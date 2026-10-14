Uniós csúcs: százmilliárd euró a tét, kemény kiállást várnak Magyar Péter miniszterelnöktől a gazdák – sok minden múlhat a miniszterelnök fellépésén
Akár százmilliárd euróval (mintegy 37,5 ezer milliárd forinttal) is kevesebb forrás juthat az európai mezőgazdaságnak a következő uniós költségvetési ciklusban a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) értékelése szerint. A szervezet ezért az október 15–16-i brüsszeli uniós csúcs előtt arra szólította fel a magyar miniszterelnököt, hogy határozottan képviselje a gazdálkodók érdekeit a 2028–2034-es költségvetésről szóló tárgyalásokon.
Nem csak a támogatás mértéke problémás, az Európai Bizottság javaslata alapvetően átalakítaná a közös agrárpolitika (KAP) finanszírozását és intézményi rendszerét, miközben a területalapú támogatások csökkentése már a közepes méretű magyar gazdaságokat is érinthetné. Az Európai Tanács hivatalos napirendje szerint, az uniós állam- és kormányfők a következő hétéves költségvetésről is tárgyalnak a hét utolsó két napján. A csúcstalálkozón azonban még nem feltétlenül születik végleges megállapodás: az uniós vezetők célja, hogy az év végéig sikerüljön lezárni a költségvetési alkut.
Uniós csúcs: a támogatási rendszer egésze átalakulhat
A Magosz közleménye szerint a Bizottság eredeti javaslata közel 25 százalékkal, mintegy százmilliárd euróval mérsékelné a KAP forrásait a jelenlegi költségvetési időszakhoz képest. A gazdaszervezet ezt különösen súlyos kockázatnak tartja, mert az európai termelőknek egyszerre kell megküzdeniük
- az időjárási szélsőségekkel,
- a magas termelési költségekkel, és
- az unión kívülről érkező import versenyével.
A jelenlegi vita egyik alapvető kérdése ezért az, hogy a korábbinál rugalmasabbnak szánt pénzügyi keretből végül mennyi jutna ténylegesen a mezőgazdaságra. A most önálló, kétpilléres KAP a tervezet szerint egy szélesebb költségvetési konstrukcióba illeszkedne. Ebben a mezőgazdasági, vidékfejlesztési és kohéziós célok közötti forráselosztás a jelenleginél szorosabban kapcsolódna a tagállamok átfogó fejlesztési terveihez.
A Magosz attól tart, hogy ezzel gyengülne az agrárágazat érdekérvényesítő képessége, és a mezőgazdasági támogatások nagyobb versenybe kerülnének más költségvetési célokkal. A kérdésben az elmúlt napokban már több európai agrárszereplő is megszólalt. A Világgazdaság október 12-i cikkében bemutatta, hogy Janusz Wojciechowski korábbi uniós agrárbiztos is petícióban fordult Donald Tusk lengyel miniszterelnökhöz. A volt biztos szerint a KAP átalakítása milliárdos forrásveszteséget és kiszámíthatatlanabb agrárfinanszírozást eredményezhet. A lengyel és a magyar fellépés mögött így hasonló aggodalom áll: a gazdaszervezetek és a reform bírálói attól félnek, hogy a közös agrárpolitika elveszíti jelenlegi pénzügyi és intézményi önállóságának jelentős részét.
Már a kis- és közepes gazdaságok is támogatást veszíthetnek
A magyar termelők számára a KAP tervezett átalakításának egyik legközvetlenebb következménye a területalapú támogatások sávos csökkentése lehet. A Magosz számításai szerint az új rendszerben már évi 20 ezer eurós (mintegy 7,5 millió forintos) alaptámogatási összeg felett megkezdődne a támogatások 20 százalékos sávos mérséklése. Ez a jelenlegi támogatási szintek alapján akár egy 100-120 hektáros gazdaságot is érinthetne.
Fontos ugyanakkor, hogy a sávos csökkentés nem a gazdaság teljes támogatásának automatikus, 20 százalékos elvesztését jelentené, hanem a meghatározott összeghatár fölötti támogatási részre vonatkozna. A Bizottság kommunikációja szerint, az új, degresszív területalapú jövedelemtámogatási rendszerrel elsősorban a pénzek igazságosabb elosztását kívánja elérni. A tervezet évi 100 ezer eurós (37,5 millió forintos) felső támogatási korlátot is előirányoz gazdaságonként. A Magosz szerint ugyanakkor a csökkentés már olyan kis- és közepes gazdaságokat is elérhet, amelyeknél a területalapú támogatás a működés pénzügyi stabilitásának fontos eleme.
További vitás pont, hogy a Bizottság javaslata alapján 2032-re megszűnne a nyugdíjaskorú gazdálkodók jogosultsága a rendszer alapvető jövedelemtámogatására. Brüsszel ezzel a generációváltást ösztönözné, a MAGOSZ viszont elutasítja a korhatárhoz kötött támogatásmegvonást.
Újabb megszorítás kerülhet napirendre Brüsszelben
A mezőgazdasági támogatások körüli bizonytalanságot tovább növeli az ír uniós elnökség október 10-én bemutatott új költségvetési tárgyalási javaslata. A Reuters beszámolója szerint az elnökség az Európai Bizottság eredeti elképzeléséhez képest mintegy 8 százalékkal mérsékelné a teljes uniós költségvetést, amely így hozzávetőleg 1600 milliárd eurót (600 ezer milliárd forintot) tenne ki.
A mezőgazdaságot és a regionális fejlesztést is magában foglaló kiadásoknál további, körülbelül 3 százalékos csökkentést irányoznak elő. Ez nem azonos a teljes KAP-költségvetés 3 százalékos elvonásával, de tovább szűkítheti a tárgyalási mozgásteret.
Az európai gazdaszervezetek már korábban figyelmeztettek a következményekre. A Világgazdaság október 10-i beszámolója szerint a Copa-Cogeca, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek érdekképviselete elfogadhatatlannak tartja a KAP több mint 20 százalékos tervezett visszavágását, amely az infláció hatását is figyelembe véve még jelentősebb reálértékű forrásveszteséget eredményezhet. A szervezet újabb brüsszeli tiltakozásokra is készül.
Magyarországon már most is pénzügyi válsággal küzdenek a gazdák
A Magosz szerint a következő uniós költségvetés kérdése azért különösen sürgető, mert a magyar mezőgazdaság jelenleg is rendkívül nehéz helyzetben van. Az idei aszály jelentős terméskiesést okozott, a termelési költségek magasak, miközben számos terménypiacon alacsony árakkal szembesülnek a gazdálkodók.
A gazdaszervezet ezért nemcsak a jelenlegi uniós agrárforrások megőrzését, hanem a magyar társfinanszírozás magas szintjének fenntartását is követeli. A vidékfejlesztési támogatásoknál alkalmazott 80 százalékos hazai hozzájárulás ugyanis fontos szerepet játszik a mezőgazdasági beruházások finanszírozásában.
A gazdaszervezet külön hangsúlyozza az előrehozott forrásfelhasználás, az úgynevezett front loading kérdését. Ennek jelentősége abban áll, hogy a korábban hozzáférhetővé tett támogatási pénzek javíthatják a gazdaságok finanszírozási helyzetét, és megkönnyíthetik a szükséges beruházások elindítását.
A Magosz a kormány részéről is mielőbbi döntéseket sürget, különösen a hazai támogatási lehetőségek bővítéséről.
A Világgazdaság október 8-án megírta, hogy Magyarországon közel 100 millió eurós (mintegy 39 milliárd forintos) támogatási keret előkészítése kezdődött meg az aszály- és más időjárási károk miatt megterhelt mezőgazdasági kárenyhítési rendszer kiegészítésére. Ez azonban más konstrukció, mint az emelkedő üzemanyag- és műtrágyaköltségek enyhítésére lehetővé tett uniós rendkívüli támogatás, amelynek hazai alkalmazását a Magosz ugyancsak sürgeti.
A szövetség szerint ha más tagállamok a rendelkezésükre álló uniós és nemzeti forrásokból nagyobb segítséget biztosítanak termelőiknek, miközben Magyarország nem él minden támogatási lehetőséggel, az tovább ronthatja a magyar gazdaságok versenyhelyzetét. Ebben az esetben ugyanis már nemcsak az EU-n kívüli importtal, hanem a kedvezőbb finanszírozási feltételekkel működő más európai gazdaságokkal is nehezebben tudnának versenyezni a hazai termelők.
A csúcstalálkozón dőlhet le a magyar agrárium jövője
A Magosz álláspontja szerint, Magyar Péter magyar kormányfőnek a mostani uniós tárgyalásokon legalább a jelenlegi agrártámogatási források megőrzéséért kell fellépnie. A szervezet emellett azt várja, hogy Magyarország a jövőben is biztosítsa a lehető legmagasabb hazai társfinanszírozást, és használja ki a válságkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeket.
Az október 15–16-i Európai Tanácson ugyanakkor nem kizárólag az agrártámogatásokról tárgyalnak. A tagállamoknak a védelem, a versenyképesség, a kohéziós politika és más közös uniós célok finanszírozásáról is meg kell állapodniuk. Éppen ezért az egyes kiadási területek közötti forráselosztás a következő hetek egyik meghatározó politikai és gazdasági vitája lehet. A magyar mezőgazdaság szempontjából a végső megállapodás azért lesz különösen fontos, mert a 2028-tól életbe lépő rendszer hosszú évekre meghatározhatja a gazdaságok jövedelmezőségét, a vidékfejlesztési beruházások lehetőségeit és a hazai élelmiszer-termelés versenyképességét.