Virtuális kerítést építene Brüsszel: az uniós tagság sem nyitná meg a kasszát és az importot is szabályoznák

Jelentősen korlátozná Ukrajna hozzáférését az Európai Unió agrártámogatásaihoz és mezőgazdasági piacához Brüsszel akkor is, ha az ország teljes jogú uniós taggá válna – írta hétfőn a Financial Times egy belső európai bizottsági dokumentum alapján. A lap szerint a készülő új bővítési keretrendszer egyik célja éppen az, hogy megnyugtassa azokat a jelenlegi tagállamokat, amelyek attól tartanak, hogy Ukrajna hatalmas mezőgazdasági termelése, különösen gabona- és olajosmag-kibocsátása felborítaná az uniós piacot.

Úgy tűnik, Brüsszel belátta, hogy Ukrajna uniós csatlakozása csak a mezőgazdasági rendszer védelme mellett történhet Fotó: NurPhoto via AFP

A kérdés súlyát jól mutatja, hogy a Financial Times mintegy 55 milliárd eurós éves uniós agrártámogatási rendszerről ír. Ez a jelenlegi, október 5-i mintegy 369 forintos euróárfolyamon nagyjából 20,3 ezermilliárd forintnak felel meg.

Ukrajna uniós csatlakozása: Brüsszel már maga is külön szabályokat készítene

A legfontosabb újdonság nem önmagában az, hogy Ukrajna csak fokozatosan kapcsolódhatna be a közös agrárpolitikába. Korábbi uniós bővítéseknél is alkalmaztak átmeneti szabályokat. Az FT által ismertetett dokumentum azonban már kifejezetten abból indul ki, hogy Ukrajna mezőgazdaságának mérete és termelékenysége különleges elbánást követel, ezért jelentősen korlátozni kellene mind a pénzügyi juttatásokat, mind egyes agrártermékek piacra jutását.

Főként a búza és más gabonafélék szerepelnek az érzékeny termékek között.

Ez azért jelentős változás, mert a vita eddig elsősorban arról szólt, mekkora költséget jelentene Ukrajna integrálása a KAP-ba. A Világgazdaság már tavaly bemutatta, hogy Ukrajna több mint 41 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, miközben az EU mezőgazdasági területe nagyságrendileg 157 millió hektár. A korábbi VG-elemzés szerint ebből az következett, hogy a jelenlegi támogatási logika változatlan fenntartása alapjaiban rendezhetné át a támogatások tagállamok közötti elosztását. A 41 millió hektáros adatot az Európai Bizottság saját elemzése is alátámasztja. Az ukrán agráriumon belül ráadásul rendkívül nagy a nagygazdaságok súlya: mintegy 14 ezer vállalati gazdaság körülbelül 30 millió hektárt művel.