszi. A negyedéves számok előrejelzések, nem végleges termelési adatok.
Az év első felében még nőtt a magyar sertésvágás
A legutóbbi magyarországi vágási adatok még bővülést mutattak. Amint arról a Világgazdaság szeptemberi cikkében beszámolt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első hat hónapjában 2,45 millió sertést vágtak le a hazai vágóhidakon. Ez 33 ezer állattal, vagyis 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az élősúly és a hasított súly ugyanakkor mindössze 0,4, illetve 0,5 százalékkal emelkedett, vagyis a levágott állatok átlagos tömege csökkent. A harmadik negyedévre jelzett további növekedés így nem előzmények nélküli. A sertéstartás hosszabb termelési ciklusa miatt azonban az állomány alakulása késve követi a piaci változásokat. A korábban beállított állatok akkor is megjelennek a kínálatban, ha időközben jelentősen romlik a gazdálkodás jövedelmezősége. Ez magyarázhatja, hogy a magyar termelés még növekedhet, miközben az értékesítési árak már hónapok óta kedvezőtlenül alakulnak.
Összeomlottak az árak, egyre nagyobb a veszteség veszélye
A mennyiségi adatoknál sokkal kedvezőtlenebb képet mutatnak a sertéspiaci árak. A Világgazdaság október 7-i elemzése szerint a hazai E minőségi kategóriájú vágósertés termelői ára a 39. héten mindössze 537,72 forint volt kilogrammonként. Ez egyetlen hét alatt közel 10 százalékos, éves összevetésben pedig 25,5 százalékos zuhanást jelentett.
A valamennyi minőségi kategóriát tartalmazó átlagár még ennél is alacsonyabban, 534,64 forinton alakult, ami 26,3 százalékos éves visszaesésnek felelt meg. Az áresés európai szinten is jelentős. Az uniós E kategóriás sertésár a 39. héten 155,74 euró volt 100 kilogrammonként, 17,2 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Ez kilogrammonként 1,56 eurónak, hozzávetőleg 567 forintnak felel meg, 364 forintos euróárfolyammal számolva.
A magyar gazdálkodók tehát nemcsak a hazai költségemelkedéssel, hanem az egész európai sertéspiacot érintő árnyomással is kénytelenek megküzdeni.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a sertéstartás egyik legnagyobb költségtételét jelentő takarmány ára és elérhetősége továbbra is komoly kockázat. A magyarországi aszály miatt
- csökkenő takarmánytermés,
- illetve az energia- és szállítási költségek emelkedése
tovább ronthatja az állattartók eredményességét. A csökkenő árbevétel mellett a termelés fenntartása egyre több gazdaság számára válhat gazdasági teherré.
Európa-szerte fordulatra készülnek
Az Eurostat negyedéves előrejelzése egybevág az amerikai mezőgazdasági minisztérium, az USDA korábban ismertetett sertéspiaci helyzetértékelésének fő irányával. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy az USDA szerint a 2025-ös kedvező jövedelmezőség hatására az európai termelők magasabb kocaállománnyal kezdték 2026-ot. A tenyészállomány különösen Spanyolországban, Dániában, Németországban, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában bővült.
Ennek következtében az év első felében az uniós sertésvágások száma 1,44 százalékkal emelkedett. Az amerikai előrejelzés egész évre 230,5 millió sertés levágásával és 22,12 millió tonna sertéshús előállításával számolt az Európai Unióban. Ez rendre 0,36, illetve 0,48 százalékos növekedést jelentene. Az éves bővülés azonban elfedi az év közben bekövetkező fordulatot.
Az USDA szerint az alacsony árak miatt a gazdálkodók visszafoghatják a malacbeállításokat, az uniós sertésállomány pedig az év végére 129,8 millió állatra csökkenhet.
Az európai kínálati többlet kialakulásában a spanyolországi afrikai sertéspestishez kapcsolódó exportkorlátozások is szerepet játszottak. A harmadik országokba irányuló szállítások kiesése miatt több hús maradt az uniós belső piacon, ami tovább növelte az árversenyt.
A két előrejelzés ugyanakkor nem teljesen azonos mutatót mér: az Eurostat negyedéves bruttó hazai sertéstermeléssel, az USDA éves vágási és húsmennyiségi adatokkal dolgozik. A lényeg azonban így is az, hogy a korábbi termelésbővülést egyre kedvezőtlenebb piaci környezet követi.
A fogyasztók nyerhetnek, a termelők veszíthetnek
A sertéspiaci árzuhanás hatása már a húsfeldolgozók és a kereskedelem beszerzési áraiban is megjelent. Az AKI adatai szerint a csontos félsertés feldolgozói értékesítési ára a 39. héten 899 forint volt kilogrammonként, 16 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
A sertéscomb és a lapocka beszerzési ára ugyancsak jelentősen mérséklődött, bár a fogyasztói árak nem feltétlenül követik ugyanilyen ütemben a termelői árak zuhanását. A nemzetközi húspiacon is hasonló folyamatok láthatók. A Világgazdaság FAO-adatokon alapuló októberi elemzése szerint szeptemberben a világpiaci húsárindex 1,1 százalékkal csökkent, részben a bőséges sertés- és baromfihús-kínálat következtében.
A magyar fogyasztók számára a mérséklődő húsárak kedvezőek lehetnek, az olcsó hús levét viszont a sertéstartók ihatják meg. Amennyiben az alacsony felvásárlási árak tartósan fennmaradnak, miközben a költségek tovább emelkednek, az a termelés visszafogásához, szélsőséges esetben egyes gazdaságok felhagyásához is vezethet.