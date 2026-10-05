Virtuális kerítést építene Brüsszel: az uniós tagság sem nyitná meg a kasszát és az importot is szabályoznák
Jelentősen korlátozná Ukrajna hozzáférését az Európai Unió agrártámogatásaihoz és mezőgazdasági piacához Brüsszel akkor is, ha az ország teljes jogú uniós taggá válna – írta hétfőn a Financial Times egy belső európai bizottsági dokumentum alapján. A lap szerint a készülő új bővítési keretrendszer egyik célja éppen az, hogy megnyugtassa azokat a jelenlegi tagállamokat, amelyek attól tartanak, hogy Ukrajna hatalmas mezőgazdasági termelése, különösen gabona- és olajosmag-kibocsátása felborítaná az uniós piacot.
A kérdés súlyát jól mutatja, hogy a Financial Times mintegy 55 milliárd eurós éves uniós agrártámogatási rendszerről ír. Ez a jelenlegi, október 5-i mintegy 369 forintos euróárfolyamon nagyjából 20,3 ezermilliárd forintnak felel meg.
Ukrajna uniós csatlakozása: Brüsszel már maga is külön szabályokat készítene
A legfontosabb újdonság nem önmagában az, hogy Ukrajna csak fokozatosan kapcsolódhatna be a közös agrárpolitikába. Korábbi uniós bővítéseknél is alkalmaztak átmeneti szabályokat. Az FT által ismertetett dokumentum azonban már kifejezetten abból indul ki, hogy Ukrajna mezőgazdaságának mérete és termelékenysége különleges elbánást követel, ezért jelentősen korlátozni kellene mind a pénzügyi juttatásokat, mind egyes agrártermékek piacra jutását.
Főként a búza és más gabonafélék szerepelnek az érzékeny termékek között.
Ez azért jelentős változás, mert a vita eddig elsősorban arról szólt, mekkora költséget jelentene Ukrajna integrálása a KAP-ba. A Világgazdaság már tavaly bemutatta, hogy Ukrajna több mint 41 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, miközben az EU mezőgazdasági területe nagyságrendileg 157 millió hektár. A korábbi VG-elemzés szerint ebből az következett, hogy a jelenlegi támogatási logika változatlan fenntartása alapjaiban rendezhetné át a támogatások tagállamok közötti elosztását. A 41 millió hektáros adatot az Európai Bizottság saját elemzése is alátámasztja. Az ukrán agráriumon belül ráadásul rendkívül nagy a nagygazdaságok súlya: mintegy 14 ezer vállalati gazdaság körülbelül 30 millió hektárt művel.
Magyarország számára nem csak a támogatási kassza a kérdés
A magyar gazdák számára azonban legalább ekkora probléma lenne a piac megnyitása. A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta, hogy az ukrán termelők számos növénynél lényegesen alacsonyabb költségszint mellett képesek termelni, miközben az uniós gazdáknak jóval szigorúbb környezetvédelmi, növényvédelmi és adminisztratív előírásoknak kell megfelelniük. Emiatt az ukrán csatlakozás egyik kulcskérdése az, hogy létrejönnek-e valóban azonos versenyfeltételek, enélkül az olcsó ukrán agrártermékekkel a magyar gazdák nehezen tudnának versenyezni.
Ráadásul ehhez nem is feltétlenül is kell teljes uniós tagság. A probléma már most is látható a gabonapiacon. Magyarország ugyan fenntartja egyes ukrán mezőgazdasági termékek belföldi importtilalmát, az ukrán termény azonban más uniós országokba eljuthat, és ott éppen azokkal a magyar termékekkel versenyez, amelyek hagyományosan olasz, osztrák vagy más nyugat- és dél-európai piacokon találnak vevőre.
A Világgazdaság szeptemberben arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelentős ukrán kukorica- és napraforgótermés ezért a magyar importtilalom ellenére is nyomást gyakorolhat a hazai gazdák értékesítési áraira. Az európai termelői szervezetek eközben éppen a kukoricánál tapasztalható jelentős termelési költségkülönbségekre figyelmeztettek. Az ukrán gazdák maguk is elismerték: ezer, az unióban tiltott növényvédőszert használnak - mielőbb csatlakoznának, de mentességet kérnek
Nem engednék, hogy Ukrajna egyszerűen ráforduljon az uniós piacra
Az FT által megszerzett dokumentum ezért egy másik irányt is kijelöl. Brüsszel nem pusztán korlátozná az ukrán termékek hozzáférését az uniós piachoz, hanem segítené Kijevet abban, hogy visszaszerezze és bővítse harmadik országbeli exportpiacait. Ez különösen fontos most, amikor az orosz támadások miatt ismét bizonytalanná váltak a fekete-tengeri szállítások. Normális körülmények között
- az ukrán gabona
- és olajos magvak
döntő része nem az Európai Unióban marad, hanem tengeren keresztül jut el Észak-Afrikába, a Közel-Keletre és Ázsiába.
Az Európai Bizottság adatai szerint még júniusban az ukrán gabona-, olajosmag- és kapcsolódó termékexport körülbelül 90 százaléka a Fekete-tengeren keresztül haladt, és csak mintegy 10 százaléka használta az uniós szolidaritási folyosókat. Júliusban a szárazföldi útvonalak aránya már 20 százalékra emelkedett. Ez magyarázza azt is, miért érzékeny a kérdés Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország számára: ha a tengeri export akadozik, az ukrán termény nagyobb része indulhat nyugat felé szárazföldön.
A csatlakozás halad, az agrárfejezet még hátravan
Ukrajna uniós felvétele ugyanakkor nem közeli, automatikus folyamat. A hivatalos csatlakozási tárgyalások 2024 júniusában indultak el, a teljes átvilágítás 2025 szeptemberében fejeződött be, 2026 júniusában pedig megnyitották az első tárgyalási klasztert. Az Európai Bizottság hivatalos csatlakozási oldala szerint a folyamat továbbra is a reformok teljesítéséhez kötött.
Az agrárium pedig éppen a legnehezebb fejezetek közé tartozik. Az uniós tárgyalási rendszerben a mezőgazdaság a „források, mezőgazdaság és kohézió” klaszter része. Az FT értesülése szerint az új bővítési modell Ukrajna mellett Moldova, Montenegró és Albánia számára is személyre szabott csatlakozási útvonalat határozna meg. Konkrét belépési időpontokat azonban ezek sem rögzítenének.
Ami eddig magyar aggodalom volt, abból brüsszeli probléma lett
A most kiszivárgott elképzelés ezért magyar szemszögből is nagyon fontos. A hazai agrárpolitika és a gazdaszervezetek az elmúlt években rendszeresen arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna változatlan feltételekkel történő integrációja két oldalról is sújtaná a jelenlegi uniós gazdákat: meg kellene osztani vele az agrártámogatási keretet, miközben az ukrán termékek teljes hozzáférést kapnának az egységes piachoz. Brüsszel most láthatóan maga is olyan modellt keres, amelyben egyik sem következne be automatikusan.
Ez persze még nem végleges döntés, hanem a Financial Times által megismert belső bizottsági tervezet. Az irány azonban világos: Ukrajna esetleges uniós tagsága és az uniós agrárpolitika teljes jogú alkalmazása közé Brüsszel hosszú átmeneti időszakot, pénzügyi korlátokat és agrárpiaci védőkorlátokat építene.