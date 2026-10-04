Nagy átalakítás jöhet a magyar vadászatban: Bóna Szabolcs már nemcsak a szabályokat írná át

Jámbor László szeptember 21-én, azonnali hatállyal mondott le az Országos Magyar Vadászkamara elnöki posztjáról. Távozását hivatalosan nem indokolta, noha idén márciusban még újabb ciklusra választották meg. A Telex értesülése szerint a lemondást nem sokkal egy régóta várt minisztériumi egyeztetés előzte meg, amely a lap információi szerint nem egészen úgy alakult, ahogy azt Jámbor remélte. A vadászkamara ugyanakkor azt közölte, hogy az elnök nem indokolta döntését. Ezt követően tört ki a vadászat körüli vita, amiben egy tiszás csavar is bekerült.

Sok a vad, kevés a vadász? Átírhatják a vadászati törvényt, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és természeti környezet egyensúlyára hivatkoznak Fotó: Szendi Péter

Bóna Szabolcs ezt követően már a magyar vadgazdálkodás egészének jövőjéről beszélt. A miniszter szerint a kérdés túlmutat azon, hogy ki vezeti majd a kamarát. Úgy fogalmazott: a vadászat nem „úri huncutság”, és nem lehet a kiváltság, a reprezentáció vagy a luxus szinonimája. Ehelyett stratégiai jelentőségű szolgálatként kell működnie, amely az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és a természeti környezet egyensúlyát segíti.

Vadászat: ez lehet a tiszások rémálma

A vadászat körül kibontakozó vita közben különös fényt kapott attól is, hogy a parlament élő környezetért felelős bizottságának egyik vezető politikusáról egzotikus nagyvadászatokon készült fényképek kerültek ismét elő. Kaprinyák Tibor, a TISZA országgyűlési képviselője és az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke egy korábbi, Facebookon közzétett fényképen egy elejtett hím oroszlán mellett látható. A korábban megjelent felvételeken bivalyok és antilopok is szerepelnek, sajtóbeszámolók pedig további egzotikus trófeákról is írtak.

Mindez azért fontos, mert Kaprinyák már nem egyszerűen vadászati háttérrel rendelkező politikus: jelenleg annak a parlamenti bizottságnak az alelnöke, amelynek feladatköre az élő környezettel és a természetvédelemmel kapcsolatos ügyekre is kiterjed. Az egzotikus trófeavadászat és a természetvédelmi szerep összeegyeztethetősége ezért politikai és szakmai vitát is kiváltott.

A miniszter legfontosabb üzenete a vadlétszámra vonatkozott

Bóna szerint egy erdő vagy mezőgazdasági terület nem képes korlátlan számú nagyvadat eltartani. Ha az állomány meghaladja a terület eltartóképességét, annak költségét elsősorban a gazdálkodók, az erdők és az élőhelyek fizetik meg. A vadállomány szabályozását ezért a vadgazdálkodás egyik legfontosabb feladatának nevezte. A jövő rendszerét szerinte

valós állományadatokra,

szakmai döntésekre,

átlátható működésre

és világos felelősségi viszonyokra kell építeni.