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Több tízmilliárdos mentőöv érkezhet a magyar gazdáknak: az aszály- és fagykárok után járhat támogatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős támogatási lehetőség nyílhat meg a természeti csapások miatt súlyos veszteségeket elszenvedő magyar gazdálkodók előtt. A kormány közel 100 millió eurós válságtámogatási keretet készít elő, amelyből a kárenyhítési rendszerben rendelkezésre álló források hiányát pótolnák. A pénzhez azonban csak meghatározott feltételek mellett lehet hozzájutni, és a kérelmek benyújtására már novemberben sor kerülhet.
Dénes Zoltán
2026.10.08, 14:53
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A 2026-os rendkívüli aszály után, pénzügyi segítségre számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők. Társadalmi egyeztetésre bocsátották ugyanis a „Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer: Válságtámogatás" című pályázati felhívást , amelynek tervezett keretösszege 99,6 millió euró, vagyis hozzávetőleg 39 milliárd forint. A támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés társfinanszírozásával valósulna meg, és a 2026-os, illetve a 2027-es kárenyhítési évben bekövetkező veszteségek kompenzálását szolgálná. A konstrukció jelentősége különösen nagy az idei rendkívüli időjárás miatt. 

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Kiegészítheti a kárenyhítési alapot az új támogatási forma, amelyre pályázni lehet majd Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint szeptember végéig több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon, miközben további 65 ezer hektárt tavaszi fagy sújtott. A növénytermesztésben keletkezett veszteséget 600–800 milliárd forintra becsülték. Ez azt is jelenti, hogy a most előkészített támogatási keret az ágazati veszteségeknek csak egy részét fedezheti, ugyanakkor érdemben mérsékelheti a kárenyhítési rendszer finanszírozási problémáit.

Nem minden károsult kaphat támogatást

A felhívás alapján támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik a Kárenyhítési Alap tagjai, és kárenyhítő juttatás iránti kérelmet adtak be. A tényleges jogosultsághoz azonban az is szükséges, hogy a gazdálkodó kárenyhítő juttatásban részesüljön.

A támogatás azokat a természeti csapásokat és kedvezőtlen időjárási eseményeket érinti, amelyek 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést okoznak az adott növénykultúrában.

A támogatható káresemények között szerepel 

  • az aszály, 
  • a belvíz, 
  • a fagy, 
  • a felhőszakadás, 
  • a mezőgazdasági árvíz, 
  • a jégeső 
  • és a vihar.

A konstrukció nemcsak a szántóföldi növénytermesztőknek jelenthet segítséget, hanem a szántóföldi zöldségtermelőknek és az ültetvényeken gazdálkodóknak is, amennyiben teljesítik a jogosultsági feltételeket.

A biztosítással rendelkező gazdák járhatnak jobban

Az eredeti pályázati tervezet szerint a jogosan járó kárenyhítő juttatás a megfelelő biztosítással rendelkező termelők esetében a veszteség 80 százalékát, míg a nem biztosított gazdálkodóknál annak 40 százalékát érheti el. Fontos ugyanakkor, hogy a közel 100 millió eurós válságtámogatás nem automatikusan járó, újabb kártérítés.

Az intézkedés célja ugyanis az, hogy kiegészítse a Kárenyhítési Alapból folyósított összegeket, ha az alap forrásai nem elegendők valamennyi jogosan járó kárenyhítő juttatás teljes kifizetésére, és emiatt arányosan csökkenteni kellene a támogatásokat.

A válságtámogatásból ebben az esetben a jogosan járó és a ténylegesen megállapított kárenyhítő juttatás közötti különbözetet lehetne pótolni. Amennyiben azonban az új keret sem fedezi teljes egészében a hiányt, a kiegészítő támogatást is arányosan csökkenthetik. Vagyis a program elsősorban azt szolgálja, hogy a kárenyhítési rendszer forráshiánya miatt a gazdák ne veszítsenek el további támogatási összegeket.

Novemberben indulhat a kérelmezés

A tervezet szerint a 2026-os kárenyhítési évre vonatkozó kérelmeket november 2. és november 30. között lehet benyújtani. A 2027-es kárenyhítési évben ugyancsak november 2. és 30. között nyílna meg az igénylési lehetőség. A gazdálkodóknak a Magyar Államkincstár elektronikus felületén kell benyújtaniuk kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. A szabályozás alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelő kárenyhítési kérelem egyúttal a válságtámogatás támogatási és kifizetési kérelmének is minősül.

A határidő jogvesztő, ráadásul a tervezet nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra vagy adategyeztetésre. Az előírt feltételeknek nem megfelelő kérelmeket elutasíthatják. A támogatást forintban állapítják meg és fizetik ki, előleg igénybevételére pedig nincs lehetőség.

Elengedhetetlen a kárenyhítési rendszer megerősítésére

Az új konstrukció előkészítése különösen fontos időszakban történik. Az idei aszály nemcsak a termésmennyiséget csökkentette, hanem a következő gazdálkodási év finanszírozását is veszélyezteti. A Világgazdaság korábban megírta, hogy a Magosz a kárenyhítési alap feltöltését, a támogatások gyorsított folyósítását és további uniós válságforrások bevonását sürgette. A gazdaszervezetek szerint ugyanis a magas termelési költségek és a terméskiesések együttesen már számos gazdaság működését veszélyeztetik.

A magyar kukoricatermelők számára korábban már megnyílt egy 10,8 millió eurós, mintegy 4,2 milliárd forintos rendkívüli uniós támogatás. Ez azonban még a 2025-ös aszály legalább 30 százalékos hozamveszteséget okozó következményeit enyhítette. A most társadalmi egyeztetésen lévő, csaknem 100 millió eurós program ezzel szemben a 2026-os és 2027-es kárenyhítési évekre terjedne ki, és szélesebb termelői kört érinthet. A pályázati felhívás végleges szövege ugyanakkor még változhat. A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága október 15-ig várja az észrevételeket, így a támogatás részletszabályai csak a társadalmi egyeztetést követően válhatnak véglegessé.

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agrárválság
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