Újabb sertéspestisriadó Európában: szigorít az EU, a magyarok ebből most jól jöttek ki

Október 24-én hatályba lépett az Európai Bizottság afrikai sertéspestis elleni védekezést szabályozó, módosított zónarendszere. A 2026/2371-es végrehajtási rendelet az októberben észlelt új járványkitörések, valamint az egyes tagállamokban javuló állategészségügyi helyzet alapján módosítja a korlátozott területek besorolását. A változtatás elsősorban Németországot, Olaszországot, Lengyelországot és Csehországot érinti. Az Európai Bizottság egyes térségekben szigorúbb besorolást vezetett be, máshol viszont megszüntette vagy enyhítette a sertéspestis miatti korlátozásokat.

Az afrikai sertéspestis miatti változtatás elsősorban Németországot, Olaszországot, Lengyelországot és Csehországot érinti Fotó: Feature China / Barcroft Media

A döntés jelentősége messze túlmutat az állategészségügyi védekezésen: az afrikai sertéspestis miatt bevezetett korlátozások közvetlenül befolyásolhatják az élő sertések és a sertéshús uniós kereskedelmét, a vágóhidak alapanyag-ellátását, valamint a felvásárlási árakat.

Németországban és Lengyelországban is újabb fertőzéseket találtak

A rendelet indoklása szerint októberben Németország Brandenburg tartományában újabb, afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót azonosítottak. A fertőzés olyan területen jelent meg, amely korábban az I. korlátozási kategóriába tartozott. A járványügyi kockázat növekedése miatt az érintett területet II. kategóriába sorolták át, egyúttal módosították a környező korlátozási zónák határait is.

Hasonló intézkedésekre került sor Olaszországban, ahol Toszkána térségében igazoltak újabb vaddisznó-fertőzést. A hatóságok itt is szigorították egy korábban I. kategóriába tartozó terület besorolását, és átrajzolták a járványvédelmi zónák határait. Lengyelországban szintén újabb vaddisznóesetek indokolták a korlátozások kiterjesztését. A rendelet Łódź, Kárpátalja és Nyugat-Pomeránia térségében említ új fertőzéseket, amelyek következtében egyes korábban I. kategóriába sorolt területek II. kategóriába kerültek. A szigorítások célja, hogy csökkentsék a vírus további földrajzi terjedésének és a házisertés-állományok megfertőződésének kockázatát.

Van, ahol már visszavonulóban a sertéspestis

A járványhelyzet ugyanakkor nem mindenütt romlik. Csehországban, Olaszországban és Lengyelországban több olyan térség is van, ahol a fertőzések tartós elmaradása lehetővé tette a korlátozások enyhítését. Csehország Liberec régiójában például egy korábban korlátozás alatt álló területet teljesen töröltek az uniós jegyzékből, miután az előző tizenkét hónapban sem a házisertések, sem a vaddisznók között nem mutattak ki fertőzést. Olaszországban Emilia-Romagna, Lombardia és Piemont egyes területein szintén enyhítettek. Egyes korábban II. kategóriába tartozó térségek I. kategóriába kerültek, másokat pedig teljesen kivettek a korlátozási rendszerből.