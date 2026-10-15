Meglepő helyzetben a magyar tej: többet termelnek a tehenészetek, mégis kevesebbet keresnek

A magyar tejágazatot idén az első háromnegyed évben egyszerre jellemezte a tehénállomány csökkenése és a termelékenység javulása. Miközben az ellenőrzött állomány 4,2 százalékkal mérséklődött, az egy tehénre jutó tejtermelés közel 8 százalékkal nőtt - mutatott rá közleményében az MBH Bank, amely tovább erősítve 2015 óta fennálló stratégiai együttműködését a Tej Szakmaközi Szervezettel és Terméktanáccsal, megállapodást kötött a szervezettel, kiemelt pártoló tagként támogatva annak munkáját.

Egyre kevesebb a tehén, mégis több a tej: a gazdák pénztárcája bánja a tejpiaci válságot Fotó: Dénes Martonfai

Mint rámutattak, a termelők helyzetét jelentősen nehezíti, hogy a nyerstej felvásárlási ára jelentősen elmarad az egy évvel korábbi szinttől, így a javuló termelési teljesítmény ellenére a tehenenkénti tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, sok gazdaság esetében az önköltségi szint alá mérséklődve. Kedvező fejleményként értékelték ugyanakkor az exportkereslet erősödését, ami részben enyhítheti a hazai tejpiac árnyomását. A bank meglátása szerint, összességében az ágazat rövid távú stabilitását a javuló hatékonyság támogathatja, a jövedelmezőség tartós javulása azonban a jelenlegi nemzetközi piaci környezetben elsősorban a tejárak alakulásától függ.

A magyar tejágazat az elmúlt több mint egy évben jelentős kihívásokkal szembesült a globális túltermelés, a csökkenő felvásárlási árak, valamint a nemzetközi vám- és kereskedelempolitikai intézkedések nyomán. Így még nagyobb szüksége van a stabil és tervezhető finanszírozásra, annak érdekében, hogy a változó piaci környezetben is megőrizhesse versenyképességét, és megvalósíthassa a hatékonyság további növeléséhez szükséges fejlesztéseket

– mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, kiemelve, hogy a hitelintézet több mint 30 százalékos részesedéssel bír a tej termékpálya finanszírozásában.

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója, a közlemény szeirnt, kiemelte, hogy a tejtermelés és tejfeldolgozás az agrárium egyik leginkább tőkeigényes területe, a gazdaságok és feldolgozóüzemek jelentős értékű állóeszközökkel, hosszú lejáratú beruházási hitelekkel és folyamatos forgóeszköz-finanszírozási igénnyel rendelkeznek. Rámutatott:

a tejtermelés stratégiai jelentőségű nemzetgazdasági tevékenység is, amelynek visszaesése növelné az importfüggőséget, rontaná az élelmiszer-önrendelkezést, és kedvezőtlenül érintené a vidéki foglalkoztatást.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy miközben a tej termelői ára Európa több országában már a stabilizálódás jeleit mutatja, Magyarország továbbra is az uniós mezőny legalján található. Augusztusban a magyar gazdák az uniós összehasonlítás szerint még a szlovák termelőknél is kevesebbet kaptak a nyerstejért, az osztrák tej ára pedig csaknem harmadával volt magasabb.