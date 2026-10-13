Vagyonadó: a traktor és a termőföld sem menekülhet – drágulhatnak az élelmiszerek és csorbulhat Magyarország önellátási képesége

Komoly aggodalmakat váltott ki az agráriumban a vagyonadóról szóló törvénytervezet, amelynek értelmében az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyon után évente adót kellene fizetni. A mezőgazdaságban azonban különösen érzékeny kérdés, hogy a vagyon jelentős részét nem pénzügyi befektetések, hanem a termeléshez nélkülözhetetlen földterületek, gépek, gazdasági épületek és állatállomány alkotják. Nagy István volt agrárminiszter arra figyelmeztetett, hogy az új adó a gazdálkodók pénzügyi mozgásterének szűkülésén keresztül az élelmiszerárakra is hatással lehet.

Vagyonadó: a gazdaság értéke nem ugyanaz, mint a gazda jövedelme. A traktor nem luxusvagyon! - mutatott rá Nagy István volt agrárminiszter Fotó: Nemeth Andras Peter

A volt tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy egy gazdaság értéke nem azonos a gazdálkodó jövedelmével.

Egy gazda földje, traktora vagy istállója nem luxusvagyon

– fogalmazott Nagy István, hozzátéve, hogy ezek az eszközök a mindennapi termeléshez szükségesek.

A politikus egy konkrét példával is érzékeltette a problémát: egy gazdaság földjeinek, gépeinek és épületeinek értéke akár másfél milliárd forintot is elérhet, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a tulajdonos ekkora, szabadon felhasználható pénzösszeggel rendelkezik.

Amennyiben a termelési eszközök is beleszámítanak az adóalapba, a gazdálkodónak akkor is keletkezhet fizetési kötelezettsége, ha az adott évben az aszály, az alacsony felvásárlási árak vagy a magas költségek miatt alig termelt nyereséget. Nagy István szerint emiatt egyes termelők visszafoghatják beruházásaikat és termelésüket, a többletköltségek egy része pedig idővel az élelmiszerek árában is megjelenhet.

Vagyonadó egymilliárd forint felett

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) közleményében részletesen elemezte a tervezet mezőgazdasági vonatkozásait. Az október 6-án nyilvánosságra hozott jogszabályjavaslat szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrész után 1 százalékos adót kellene fizetni, míg a 100 milliárd forintot meghaladó adóalaprészre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

Lényeges különbség, hogy nem a teljes vagyonra, hanem annak egymilliárd forint feletti részére vetnék ki az adót. Egy másfél milliárd forintos nettó vagyonnal rendelkező magánszemély esetében így – egyéb adócsökkentő tételek nélkül – évi ötmillió forint lenne a fizetési kötelezettség.