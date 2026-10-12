Szalmonellás ukrán tojások miatt riadóztatták a hatóságokat: egyre nagyobb a nyomás az európai piacon

Szalmonellával szennyezett ukrán tojások azonnali kivonását rendelte el a brit élelmiszerbiztonsági hatóság, miután laboratóriumi vizsgálatok igazolták a Salmonella Enteritidis baktérium jelenlétét. Az érintett termékek a kijevi székhelyű Jaszenszvit (Ясенсвіт) vállalattól származnak, és elsősorban nagykereskedőkön keresztül kerültek a brit vendéglátóiparba, de kisebb élelmiszerüzletekben is forgalomba kerülhettek. A brit Food Standards Agency október 10-i közleménye szerint, az érintett tojásokat a csomagolás méretétől és a minőségmegőrzési időtől függetlenül vissza kell hívni. A hatóság arra is figyelmeztetett, hogy a tojásokat brit vállalkozások átcsomagolhatták, ezért a vásárlóknak elsősorban a héjon található azonosítót kell ellenőrizniük.

Már nem előszőr derül ki az ukrán tojásról, hogy baj van vele Fotó: Tana Danyuk

Az ügy súlyát növeli, hogy a brit egészségbiztonsági hatóság vizsgálatai szerint a tojásokból kimutatott baktériumtörzs 36, Angliában 2026-ban regisztrált szalmonellafertőzéssel hozható összefüggésbe. A genetikai vizsgálatok ugyanakkor azt is megállapították, hogy ez a törzs nem azonos a jelenleg vizsgált másik járványkitöréshez kapcsolódó baktériumtörzsekkel. Vagyis a brit hatóságok nem állítják, hogy a visszahívott tojások okozták volna az összes vizsgált megbetegedést.

Fontos, hogy a brit visszahívás önmagában nem jelenti azt, hogy az Európai Unió piacán is azonosították ugyanezeket a tételeket.

Egyre nagyobb szeletet hasít ki Ukrajna az uniós tojáspiacból

A brit eset különösen érzékeny időszakban történt, ugyanis az ukrán tojástermelők az elmúlt években jelentősen növelték részesedésüket az európai importpiacon. Az Európai Bizottság adatai alapján 2025 első tizenegy hónapjában Ukrajnából 110,6 ezer tonna tojás és tojástermék érkezett az EU-ba, tojással egyenértékben számolva. Ez 62,4 százalékos növekedést jelentett 2024 azonos időszakához képest, amikor 68,1 ezer tonnát importáltak.

Az ukrán szállítások ezzel az EU teljes, harmadik országokból érkező tojásimportjának közel kétharmadát tették ki. A növekedés nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a teljes uniós tojásimport ugyanezen időszak alatt mintegy 52 százalékkal emelkedett.