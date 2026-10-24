Tömegével utasítják el a beruházási pályázatokat: két évig vártak a gazdák, most jött a hidegzuhany
Tömegesen érkeznek az elutasító határozatok a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási támogatásaira pályázó magyar gazdálkodókhoz. Az Index értesülései szerint egyes vállalkozások közel két évig vártak a döntésre, ám végül annak ellenére sem jutnak támogatáshoz, hogy pályázatuk megfelelt a szakmai előírásoknak. A források kimerülését az agrárirányítás hivatalosan is megerősítette. A KAP Nemzeti Irányító Hatóságának közleménye szerint három jelentős beruházási konstrukció teljes támogatási keretét lekötötték. A rendelkezésre álló pénznél lényegesen nagyobb támogatási igény miatt a fedezet nélkül maradó kérelmeket akkor is el kell utasítani, ha azok minden jogosultsági és tartalmi követelménynek megfelelnek.
A döntés a mezőgazdaság több meghatározó területét érinti: a terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek korszerűsítését, az állattartó telepek fejlesztését, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemek komplex beruházásait. Ezek olyan fejlesztések, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a magyar agrárium termelékenységét, az előállítás költségeit és a gazdaságok versenyképességét.
Két év várakozás után bukhatnak el a fejlesztések
A mostani döntések különösen azoknak a vállalkozásoknak okozhatnak súlyos problémát, amelyek már jelentős összegeket költöttek a beruházások előkészítésére. A pályázatokhoz sok esetben műszaki terveket, engedélyeket, pénzügyi számításokat és egyéb dokumentációkat kellett elkészíttetni. A támogatási döntésre várva egyes gazdálkodók más beruházásaikat is elhalasztották. Az időközben megváltozott piaci körülmények miatt azonban az eredeti fejlesztési elképzelések gazdasági megalapozottsága is megkérdőjeleződhetett.
Az Indexnek nyilatkozó egyik forrás úgy becsülte, hogy a folyamat gazdasági veszteségei az elmaradt haszon nélkül is elérhetik a százmilliárdos nagyságrendet. Ezt ugyanakkor egyelőre nem támasztja alá nyilvánosan hozzáférhető, részletes hatásvizsgálat, így az összeg piaci szereplői becslésnek tekinthető.
Agrárpolitikai irányváltás állhat a háttérben
Az elutasítások hivatalos indoka a forráshiány, egyes ágazati szereplők szerint azonban ennél összetettebb lehet a helyzet. Az Index banki forrásból származó információi szerint a pályázatok elbírálásánál 97 pontra emelték a támogatáshoz szükséges ponthatárt, amelyet sok jelentkező már nem tudott teljesíteni. A lap forrásai azt is feltételezik, hogy az új agrárirányítás a korábbi támogatási rendszer helyett más prioritásokra épülő fejlesztéspolitikát kíván kialakítani.
A Nemzeti Irányító Hatóság közleménye mindenesetre már a 2028-ban kezdődő új uniós programozási időszak tervezésére utal. A dokumentum szerint a következő évek pályázatait az agrárium aktuális kihívásaihoz és az ezekre reagáló fejlesztési prioritásokhoz kívánják igazítani. Ez ugyanakkor nem ad közvetlen megoldást a jelenleg támogatás nélkül maradó termelők problémáira.
A szakmai szervezetek is figyelmeztettek a beruházási nehézségekre
A forráskimerülésről szóló bejelentések nem maradtak visszhang nélkül. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége már október 16-án külön tájékoztatást tett közzé a három beruházási program keretének kimerüléséről. A szervezet ismertette a hatósági döntést, ugyanakkor a közlemény nem tartalmazott önálló gazdasági kárbecslést vagy az agrárvezetés szándékaira vonatkozó állásfoglalást. Az Agrárágazat október 21-i cikke szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a források hiánya miatt immár egy megfelelően kidolgozott és minden szakmai feltételt teljesítő beruházási elképzelés is támogatás nélkül maradhat.
A kialakult helyzet azért különösen érzékeny, mert a magyar mezőgazdaság több ágazata már a beruházási támogatások körüli bizonytalanság előtt is súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött. Az aszály, az alacsony terményárak, a magas termelési költségek, valamint a tej- és sertéspiacon kialakult kedvezőtlen folyamatok jelentősen korlátozzák a vállalkozások saját fejlesztési forrásait. A támogatások elmaradása ezért egy igen érzékeny időszakban történik, a korszerűbb technológiák hiánya a következő években is ronthatja a gazdaságok jövedelmezőségét.
De mi lesz a megmaradó pénzekkel?
Az Indexnek nyilatkozó banki forrás szerint a korábbi támogatási rendszerben gyakran a ténylegesen rendelkezésre álló forrásokat meghaladó értékben is vállaltak kötelezettséget. Ennek hátterében az a tapasztalat állt, hogy a nyertesek egy része végül nem valósította meg beruházását, vagy a teljes megítélt támogatást nem használta fel. A mostani gazdasági környezetben szintén elképzelhető, hogy egyes támogatott vállalkozások lemondanak fejlesztéseikről. Ezzel korábban lekötött források szabadulhatnak fel. Egyelőre azonban nem világos, hogy az esetlegesen visszakerülő összegeket milyen szabályok szerint használhatják fel, illetve kaphatnak-e belőlük támogatást a most elutasított gazdálkodók.
A KAP hivatalos közleményeinek nyilvántartása szerint eközben október 19-én tizenegy pályázati felhívást módosítottak a már támogatott beruházások megvalósításának megkönnyítése érdekében. Október 21-én a támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó kamat- és kezességvállalási díjtámogatás szabályait is módosították. Mindez azt mutatja, hogy az agrárirányítás a már megítélt támogatások felhasználását is igyekszik segíteni. Az elutasított pályázók helyzete azonban ettől még rendezetlen marad.