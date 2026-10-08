Több tízmilliárdos mentőöv érkezhet a magyar gazdáknak: az aszály- és fagykárok után járhat támogatás

A 2026-os rendkívüli aszály után, pénzügyi segítségre számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők. Társadalmi egyeztetésre bocsátották ugyanis a „Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer: Válságtámogatás" című pályázati felhívást , amelynek tervezett keretösszege 99,6 millió euró, vagyis hozzávetőleg 39 milliárd forint. A támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés társfinanszírozásával valósulna meg, és a 2026-os, illetve a 2027-es kárenyhítési évben bekövetkező veszteségek kompenzálását szolgálná. A konstrukció jelentősége különösen nagy az idei rendkívüli időjárás miatt.

Kiegészítheti a kárenyhítési alapot az új támogatási forma, amelyre pályázni lehet majd Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint szeptember végéig több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon, miközben további 65 ezer hektárt tavaszi fagy sújtott. A növénytermesztésben keletkezett veszteséget 600–800 milliárd forintra becsülték. Ez azt is jelenti, hogy a most előkészített támogatási keret az ágazati veszteségeknek csak egy részét fedezheti, ugyanakkor érdemben mérsékelheti a kárenyhítési rendszer finanszírozási problémáit.

Nem minden károsult kaphat támogatást

A felhívás alapján támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik a Kárenyhítési Alap tagjai, és kárenyhítő juttatás iránti kérelmet adtak be. A tényleges jogosultsághoz azonban az is szükséges, hogy a gazdálkodó kárenyhítő juttatásban részesüljön.

A támogatás azokat a természeti csapásokat és kedvezőtlen időjárási eseményeket érinti, amelyek 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést okoznak az adott növénykultúrában.

A támogatható káresemények között szerepel

az aszály,

a belvíz,

a fagy,

a felhőszakadás,

a mezőgazdasági árvíz,

a jégeső

és a vihar.

A konstrukció nemcsak a szántóföldi növénytermesztőknek jelenthet segítséget, hanem a szántóföldi zöldségtermelőknek és az ültetvényeken gazdálkodóknak is, amennyiben teljesítik a jogosultsági feltételeket.

A biztosítással rendelkező gazdák járhatnak jobban

Az eredeti pályázati tervezet szerint a jogosan járó kárenyhítő juttatás a megfelelő biztosítással rendelkező termelők esetében a veszteség 80 százalékát, míg a nem biztosított gazdálkodóknál annak 40 százalékát érheti el. Fontos ugyanakkor, hogy a közel 100 millió eurós válságtámogatás nem automatikusan járó, újabb kártérítés.