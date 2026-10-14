Uniós csúcs: százmilliárd euró a tét, kemény kiállást várnak Magyar Péter miniszterelnöktől a gazdák – sok minden múlhat a miniszterelnök fellépésén

Akár százmilliárd euróval (mintegy 37,5 ezer milliárd forinttal) is kevesebb forrás juthat az európai mezőgazdaságnak a következő uniós költségvetési ciklusban a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) értékelése szerint. A szervezet ezért az október 15–16-i brüsszeli uniós csúcs előtt arra szólította fel a magyar miniszterelnököt, hogy határozottan képviselje a gazdálkodók érdekeit a 2028–2034-es költségvetésről szóló tárgyalásokon.

Kemény fellépést vár el Magyar Péter minniszterlenöktől a Magosz az uniós csúcs tárgyalásain

Fotó: Anadolu via AFP

Nem csak a támogatás mértéke problémás, az Európai Bizottság javaslata alapvetően átalakítaná a közös agrárpolitika (KAP) finanszírozását és intézményi rendszerét, miközben a területalapú támogatások csökkentése már a közepes méretű magyar gazdaságokat is érinthetné. Az Európai Tanács hivatalos napirendje szerint, az uniós állam- és kormányfők a következő hétéves költségvetésről is tárgyalnak a hét utolsó két napján. A csúcstalálkozón azonban még nem feltétlenül születik végleges megállapodás: az uniós vezetők célja, hogy az év végéig sikerüljön lezárni a költségvetési alkut.

Uniós csúcs: a támogatási rendszer egésze átalakulhat

A Magosz közleménye szerint a Bizottság eredeti javaslata közel 25 százalékkal, mintegy százmilliárd euróval mérsékelné a KAP forrásait a jelenlegi költségvetési időszakhoz képest. A gazdaszervezet ezt különösen súlyos kockázatnak tartja, mert az európai termelőknek egyszerre kell megküzdeniük

az időjárási szélsőségekkel,

a magas termelési költségekkel, és

az unión kívülről érkező import versenyével.

A jelenlegi vita egyik alapvető kérdése ezért az, hogy a korábbinál rugalmasabbnak szánt pénzügyi keretből végül mennyi jutna ténylegesen a mezőgazdaságra. A most önálló, kétpilléres KAP a tervezet szerint egy szélesebb költségvetési konstrukcióba illeszkedne. Ebben a mezőgazdasági, vidékfejlesztési és kohéziós célok közötti forráselosztás a jelenleginél szorosabban kapcsolódna a tagállamok átfogó fejlesztési terveihez.

A Magosz attól tart, hogy ezzel gyengülne az agrárágazat érdekérvényesítő képessége, és a mezőgazdasági támogatások nagyobb versenybe kerülnének más költségvetési célokkal. A kérdésben az elmúlt napokban már több európai agrárszereplő is megszólalt. A Világgazdaság október 12-i cikkében bemutatta, hogy Janusz Wojciechowski korábbi uniós agrárbiztos is petícióban fordult Donald Tusk lengyel miniszterelnökhöz. A volt biztos szerint a KAP átalakítása milliárdos forrásveszteséget és kiszámíthatatlanabb agrárfinanszírozást eredményezhet. A lengyel és a magyar fellépés mögött így hasonló aggodalom áll: a gazdaszervezetek és a reform bírálói attól félnek, hogy a közös agrárpolitika elveszíti jelenlegi pénzügyi és intézményi önállóságának jelentős részét.