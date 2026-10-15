Megérkezett a figyelmeztetés Magyarországnak: túl sok a sertés, túl alacsony az ár

Miközben az Európai Unióban már csökken a sertéstermelés, Magyarországon a harmadik negyedévben még bővülés várható, az év végére azonban nálunk is visszaesés jöhet – ráadásul a mélybe zuhant felvásárlási árak egyre nehezebb helyzetbe hozzák a hazai gazdálkodókat. Átmenetileg szembemegy az európai trenddel a magyar sertéságazat, az év végére azonban nálunk is megtorpanhat a termelés. Az Eurostat negyedéves előrejelzése szerint Magyarországon 2026 harmadik negyedévében 1,185 millió állatot érhet el a bruttó sertéstermelés, ami 1,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A negyedik negyedévben viszont már 1,6 százalékos csökkenés várható. Az Európai Unió egészében mindkét negyedévre mérsékelt, 0,3–0,4 százalékos visszaesést jeleznek a megadott adatok.

A sertés ára a mélyben, a költségek az egekben: nagy kérdés, meddig bírják ezt a gazdaságok? Fotó: Kállai Márton

A számok alapján a magyar sertéstartás egyelőre jobban tartja magát az uniós átlagnál, a termelési kilátások azonban egyértelműen romlanak. A fordulat azért is figyelemre méltó, mert a hazai gazdálkodók jövedelmezőségét egyszerre rontják a mélybe zuhant felvásárlási árak, a takarmánytermelést sújtó aszály és a növekvő költségek. Az Eurostat bruttó hazai termelési mutatója ugyanakkor nem azonos a magyar vágóhidakon levágott sertések számával, mivel az élőállat-külkereskedelmi forgalmat is figyelembe veszi. A negyedéves számok előrejelzések, nem végleges termelési adatok.

Az év első felében még nőtt a magyar sertésvágás

A legutóbbi magyarországi vágási adatok még bővülést mutattak. Amint arról a Világgazdaság szeptemberi cikkében beszámolt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2026 első hat hónapjában 2,45 millió sertést vágtak le a hazai vágóhidakon. Ez 33 ezer állattal, vagyis 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az élősúly és a hasított súly ugyanakkor mindössze 0,4, illetve 0,5 százalékkal emelkedett, vagyis a levágott állatok átlagos tömege csökkent. A harmadik negyedévre jelzett további növekedés így nem előzmények nélküli. A sertéstartás hosszabb termelési ciklusa miatt azonban az állomány alakulása késve követi a piaci változásokat. A korábban beállított állatok akkor is megjelennek a kínálatban, ha időközben jelentősen romlik a gazdálkodás jövedelmezősége. Ez magyarázhatja, hogy a magyar termelés még növekedhet, miközben az értékesítési árak már hónapok óta kedvezőtlenül alakulnak.