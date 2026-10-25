Újabb sertéspestisriadó Európában: szigorít az EU, a magyarok ebből most jól jöttek ki
Október 24-én hatályba lépett az Európai Bizottság afrikai sertéspestis elleni védekezést szabályozó, módosított zónarendszere. A 2026/2371-es végrehajtási rendelet az októberben észlelt új járványkitörések, valamint az egyes tagállamokban javuló állategészségügyi helyzet alapján módosítja a korlátozott területek besorolását. A változtatás elsősorban Németországot, Olaszországot, Lengyelországot és Csehországot érinti. Az Európai Bizottság egyes térségekben szigorúbb besorolást vezetett be, máshol viszont megszüntette vagy enyhítette a sertéspestis miatti korlátozásokat.
A döntés jelentősége messze túlmutat az állategészségügyi védekezésen: az afrikai sertéspestis miatt bevezetett korlátozások közvetlenül befolyásolhatják az élő sertések és a sertéshús uniós kereskedelmét, a vágóhidak alapanyag-ellátását, valamint a felvásárlási árakat.
Németországban és Lengyelországban is újabb fertőzéseket találtak
A rendelet indoklása szerint októberben Németország Brandenburg tartományában újabb, afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót azonosítottak. A fertőzés olyan területen jelent meg, amely korábban az I. korlátozási kategóriába tartozott. A járványügyi kockázat növekedése miatt az érintett területet II. kategóriába sorolták át, egyúttal módosították a környező korlátozási zónák határait is.
Hasonló intézkedésekre került sor Olaszországban, ahol Toszkána térségében igazoltak újabb vaddisznó-fertőzést. A hatóságok itt is szigorították egy korábban I. kategóriába tartozó terület besorolását, és átrajzolták a járványvédelmi zónák határait. Lengyelországban szintén újabb vaddisznóesetek indokolták a korlátozások kiterjesztését. A rendelet Łódź, Kárpátalja és Nyugat-Pomeránia térségében említ új fertőzéseket, amelyek következtében egyes korábban I. kategóriába sorolt területek II. kategóriába kerültek. A szigorítások célja, hogy csökkentsék a vírus további földrajzi terjedésének és a házisertés-állományok megfertőződésének kockázatát.
Van, ahol már visszavonulóban a sertéspestis
A járványhelyzet ugyanakkor nem mindenütt romlik. Csehországban, Olaszországban és Lengyelországban több olyan térség is van, ahol a fertőzések tartós elmaradása lehetővé tette a korlátozások enyhítését. Csehország Liberec régiójában például egy korábban korlátozás alatt álló területet teljesen töröltek az uniós jegyzékből, miután az előző tizenkét hónapban sem a házisertések, sem a vaddisznók között nem mutattak ki fertőzést. Olaszországban Emilia-Romagna, Lombardia és Piemont egyes területein szintén enyhítettek. Egyes korábban II. kategóriába tartozó térségek I. kategóriába kerültek, másokat pedig teljesen kivettek a korlátozási rendszerből.
Lengyelországban Nyugat-Pomeránia és Lubusz egyes részein III. kategóriáról II. kategóriára enyhült a besorolás, mivel három hónapja nem igazoltak újabb házisertés-fertőzést, bár a vírus a vaddisznóállományban továbbra is jelen van. Alsó-Szilézia és Szilézia egyes térségeiben megszűntek a korlátozások, Opole térségében pedig enyhébb kategóriába soroltak át területeket.
Az uniós besorolási rendszer három fő korlátozási kategóriát különböztet meg. Az I. kategória jellemzően a járványügyi kockázatnak kitett területeket jelöli, a II. kategória olyan térségekre vonatkozik, ahol a vírus a vaddisznókban jelen van, míg a III. kategória a házisertés-állományokat érintő fertőzések miatt alkalmazott szigorúbb korlátozásokat foglalja magában.
Magyarországon nem változnak a zónák, de a sertéstartók így sem lehetnek nyugodtak
A most hatályba lépett rendelet Magyarország esetében nem módosította a korlátozott területek besorolását. Ez azt jelenti, hogy az október 24-i változtatás önmagában nem vezetett be újabb területi járványvédelmi kötelezettségeket a magyar sertéstartók számára.
A hazai járványügyi helyzet azonban továbbra is komoly kockázatot jelent.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint, tavaly szeptemberben Baranya vármegyében újabb fertőzött vaddisznókat találtak. A hatóságok akkor arra figyelmeztettek, hogy a vírus a Duna mentén északi, illetve keleti irányban is továbbterjedhet. Az országban 2026 folyamán házisertés-állományokban is megjelent a betegség. A kitörések miatt több gazdaságban kellett felszámolni az állományt, ami jelentős közvetlen veszteséget okozott a termelőknek. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, az állattartásban azonban súlyos gazdasági károkat okozhat. A fertőzött gazdaságokban elrendelt állományfelszámolás mellett a szállítási korlátozások és az exportlehetőségek beszűkülése is érzékenyen érinti az ágazatot.