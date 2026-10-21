Ezt nem nyelik le az olaszok: már a spagettit és a pennét veszélyeztetik a tüntetések a drága üzemanyag miatt
Veszélybe került az olasz tésztagyártás, miután az ország déli részén a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek miatt tiltakozó teherautó-sofőrök blokádjai megakadályozzák, hogy a gyárak hozzájussanak a termeléshez szükséges alapanyagokhoz. A közúti szállítás fennakadásai már Róma élelmiszer-ellátását is veszélyeztetik, és üzemanyagválság is kezd kialakulni, miután a déli országrészből érkező szállítmányok egy része nem jut el a fővárosba – számolt be a Reuters. Az olasz mezőgazdasági termelők érdekképviselete, a Confagricoltura arra figyelmeztetett, hogy Szicíliában nagy mennyiségű romlandó mezőgazdasági terméket kell megsemmisíteni, ha nem indul újra a szállítás.
A Campania régióban működő Rummo tésztagyártó vállalat kedden közölte, hogy az alapanyagok elfogyása miatt kénytelen volt felfüggeszteni a termelést. A vállalat vezérigazgatója, Cosimo Rummo a La Repubblica című lapnak elmondta, hogy a szomszédos Puglia régió szinte valamennyi jelentős tésztagyártója hasonló nehézségekkel küzd. Campania, Puglia és Szicília alkotja az olasz tésztagyártás központját, így az ellátási fennakadások az ágazat egészét súlyosan érintik.
Cosimo Rummo szerint az olasz tésztagyártás jelentős része már leállt, vagy nagyon közel került a termelés felfüggesztéséhez. A Molise régióban működő másik jelentős tésztagyártó, a La Molisana ugyancsak arról számolt be, hogy termelése jelentősen visszaesett. A vállalat egyelőre a raktárkészleteiből igyekszik fenntartani működését, felhasználva a rendelkezésére álló búzát és durumdarát. A fennakadások egy gazdasági szempontból is kiemelkedően fontos ágazatot sújtanak. A European House-Ambrosetti (TEHA Group) szeptemberben közzétett jelentése szerint az olasz tésztaipari értéklánc tavaly 13,5 milliárd euró (mintegy 5,3 ezermilliárd forint) árbevételt termelt.
Rómában már a zöldségek és gyümölcsök is hiányoznak
A fuvarozói tiltakozás hatásai időközben túlléptek a tésztaiparon. Olaszország legnagyobb zöldség- és gyümölcs-nagykereskedelmi piaca, a Centro Agroalimentare Roma (CAR) szerint az útlezárások és a megnövekedett szállítási költségek miatt több termékből is hiány alakult ki. Különösen
- a paradicsom,
- a paprika
- és a szőlő
ellátásában jelentkeznek problémák. A beszállítások akadozása felfelé hajtja az árakat, miközben a kereskedők egyre nagyobb mértékben kénytelenek külföldi árura támaszkodni. A kieső belföldi szállítmányokat részben Spanyolországból és Albániából érkező importtal igyekeznek pótolni. A helyzet különösen nehéz a gyorsan romló mezőgazdasági termékek esetében, amelyek hosszabb ideig nem tárolhatók. A szállítás elhúzódó leállása így nemcsak az ellátásban okoz fennakadásokat, hanem közvetlen veszteségeket is jelenthet a termelőknek.
Több mint 150 millió eurós segítséget ígér a kormány
Az olasz kormány további támogatásokkal próbálja enyhíteni a fuvarozók terheit. Edoardo Rixi infrastrukturális miniszterhelyettes kedden, az ágazat képviselőivel folytatott egyeztetés után bejelentette, hogy hamarosan több mint 150 millió eurós (mintegy 59 milliárd forintos) támogatási csomagot tesznek elérhetővé a közúti árufuvarozók számára.
Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya ezzel párhuzamosan szigorúbb biztonsági intézkedéseket is előkészít a Milánóban és más észak-olaszországi városokban a hétvégén történt zavargások nyomán. Az erőszakos események az infláció ellen szervezett tüntetésekhez kapcsolódtak. A szicíliai Trapani kikötőváros fuvarozói konzorciumának elnöke, Vincenzo Aleccia a Reutersnek elismerte, hogy a tiltakozás rendkívül súlyos fennakadásokat okoz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy békés demonstrációról van szó, amelynek célja az emberek érdekeinek védelme. Mint rámutatott, az emelkedő árak mindenkit érintenek.
Üresek a boltok polcai, sorok alakulnak ki a benzinkutaknál
A múlt héten kezdődött tiltakozások során a fuvarozók Szicíliában és Dél-Olaszország más térségeiben utakat, autópályákat és kikötőket zártak le. A blokádok következtében több helyen már az alapvető élelmiszerekből és az üzemanyagból is hiány mutatkozik. A szupermarketekben egyes termékek elfogytak, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki. A bizonytalan ellátási helyzet miatt a lakosság egy része készleteket kezdett felhalmozni.
A dél-olaszországi Locri városában élő, 45 éves Zineb Boutimah a Reutersnek elmondta, hogy az emberek igyekeztek megvásárolni mindazt, ami még elérhető volt a boltokban. Neki egy közeli településre kellett elmennie bevásárolni, és lisztből, valamint a családja által leggyakrabban fogyasztott élelmiszerekből is tartalékot képzett. Ugyancsak Locri lakója a 78 éves Elena Lombardo, akit hétfőn a helyi benzinkút alkalmazottja arra figyelmeztetett, hogy érdemes megtankolnia az autóját, mert nem lehet tudni, lesz-e másnap üzemanyag. Kedden a benzinkút már zárva volt.