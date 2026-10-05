Beszakadt a magyar tej ára: már a szlovák és román gazdák is többet kapnak érte

Szlovákiában augusztusban megtört az előző hónapok lejtmenete: a nyerstej átlagos felvásárlási ára egy hónap alatt 1,7 százalékkal, 37,32 euróra emelkedett 100 kilogrammonként. Ez, az augusztusi árfolyam mellett mintegy 136 forintos kilogrammonkénti tejárnak felel meg. A friss szlovák adatok szerint azonban ez még mindig 24,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Tejár: Magyarországon csökkent a legjobban a régióban a termelői ár Foó: Havran Zoltán

A mennyiségek ugyanakkor egészen más képet mutatnak: a szlovák feldolgozók augusztusban 73,1 ezer tonna nyerstejet vásároltak fel, ami júliushoz képest 2,2 százalékos csökkenés, az előző év azonos hónapjához képest viszont 10,2 százalékos növekedés. Vagyis Szlovákiában jóval több tej került a feldolgozókhoz, mint egy évvel korábban, miközben a termelői ár közel negyedével zuhant.

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A magyar gazdák helyzete még ennél is kedvezőtlenebb. Az AKI adatai szerint Magyarországon augusztusban 128,57 forint volt a nyerstej országos termelői átlagára kilogrammonként. Ez ugyan júliushoz képest 1,7 százalékos emelkedést jelentett, egy év alatt azonban 35,3 százalékkal zuhant az ár.

A magyar felvásárlás közben éves alapon 4,6 százalékkal csökkent, miközben a tejkivitel 20,3 százalékkal nőtt. Különösen beszédes, hogy az exportált nyerstejért augusztusban átlagosan 141,86 forintot fizettek kilogrammonként, vagyis több mint 10 százalékkal többet, mint amennyit a hazai termelők átlagosan a belföldi értékesítésben kaptak.

Az Európai Bizottság összehasonlítható tagállami adatsora még élesebben mutatja a magyar tejtermelők versenyhátrányát. A bizottsági adatok alapján augusztusban az uniós nyerstejár átlaga 42,22 euró/100 kilogramm körül alakult, ami nagyjából 154 forintos kilogrammonkénti értéknek felel meg.

A harmonizált uniós adatsorban Magyarország mindössze 34,80 euró/100 kilogrammos árral szerepel – ez hozzávetőleg 127 forint kilogrammonként –, és ezzel gyakorlatilag az egész uniós mezőny végére került. Romániában 34,86 euró, Szlovákiában 36,11 euró, Lengyelországban 40,14 euró, Ausztriában pedig már 45,50 euró jutott 100 kilogramm nyerstejre.