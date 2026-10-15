Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Meglepő helyzetben a magyar tej: többet termelnek a tehenészetek, mégis kevesebbet keresnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába nőtt közel 8 százalékkal a tehenek tejtermelése, a magyar gazdák bevétele jelentősen visszaesett: a zuhanó felvásárlási árak miatt egyre több tejtermelő gazdaság működik veszteségesen, miközben az ágazatot az importnyomás és a takarmányhiány is sújtja. Csökken a tehénállomány, javul a termelékenység, de a tej alacsony ára sok gazdaságnak már súlyos gondokat okoz.
Dénes Zoltán
2026.10.15, 15:31
Frissítve: 2026.10.15, 15:33
Szóljon hozzá!

A magyar tejágazatot idén az első háromnegyed évben egyszerre jellemezte a tehénállomány csökkenése és a termelékenység javulása. Miközben az ellenőrzött állomány 4,2 százalékkal mérséklődött, az egy tehénre jutó tejtermelés közel 8 százalékkal nőtt - mutatott rá közleményében az MBH Bank, amely tovább erősítve 2015 óta fennálló stratégiai együttműködését a Tej Szakmaközi Szervezettel és Terméktanáccsal, megállapodást kötött a szervezettel, kiemelt pártoló tagként támogatva annak munkáját.

tej, tejár, terméktanács, MBH, tejtermelés
Egyre kevesebb a tehén, mégis több a tej: a gazdák pénztárcája bánja a tejpiaci válságot Fotó: Dénes Martonfai

Mint rámutattak, a termelők helyzetét jelentősen nehezíti, hogy a nyerstej felvásárlási ára jelentősen elmarad az egy évvel korábbi szinttől, így a javuló termelési teljesítmény ellenére a tehenenkénti tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, sok gazdaság esetében az önköltségi szint alá mérséklődve. Kedvező fejleményként értékelték ugyanakkor az exportkereslet erősödését, ami részben enyhítheti a hazai tejpiac árnyomását. A bank meglátása szerint, összességében az ágazat rövid távú stabilitását a javuló hatékonyság támogathatja, a jövedelmezőség tartós javulása azonban a jelenlegi nemzetközi piaci környezetben elsősorban a tejárak alakulásától függ.

A magyar tejágazat az elmúlt több mint egy évben jelentős kihívásokkal szembesült a globális túltermelés, a csökkenő felvásárlási árak, valamint a nemzetközi vám- és kereskedelempolitikai intézkedések nyomán. Így még nagyobb szüksége van a stabil és tervezhető finanszírozásra, annak érdekében, hogy a változó piaci környezetben is megőrizhesse versenyképességét, és megvalósíthassa a hatékonyság további növeléséhez szükséges fejlesztéseket

 – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, kiemelve, hogy a hitelintézet több mint 30 százalékos részesedéssel bír a tej termékpálya finanszírozásában.

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója, a közlemény szeirnt, kiemelte, hogy a tejtermelés és tejfeldolgozás az agrárium egyik leginkább tőkeigényes területe, a gazdaságok és feldolgozóüzemek jelentős értékű állóeszközökkel, hosszú lejáratú beruházási hitelekkel és folyamatos forgóeszköz-finanszírozási igénnyel rendelkeznek. Rámutatott:  

a tejtermelés stratégiai jelentőségű nemzetgazdasági tevékenység is, amelynek visszaesése növelné az importfüggőséget, rontaná az élelmiszer-önrendelkezést, és kedvezőtlenül érintené a vidéki foglalkoztatást.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy miközben a tej termelői ára Európa több országában már a stabilizálódás jeleit mutatja, Magyarország továbbra is az uniós mezőny legalján található. Augusztusban a magyar gazdák az uniós összehasonlítás szerint még a szlovák termelőknél is kevesebbet kaptak a nyerstejért, az osztrák tej ára pedig csaknem harmadával volt magasabb.

A lapunknak korábban nyilatkozó Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója szerint, hiába mutatkoznak már az árstabilizálódás első jelei, válságos maradt a magyar tejágazat: a nyerstej ára továbbra sem fedezi az önköltséget, miközben egyre nagyobb mennyiségű import tejtermék érkezik az országba. Ráadásul kritikus fél év következik, mert az aszály és a takarmányhiány teljes hatása még csak ezután jelentkezhet a gazdaságokban.

 

Szóljon hozzá!
tej
MBH Bank Nyrt
Tej Terméktanács
mezőgazdaság
tejár
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu