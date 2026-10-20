Negyedével zuhantak az árak, egyre nagyobb bajban a magyar sertéstartók

Tovább romlott a magyar sertéstartók piaci helyzete, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy a felvásárlási árakba nfordulat következhet be. Az Agrárközgazdasági Intézet október 20-án megjelent Élő állat és hús jelentése szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára szeptemberben kilogrammonként 582 forint volt hasított meleg súlyra vetítve, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 23,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A helyzet október elejére tovább romlott. A 41. héten a valamennyi minőségi kategóriát magában foglaló átlagár már csupán 530,29 forint volt kilogrammonként, ami 25,95 százalékos éves áresést jelent. Az E minőségi kategóriájú sertésekért 532,06 forintot fizettek, szemben az egy évvel korábbi 713,18 forinttal.

A gazdálkodók szempontjából különösen kedvezőtlen, hogy az árak egyelőre nem mutatják az érdemi fordulat jeleit. A 41. heti átlagár még az előző hetitől is elmaradt, igaz, a csökkenés már minimális volt. A Világgazdaság korábbi elemzése már figyelmeztetett arra, hogy a magyar sertéságazat az európai túlkínálat és a meredeken csökkenő árak kettős szorításába került. A most közzétett adatok megerősítik, hogy a válság továbbra is súlyosan érinti a hazai termelőket.

Az aszály miatt, a takarmány is további kockázatot jelent, noha egyelőre áremelkedés e téren sem történt, a mintegy kilenc sázzalékos áresés közel sincs a sertésárak csökkenésének mértékéhez. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szárazság miatt kialakult takarmányhiány az állattenyésztést is egyre súlyosabban érinti. A szervezet már akkor veszteséges sertéstartásról beszélt. A jelenlegi helyzetben a gazdálkodók különösen kiszolgáltatottak a következő hónapok takarmányár-változásainak. Ha a hazai kukoricatermés visszaesése miatt emelkednek a takarmányköltségek, miközben a sertésárak alacsonyak maradnak, az tovább ronthatja a termelők eredményességét.

Több sertéshúst exportálunk, mégis sokkal kevesebb pénz érkezik

A magyar sertéságazat problémáit jól mutatják a külkereskedelmi adatok is. A KSH számait feldolgozó AKI-jelentés szerint Magyarország az év első nyolc hónapjában 102,4 ezer tonna sertéshúst exportált, 2,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A kivitel értéke ugyanakkor 19,9 százalékkal csökkent, és mindössze 86,9 milliárd forintot ért el, szemben az előző évi 108,5 milliárd forinttal.