Ez még talán Kapitány Istvánt is meghökkenti, a gazdák már jól megijedtek tőle: a szélerőművek újabb váratlan hatására derült fény

A tengeri szélerőművek gyors európai terjedésének eddig elsősorban az energiapiaci, hálózatfejlesztési és természetvédelmi következményeiről folyt vita. Most azonban egy új szempont került előtérbe: a szélerőművek olyan mértékben módosíthatják a légáramlást, hogy az már a szárazföldre jutó csapadék mennyiségében is megjelenhet. Az Agrarheute beszámolója egy friss kutatás alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek mezőgazdasági következményei is lehetnek.

A szélerőművek elterjedése hatással lehet a mezőgazdaságra is, és nem csak talajtani, vagy környezetvédelmi szempontból, akár kevesebb eső is eshet miattuk Fotó: AFP

A Communications Earth & Environment folyóiratban augusztusban közzétett tanulmány szerint a szélerőművek nagyszabású kiépítése az Északi-tenger térségében akár másodpercenként 2–3 méterrel mérsékelheti a felszínközeli szélsebességet. A kutatók a 2023-as állapotot, a 2030-ra várható kiépítettséget, valamint egy 2050 utáni, maximális offshore-fejlesztést feltételező forgatókönyvet modelleztek.

A szélerőművek miatt, a tenger felett több, a parton kevesebb eső eshet

A modell alapján a hatás nem egyszerűen a csapadék csökkenése, hanem annak területi átrendeződése. A szélturbinák energiát vonnak ki a légáramlásból, egyúttal turbulenciát okoznak. Ez fokozhatja

a különböző légrétegek keveredését,

a nedves levegő felemelkedését

és kondenzációját.

Emiatt maguknak a szélerőműparkoknak a térségében több csapadék hullhat, miközben kevesebb nedvesség jut tovább a szárazföld felé. A kutatók számításai szerint a tengeri parkok felett a havi csapadék 12–18 százalékkal is nőhet.

A túloldalon viszont már más a kép. A nagyszabású, 2050 utáni fejlesztési forgatókönyvben Németország, Hollandia és Nagy-Britannia egyes part menti területein 10–12 százalékos csapadékcsökkenést jeleztek a modellek, míg a dániai Jylland bizonyos részein a visszaesés meghaladhatja a 15 százalékot. A legerősebb hatást a kutatók a Dániában található Herning környékén kapták, amely az uralkodó szélirányt tekintve a tervezett Nordsøen I offshore szélerőmű-komplexum mögött fekszik.

Az esős napok száma nem csökken csak a csapadékmennyiség

A mezőgazdaság számára különösen érdekes, hogy a modellek szerint nem egyszerűen az esős napok száma fogyhat. A közép-jyllandi részletes vizsgálatban az esős napok száma lényegében változatlan maradt, viszont módosult a csapadék intenzitása: a nagyobb csapadékot adó eseményekből kevesebb, a gyengébbekből több lett. Így összességében kisebb mennyiségű víz érte el a szárazföldet.