Szalmonellás ukrán tojások miatt riadóztatták a hatóságokat: egyre nagyobb a nyomás az európai piacon
Szalmonellával szennyezett ukrán tojások azonnali kivonását rendelte el a brit élelmiszerbiztonsági hatóság, miután laboratóriumi vizsgálatok igazolták a Salmonella Enteritidis baktérium jelenlétét. Az érintett termékek a kijevi székhelyű Jaszenszvit (Ясенсвіт) vállalattól származnak, és elsősorban nagykereskedőkön keresztül kerültek a brit vendéglátóiparba, de kisebb élelmiszerüzletekben is forgalomba kerülhettek. A brit Food Standards Agency október 10-i közleménye szerint, az érintett tojásokat a csomagolás méretétől és a minőségmegőrzési időtől függetlenül vissza kell hívni. A hatóság arra is figyelmeztetett, hogy a tojásokat brit vállalkozások átcsomagolhatták, ezért a vásárlóknak elsősorban a héjon található azonosítót kell ellenőrizniük.
Az ügy súlyát növeli, hogy a brit egészségbiztonsági hatóság vizsgálatai szerint a tojásokból kimutatott baktériumtörzs 36, Angliában 2026-ban regisztrált szalmonellafertőzéssel hozható összefüggésbe. A genetikai vizsgálatok ugyanakkor azt is megállapították, hogy ez a törzs nem azonos a jelenleg vizsgált másik járványkitöréshez kapcsolódó baktériumtörzsekkel. Vagyis a brit hatóságok nem állítják, hogy a visszahívott tojások okozták volna az összes vizsgált megbetegedést.
Fontos, hogy a brit visszahívás önmagában nem jelenti azt, hogy az Európai Unió piacán is azonosították ugyanezeket a tételeket.
Egyre nagyobb szeletet hasít ki Ukrajna az uniós tojáspiacból
A brit eset különösen érzékeny időszakban történt, ugyanis az ukrán tojástermelők az elmúlt években jelentősen növelték részesedésüket az európai importpiacon. Az Európai Bizottság adatai alapján 2025 első tizenegy hónapjában Ukrajnából 110,6 ezer tonna tojás és tojástermék érkezett az EU-ba, tojással egyenértékben számolva. Ez 62,4 százalékos növekedést jelentett 2024 azonos időszakához képest, amikor 68,1 ezer tonnát importáltak.
Az ukrán szállítások ezzel az EU teljes, harmadik országokból érkező tojásimportjának közel kétharmadát tették ki. A növekedés nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a teljes uniós tojásimport ugyanezen időszak alatt mintegy 52 százalékkal emelkedett.
A külkereskedelmi adatok alapján Ukrajna már meghatározó beszállítója az uniós piacnak. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az uniós tojásfogyasztás kétharmadát ukrán termékek fedeznék: a kétharmados arány kizárólag az EU-n kívülről érkező importra vonatkozik, miközben a fogyasztás döntő részét továbbra is az uniós termelés biztosítja.
A folyamat 2026-ban tovább gyorsult. Az Agrárközgazdasági Intézet október 6-i jelentése szerint az EU tojás- és tojástermékimportja az első fél évben 82 százalékkal, 144 ezer tonnára emelkedett. Ebből Ukrajna és Törökország együttesen 110 ezer tonnát szállított, ugyancsak 82 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A közösség ugyanakkor továbbra is nettó exportőr maradt: kivitele 202 ezer tonnát ért el.
Nem először merülnek fel élelmiszerbiztonsági problémák
A mostani brit szalmonellafertőzés nem az első olyan eset, amely az ukrán tojásimport ellenőrzésének hatékonyságára irányítja a figyelmet. 2025-ben több uniós ország is kifogásolt ukrán tojásszállítmányokat tiltott állatgyógyászati hatóanyag maradványai miatt. Az Európai Bizottság egyik hivatalos jelentésében szlovák bejelentés alapján furazolidonhoz köthető nitrofurán-metabolit jelenlétét rögzítették ukrán tojásokban. Az ilyen anyagok élelmiszer-termelő állatoknál történő alkalmazása az EU-ban tiltott.
Az ukrán Latifundist beszámolója szerint a helyi élelmiszerbiztonsági hatóság később megerősítette, hogy a 2025-ös öt uniós riasztásból négy a Jaszenszvit, egy pedig az Ovostar Union vállalathoz kapcsolódott. A hatóság akkor felfüggesztette egyes tojásszállítmányok exporttanúsítását, az érintett termékeket pedig kivonták a forgalomból és megsemmisítették. Az ukrán vizsgálatok ugyanakkor nem állapítottak meg szándékos tiltott szerhasználatot, a későbbi ellenőrzések pedig nem mutattak ki furazolidonmaradványokat. A mostani brit ügy más természetű, hiszen ezúttal mikrobiológiai szennyeződésről, nem pedig antibiotikum-maradványokról van szó.
Az uniós termelők szerint egyenlőtlen a verseny
A gyorsan növekvő ukrán import miatt az Európai Parlamentben is felmerült, hogy az ukrán tojástermelés költségelőnye részben az eltérő állatjóléti és termelési előírásokból származhat. Jessika Van Leeuwen és Sander Smit európai parlamenti képviselők 2026 februárjában arra hívták fel a figyelmet, hogy az Ukrajnából importált tojások között olyan tartási rendszerekből származó termékek is lehetnek, amelyek nem felelnek meg az uniós termelőkre vonatkozó állatjóléti követelményeknek.
Az uniós szabályozás tiltja a hagyományos, fel nem javított tojóketrecek alkalmazását, míg a korszerűsített ketreces tartás meghatározott feltételekkel továbbra is engedélyezett. A vita tehát nem általában a ketreces tartásról, hanem az eltérő követelmények teljesítéséről szól. Külön problémát jelent a feldolgozóipar. Míg a friss tojások héján található kód alapján azonosítható a származási ország és a tartásmód, az összetett élelmiszerekben felhasznált tojás eredete a fogyasztó számára gyakran nem látható.
Ez lehetővé teszi, hogy az importált tojás vagy tojástermék közvetve, például
- tészták,
- sütemények,
- készételek
és más feldolgozott termékek alapanyagaként jelenjen meg az uniós piacon.
Az EU és Ukrajna között 2025. október 29-én hatályba lépett módosított kereskedelmi megállapodás az éves vámmentes tojáskvótát 6 ezerről 18 ezer tonnára emelte. A kvótán felüli import azonban nem feltétlenül tiltott, megfelelő vám megfizetésével továbbra is lehetséges. A megállapodás az ukrán termelési előírások fokozatos uniós közelítését és védintézkedések alkalmazásának lehetőségét is tartalmazza.
Magyarországon közben jelentősen csökkennek a tojásárak
A növekvő import a magyar tojástermelők számára is komoly versenyképességi kérdés, különösen azért, mert a hazai piacon az utóbbi hónapokban jelentős árcsökkenés következett be. Az AKI legfrissebb baromfipiaci jelentése szerint 2026 első kilenc hónapjában a ketreces tartásból származó M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára 58,92 forint volt darabonként, 6,9 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A mélyalmos tartásból származó tojás átlagára 4,1 százalékkal, 69,36 forintra csökkent.
A Világgazdaság korábbi elemzése arra is rámutatott, hogy a 39. héten a ketreces tartásból származó tojás átlagára mindössze 49,05 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 64,09 forinttal. Ez csaknem 24 százalékos visszaesést jelent.
A magyarországi árcsökkenés nem vezethető vissza kizárólag az ukrán importra. A kínálat alakulása, a termelési költségek, a szezonális kereslet és az európai piaci folyamatok egyaránt befolyásolják az árakat. A gyorsan növekvő import azonban fokozhatja az árversenyt, különösen azokban a nagykereskedelmi és feldolgozóipari csatornákban, ahol a beszerzési ár meghatározó szempont. A hazai termelők szempontjából a kérdés az, hogy hosszabb távon fenntartható-e a termelés jövedelmezősége, ha olyan importtermékekkel kell versenyezniük, amelyek előállítására nem minden esetben vonatkoznak azonos költségű állatjóléti és termelési kötelezettségek.