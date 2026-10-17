Durva árcsökkenés után, jelentősen drágulhat a tej: eltűnhet az európai tehenek közel ötöde – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

Közel öt százalékkal is csökkenhet az Európai Unió tejkínálata 2025 és 2035 között, miközben a tejhasznú tehénállomány 18 százalékkal zsugorodhat – számolt be a lehetséges piaci folyamatokról a Point Track az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) által közösen szervezett szakértői workshopra hivatkozva. A beszámoló szerint a szűkülő kínálat és a viszonylag stabil kereslet hatására a tej termelői ára a következő évtizedben akár 30 százalékkal is emelkedhet.

Hosszabb távon drágulhat a tej, ám a magyar gazdaságok egy részének túlélése már most is kérdéses Fotó: Havrán Zoltán

A Brüsszelben megtartott tanácskozás eredményeit az Európai Bizottság októberben megjelent, Spring Outlook Workshop 2026 című kiadványa foglalja össze. A szakértők a mezőgazdasági piacok 2035-ig várható alakulását vizsgálták, különös tekintettel a klímaváltozás, a környezetvédelmi előírások, az emelkedő költségek és a nemzetközi kereskedelmi változások hatásaira. Fontos ugyanakkor, hogy a workshop résztvevőinek többsége összességében stagnáló vagy enyhén növekvő uniós tejtermelést valószínűsített. A 4,8 százalékos visszaesés nem az Európai Bizottság hivatalos előrejelzése, hanem egy kedvezőtlenebb piaci kimenetelként értelmezhető. Az Európai Bizottság 2025–2035-ös agrárpiaci kitekintése összességében viszonylag stabil európai tejtermeléssel számol, miközben a tej beltartalmi értékeinek javulását és egyes magasabb hozzáadott értékű tejtermékek termelésének növekedését várja.

Kevesebb tehén, drágább tej – átalakulhat az európai piac

Az európai tejágazat egyik legfontosabb hosszú távú folyamata, hogy a tejhasznú tehénállomány folyamatosan csökken, miközben az egy állatra jutó tejhozam emelkedik. A hatékonyság javulása eddig nagyrészt ellensúlyozta az állomány visszaesését, a következő évtizedben azonban ez egyre nehezebbé válhat.

A szakértők szerint a termelést korlátozhatja

a környezetvédelmi és állatjóléti szabályozás,

a gazdálkodók elöregedése,

a klímaváltozás miatt gyakoribb hőstressz,

valamint a beruházási költségek emelkedése.

Hollandiában és Írországban például a nitrát-, foszfát- és ammóniakibocsátásra vonatkozó előírások jelentős hatással lehetnek a tejtermelésre. A holland gazdaságoknál a trágyakezeléshez kapcsolódó szabályozási költségek önmagukban literenként 3–4 eurócenttel növelhetik a tej előállításának költségét. Ez hozzávetőleg 11–15 forintos többletet jelenthet literenként, az árfolyamtól függően. A kínálat szűkülése különösen akkor okozhat érdemi drágulást, ha közben a tejtermékek iránti kereslet nem esik vissza. A szakértői értékelés szerint a tej, a sajt és más tejtermékek fogyasztása az elmúlt évek jelentős inflációja ellenére is viszonylag ellenállónak bizonyult. A vásárlók ugyan egyre gyakrabban választanak olcsóbb termékeket, de a tejfehérje iránti kereslet továbbra is erős.