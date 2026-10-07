Betört az ukrán tojás az uniós piacra: zuhannak az árak, miközben súlyos élelmiszer-biztonsági kérdések merülnek fel

Az Európai Unió tojás- és tojástermék-importja 82 százalékkal, 144 ezer tonnára nőtt 2026 első fél évében az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet baromfipiaci jelentéséből . Az import több mint háromnegyede Ukrajnából és Törökországból érkezett: a két országból együttesen 110 ezer tonna tojást és tojásterméket hoztak be, ami ugyancsak 82 százalékos éves növekedés.

Az uniós baromfinak aranyéletet kell biztosítani, az ukránnak mindegy - legalábbis az unió szerint, hiszen zokszó nélkül beengedi a termékeket, így a tojást is a saját piacára Fotó: Kalocsai Richárd

Az EU összességében még mindig nettó exportőr maradt: az első hat hónapban 202 ezer tonna tojást és tojásterméket értékesített harmadik országokban. Ez azonban már csak 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A legnagyobb piac Svájc, az Egyesült Királyság és Japán volt.

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A külkereskedelmi folyamatokkal párhuzamosan a hazai tojásárak látványosan csökkentek. Az AKI PÁIR szerint a ketreces tartásból származó M és L méretű étkezési tojás átlagos csomagolóhelyi ára 58,92 forint volt darabonként 2026 első kilenc hónapjában, ami 6,9 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. A mélyalmos tojás átlagára 4,1 százalékkal 69,36 forintra mérséklődött.

A 39. héten még látványosabb volt a különbség. A ketreces M+L tojás átlagos ára 49,05 forint volt darabonként, szemben az egy évvel korábbi 64,09 forinttal, vagyis az árszint közel 24 százalékkal csökkent.

Uniós összevetésben is hasonló folyamat látszik. Az étkezési tojás uniós átlagára a 39. héten 247,70 euró volt 100 kilogrammonként, 6,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Magyarországon ugyanebben az időszakban 216,42 eurót mértek, ami éves összevetésben csaknem 20 százalékos csökkenés.

Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az áresést kizárólag az ukrán import okozza, az azonban egyértelmű, hogy az uniós kínálatot egy gyorsan növekvő külső szállítói volumen is terheli.

A Világgazdaság már nyáron arról írt, hogy az ukrán tojásimport növekedése egyre erősebb nyomást helyez az uniós termelőkre. Akkor még az év első három hónapjára vonatkozó adatok 35 százalékos importnövekedést mutattak, az AKI mostani adatai alapján azonban az első fél évre ez már 82 százalékra gyorsult.