Elárasztja az importtojás Európát: a törökök robbantottak piacot, a magyar termelők is megérezhetik

Alapvetően átrendeződött az Európai Unió tojás- és tojástermékpiaca 2026 első fél évében. Miközben a harmadik országokból érkező szállítmányok mennyisége rendkívüli ütemben nőtt, az uniós export jelentősen visszaesett. Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának (DG AGRI) október 21-én frissített adatai szerint az EU tojás- és tojástermékimportja az év első hat hónapjában 144,3 ezer tonnára emelkedett, ami 82,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Elárasztotta az uniót az ukrán és török import, s bár a magyar piacra kevés juhatott belőle, a tojás ára itthon is jelentősen csökkent Fotó: Lorko David

A behozatal egy évvel korábban még 79,2 ezer tonna volt, vagyis mindössze hat hónap alatt több mint 65 ezer tonnával nőtt a külső beszállítóktól érkező mennyiség. Az adatok tojás-egyenértékben szerepelnek, tehát nem kizárólag héjas tojásra, hanem tojástermékekre is vonatkoznak. A növekedéssel párhuzamosan az EU kivitele 18,5 százalékkal, 200,2 ezer tonnáról 163,2 ezer tonnára csökkent. Ennek következtében az unió külkereskedelmi többlete egyetlen év alatt mintegy 121 ezer tonnáról alig 19 ezer tonnára zsugorodott. Vagyis az EU továbbra is nettó exportőr, de a tojáságazat külkereskedelmi egyensúlya látványosan romlott.

Törökország berobbant, Ukrajna megőrizte vezető helyét

A legnagyobb meglepetést Törökország okozta. Az országból érkező tojás és tojástermék mennyisége az egy évvel korábbi 1775 tonnáról 37 390 tonnára ugrott, ami 2006,5 százalékos növekedésnek felel meg. A török szállítók ezzel az uniós import több mint negyedét szerezték meg.

Ukrajna ugyanakkor továbbra is a közösség legnagyobb külső beszállítója.

Az ukrán exportőrök az első hat hónapban 72 635 tonna tojást és tojásterméket értékesítettek az EU-ban, 23,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A két ország együttesen több mint 110 ezer tonnával jelent meg az uniós piacon, ami a harmadik országokból származó teljes behozatal több mint háromnegyedét teszi ki. Jelentősen nőtt emellett a kínai szállítás is: az ázsiai országból érkező mennyiség közel hétszeresére, 7106 tonnára emelkedett.

A Világgazdaság már júliusban beszámolt arról, hogy az uniós tojásimport az első negyedévben 35 százalékkal nőtt. Az újabb adatok alapján azonban a behozatal bővülése a második negyedévben még erőteljesebbé vált. A mostani folyamat különösen érzékenyen érinti azokat az európai termelőket, amelyeknek a szigorúbb állatjóléti, környezetvédelmi és termelési előírások költségei mellett kell versenyezniük a harmadik országokból érkező termékekkel.