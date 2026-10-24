Tömegével utasítják el a beruházási pályázatokat: két évig vártak a gazdák, most jött a hidegzuhany

Tömegesen érkeznek az elutasító határozatok a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási támogatásaira pályázó magyar gazdálkodókhoz. Az Index értesülései szerint egyes vállalkozások közel két évig vártak a döntésre, ám végül annak ellenére sem jutnak támogatáshoz, hogy pályázatuk megfelelt a szakmai előírásoknak. A források kimerülését az agrárirányítás hivatalosan is megerősítette. A KAP Nemzeti Irányító Hatóságának közleménye szerint három jelentős beruházási konstrukció teljes támogatási keretét lekötötték. A rendelkezésre álló pénznél lényegesen nagyobb támogatási igény miatt a fedezet nélkül maradó kérelmeket akkor is el kell utasítani, ha azok minden jogosultsági és tartalmi követelménynek megfelelnek.

Hiába számoltak beruházásaik támogatásával a gazdák, tömegesen érkeznek az elutasító határozatok Fotó: Thidarat Kwangten

A döntés a mezőgazdaság több meghatározó területét érinti: a terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek korszerűsítését, az állattartó telepek fejlesztését, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemek komplex beruházásait. Ezek olyan fejlesztések, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a magyar agrárium termelékenységét, az előállítás költségeit és a gazdaságok versenyképességét.

Két év várakozás után bukhatnak el a fejlesztések

A mostani döntések különösen azoknak a vállalkozásoknak okozhatnak súlyos problémát, amelyek már jelentős összegeket költöttek a beruházások előkészítésére. A pályázatokhoz sok esetben műszaki terveket, engedélyeket, pénzügyi számításokat és egyéb dokumentációkat kellett elkészíttetni. A támogatási döntésre várva egyes gazdálkodók más beruházásaikat is elhalasztották. Az időközben megváltozott piaci körülmények miatt azonban az eredeti fejlesztési elképzelések gazdasági megalapozottsága is megkérdőjeleződhetett.

Az Indexnek nyilatkozó egyik forrás úgy becsülte, hogy a folyamat gazdasági veszteségei az elmaradt haszon nélkül is elérhetik a százmilliárdos nagyságrendet. Ezt ugyanakkor egyelőre nem támasztja alá nyilvánosan hozzáférhető, részletes hatásvizsgálat, így az összeg piaci szereplői becslésnek tekinthető.

Agrárpolitikai irányváltás állhat a háttérben

Az elutasítások hivatalos indoka a forráshiány, egyes ágazati szereplők szerint azonban ennél összetettebb lehet a helyzet. Az Index banki forrásból származó információi szerint a pályázatok elbírálásánál 97 pontra emelték a támogatáshoz szükséges ponthatárt, amelyet sok jelentkező már nem tudott teljesíteni. A lap forrásai azt is feltételezik, hogy az új agrárirányítás a korábbi támogatási rendszer helyett más prioritásokra épülő fejlesztéspolitikát kíván kialakítani.