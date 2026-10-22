Elárasztja az importtojás Európát: a törökök robbantottak piacot, a magyar termelők is megérezhetik
Alapvetően átrendeződött az Európai Unió tojás- és tojástermékpiaca 2026 első fél évében. Miközben a harmadik országokból érkező szállítmányok mennyisége rendkívüli ütemben nőtt, az uniós export jelentősen visszaesett. Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának (DG AGRI) október 21-én frissített adatai szerint az EU tojás- és tojástermékimportja az év első hat hónapjában 144,3 ezer tonnára emelkedett, ami 82,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A behozatal egy évvel korábban még 79,2 ezer tonna volt, vagyis mindössze hat hónap alatt több mint 65 ezer tonnával nőtt a külső beszállítóktól érkező mennyiség. Az adatok tojás-egyenértékben szerepelnek, tehát nem kizárólag héjas tojásra, hanem tojástermékekre is vonatkoznak. A növekedéssel párhuzamosan az EU kivitele 18,5 százalékkal, 200,2 ezer tonnáról 163,2 ezer tonnára csökkent. Ennek következtében az unió külkereskedelmi többlete egyetlen év alatt mintegy 121 ezer tonnáról alig 19 ezer tonnára zsugorodott. Vagyis az EU továbbra is nettó exportőr, de a tojáságazat külkereskedelmi egyensúlya látványosan romlott.
Törökország berobbant, Ukrajna megőrizte vezető helyét
A legnagyobb meglepetést Törökország okozta. Az országból érkező tojás és tojástermék mennyisége az egy évvel korábbi 1775 tonnáról 37 390 tonnára ugrott, ami 2006,5 százalékos növekedésnek felel meg. A török szállítók ezzel az uniós import több mint negyedét szerezték meg.
Ukrajna ugyanakkor továbbra is a közösség legnagyobb külső beszállítója.
Az ukrán exportőrök az első hat hónapban 72 635 tonna tojást és tojásterméket értékesítettek az EU-ban, 23,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A két ország együttesen több mint 110 ezer tonnával jelent meg az uniós piacon, ami a harmadik országokból származó teljes behozatal több mint háromnegyedét teszi ki. Jelentősen nőtt emellett a kínai szállítás is: az ázsiai országból érkező mennyiség közel hétszeresére, 7106 tonnára emelkedett.
A Világgazdaság már júliusban beszámolt arról, hogy az uniós tojásimport az első negyedévben 35 százalékkal nőtt. Az újabb adatok alapján azonban a behozatal bővülése a második negyedévben még erőteljesebbé vált. A mostani folyamat különösen érzékenyen érinti azokat az európai termelőket, amelyeknek a szigorúbb állatjóléti, környezetvédelmi és termelési előírások költségei mellett kell versenyezniük a harmadik országokból érkező termékekkel.
Az exportpiacokon is szűkülnek a lehetőségek
Nem csupán a behozatal növekedése okoz nehézséget az európai tojáságazatnak. A hagyományos exportpiacokon is kedvezőtlen folyamatok bontakoztak ki. Az Egyesült Királyságba irányuló szállítások 18,5 százalékkal, 64,3 ezer tonnára csökkentek, Japán pedig 8,4 százalékkal kevesebb uniós tojást és tojásterméket vásárolt. Svájc ezzel szemben 15 százalékkal növelte beszerzéseit, de ez sem volt elegendő a többi piacon bekövetkezett visszaesés ellensúlyozására.
Az import növekedésének és az export csökkenésének együttes hatása azt jelenti, hogy az európai termelőknek egyre nagyobb mennyiségű külső áruval kell versenyezniük, miközben egyes hagyományos külpiacaikon kevesebb terméket tudnak elhelyezni. Ez elsősorban az árérzékeny nagykereskedelmi és élelmiszeripari szegmensekben jelenthet komoly kihívást.
A magyar tojástermelők már most érzik az árnyomást
A külkereskedelmi változásokkal párhuzamosan az európai tojásárak is csökkentek. A DG AGRI legfrissebb kimutatása szerint az uniós étkezési tojás átlagos csomagolóhelyi ára 247,52 euró volt 100 kilogrammonként, 12 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A magyar termelők helyzetét különösen nehezíti, hogy a hazai tojásárak ennél is jelentősebb visszaesést mutattak az elmúlt hónapokban.
Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) PÁIR adatai alapján, amint arra a Világgazdaság korábbi elemzése rámutatott , a ketreces tartásból származó M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára 2026 első kilenc hónapjában darabonként 58,92 forint volt, ami 6,9 százalékos éves csökkenés. A 39. héten ugyanakkor már mindössze 49,05 forintot fizettek átlagosan a ketreces tojás darabjáért, szemben az egy évvel korábbi 64,09 forinttal. Ez csaknem 24 százalékos áresést jelent.
A mélyalmos tartásból származó tojás ára szintén mérséklődött, az első kilenc hónap átlagában 4,1 százalékkal, 69,36 forintra. Fontos ugyanakkor, hogy a magyarországi árcsökkenés nem vezethető vissza kizárólag a külső importra:
- a hazai kínálat,
- a szezonális kereslet,
- az értékesítési szerkezet
- és a termelési költségek
változása egyaránt befolyásolja az árakat. A külföldi áru mennyiségének gyors növekedése azonban tovább fokozhatja a piaci versenyt.
A ketreces tartás: Magyarország éltanuló, de ez visszaüthet
A magyar tojáságazat versenyképességi problémáit az alkalmazott tartástechnológiák szerkezete is súlyosbíthatja. Az Európai Bizottság tojáságazati kimutatása szerint Magyarországon a nyilvántartott férőhelyek 67,6 százaléka tartozik a feljavított ketreces tartási rendszerhez, miközben az uniós átlag mindössze 34,5 százalék. A mélyalmos rendszerek részaránya Magyarországon 30,8 százalék, a szabadtartásé 1,2 százalék, az ökológiai tartásé pedig csupán 0,3 százalék. Ez azt jelenti, hogy a magyar ágazat a ketreces tartásra lényegesen nagyobb mértékben támaszkodik, mint az EU egésze.
Bár a ketreces tartás hatékony és viszonylag alacsony költségű termelést tesz lehetővé, az európai kiskereskedelmi láncok egy részének ketrecmentes beszerzésre vonatkozó vállalásai és az állatjóléti szabályozás lehetséges változásai hosszabb távon beruházási kényszert teremthetnek. A magyar termelőknek ezért egyszerre kell alkalmazkodniuk a növekvő importversenyhez, a csökkenő értékesítési árakhoz és a tartástechnológiák átalakításával kapcsolatos piaci elvárásokhoz.
Az élelmiszer-biztonsági aggályok tovább élezik a vitát
Az ukrán tojásimport növekedését az elmúlt időszakban élelmiszer-biztonsági kifogások is kísérték. A Világgazdaság október 12-i cikkében arról számolt be, hogy Nagy-Britanniában szalmonellával szennyezett, ukrán eredetű tojások miatt rendeltek el termékvisszahívást.
Korábban az osztrák hatóságok is felléptek az ukrán tojásimporttal kapcsolatban: Bécsben több mint 75 ezer tojást vontak ki a forgalomból, mert hiányosságokat találtak a jelölésben és a származás igazolásában. Ezek az esetek azonban önmagukban nem jelentik azt, hogy az ukrán import egésze élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolható lenne. A versenyfeltételekről folyó vitában ugyanakkor ismét előtérbe kerülhet a harmadik országokból érkező termékek ellenőrzése és a termelési előírások közötti különbség.
A magyar tojástermelők számára a jelenlegi piaci helyzet azért különösen kedvezőtlen, mert az értékesítési árak csökkenése éppen akkor szűkíti a jövedelmezőséget, amikor az ágazat technológiai korszerűsítése és az állatjóléti elvárásokhoz való alkalmazkodás is jelentős beruházásokat tehet szükségessé.