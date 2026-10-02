Brüsszel újabb eurószázmilliós agrársegélyt engedett át: Magyarország továbbra is kimarad a pénzosztásból

Újabb jelentős támogatási csomaggal segítheti gazdáit egy uniós tagállam. Az Európai Bizottság október 2-án 170 millió eurós bolgár állami támogatási programot hagyott jóvá a megemelkedett üzemanyag- és műtrágyaárak miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági termelők számára. A bolgár programot a Közel-keleti Válság Ideiglenes Állami Támogatási Keret, vagyis a METSAF alapján engedélyezték. Bulgária saját költségvetéséből finanszírozza a csomagot, a pénzt közvetlen támogatás formájában fizetik ki, és egy vállalkozás legfeljebb 50 ezer eurót kaphat. A program 2026. december 31-ig működhet.

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A lépés azért figyelemre méltó, mert Bulgária nem az első ország, amely jelentős nemzeti forrást mozgósít ezen a jogcímen. A METSAF lassan az egyik legfontosabb eszközzé válik abban, hogy az egyes kormányok mennyire tudják saját gazdáikat megvédeni az inputárak megugrásától.

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Az Európai Bizottság április 29-én hozta létre a METSAF-ot a közel-keleti válság gazdasági következményeinek kezelésére. A rendszer nem közös uniós kassza: a tagállam saját pénzéből állítja össze a támogatást, Brüsszel pedig azt vizsgálja, hogy az megfelel-e az uniós állami támogatási szabályoknak. A keret a mezőgazdaság mellett a halászatot, az akvakultúrát és a közlekedés egyes területeit is lefedi, és jelenlegi szabályai szerint 2026. december 31-ig alkalmazható.

A Bizottság szeptember 28-ig közzétett összesítése alapján már Románia, Portugália, Olaszország, Németország, Málta, Svédország, Spanyolország, Luxemburg, Görögország, Írország, Franciaország és Horvátország esetében is jóváhagyott legalább egy METSAF-intézkedést. A mostani döntéssel Bulgária lett a tizenharmadik tagállam ezen a listán. Fontos azonban, hogy nem minden program szól gazdáknak:

Németországban,

Máltán és

Horvátországban

például halászati, Luxemburgban pedig közlekedési támogatás is szerepel a jóváhagyások között. Kifejezetten a mezőgazdaságot érintő konstrukciót eddig Spanyolország, Franciaország, Írország, Görögország, Svédország, Olaszország, Portugália, Románia és most Bulgária is elfogadtatott Brüsszellel.