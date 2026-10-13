Vagyonadó: a traktor és a termőföld sem menekülhet – drágulhatnak az élelmiszerek és csorbulhat Magyarország önellátási képesége
Komoly aggodalmakat váltott ki az agráriumban a vagyonadóról szóló törvénytervezet, amelynek értelmében az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyon után évente adót kellene fizetni. A mezőgazdaságban azonban különösen érzékeny kérdés, hogy a vagyon jelentős részét nem pénzügyi befektetések, hanem a termeléshez nélkülözhetetlen földterületek, gépek, gazdasági épületek és állatállomány alkotják. Nagy István volt agrárminiszter arra figyelmeztetett, hogy az új adó a gazdálkodók pénzügyi mozgásterének szűkülésén keresztül az élelmiszerárakra is hatással lehet.
A volt tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy egy gazdaság értéke nem azonos a gazdálkodó jövedelmével.
Egy gazda földje, traktora vagy istállója nem luxusvagyon
– fogalmazott Nagy István, hozzátéve, hogy ezek az eszközök a mindennapi termeléshez szükségesek.
A politikus egy konkrét példával is érzékeltette a problémát: egy gazdaság földjeinek, gépeinek és épületeinek értéke akár másfél milliárd forintot is elérhet, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a tulajdonos ekkora, szabadon felhasználható pénzösszeggel rendelkezik.
Amennyiben a termelési eszközök is beleszámítanak az adóalapba, a gazdálkodónak akkor is keletkezhet fizetési kötelezettsége, ha az adott évben az aszály, az alacsony felvásárlási árak vagy a magas költségek miatt alig termelt nyereséget. Nagy István szerint emiatt egyes termelők visszafoghatják beruházásaikat és termelésüket, a többletköltségek egy része pedig idővel az élelmiszerek árában is megjelenhet.
Vagyonadó egymilliárd forint felett
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) közleményében részletesen elemezte a tervezet mezőgazdasági vonatkozásait. Az október 6-án nyilvánosságra hozott jogszabályjavaslat szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrész után 1 százalékos adót kellene fizetni, míg a 100 milliárd forintot meghaladó adóalaprészre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.
Lényeges különbség, hogy nem a teljes vagyonra, hanem annak egymilliárd forint feletti részére vetnék ki az adót. Egy másfél milliárd forintos nettó vagyonnal rendelkező magánszemély esetében így – egyéb adócsökkentő tételek nélkül – évi ötmillió forint lenne a fizetési kötelezettség.
A tervezet szerint az adó alapját első alkalommal a 2026. december 31-i vagyoni állapot alapján kellene megállapítani, az első bevallás és befizetés határideje pedig 2027. augusztus 31. lenne. Az adóalap meghatározásakor figyelembe vennék az ingatlanokat, a gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket és más vagyontárgyakat, ugyanakkor a megfelelően igazolt hitel- és kölcsöntartozások csökkentenék az adóköteles nettó vagyont.
A termőföldek felértékelődése is növelheti az adóterhet
A mezőgazdasági szereplők számára különösen fontos, hogy milyen módon számítanák ki a tulajdonukban lévő termőföldek értékét. A MAGOSZ összefoglalója szerint a tervezet háromféle értékelési módszert alkalmazna. A közelmúltban vásárolt földeknél a tényleges vételár, a tíz éven belül megszerzett ingatlanoknál a földárak változásával korrigált, úgynevezett indexált érték lenne irányadó. Más esetekben, illetve az előírt feltételek fennállásakor igazságügyi szakértői értékbecslésre lehet szükség.
Az indexálásnál a Központi Statisztikai Hivatal művelési áganként közölt országos földáradatait használnák. A KSH adatai szerint 2022-ben egy hektár szántó országos átlagára 2,05 millió forint volt, 2025-re viszont megközelítette a 2,48 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy egy 2022-ben 2,5 millió forintért megvásárolt földterület a tervezetben szereplő számítás alapján ma már valamivel több mint hárommillió forintos értékkel kerülhetne be a vagyonkimutatásba. A földárak emelkedése tehát akkor is növelheti egy gazdálkodó számított vagyonát, ha közben a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége romlik.
Az őstermelők gépei és állatai is számítanának
A MAGOSZ egy másik fontos részletre is felhívta a figyelmet: bár az őstermelői tevékenységből származó jövedelem önmagában nem képezi a vagyonadó alapját, az őstermeléshez használt vagyontárgyakat figyelembe kellene venni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a traktorok, betakarítógépek, mezőgazdasági járművek és az állatállomány értéke is növelhetné az adóalapot. Ezt a szabályozási sajátosságot a Deloitte adótanácsadó cég elemzése is megerősíti.
A helyzetet tovább bonyolíthatja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások jelentős része társasági formában működik. Ezekben az esetekben nem feltétlenül az egyes gépeket vagy épületeket adóztatnák közvetlenül a magánszemélynél, hanem a vállalkozásban fennálló tulajdonosi részesedés értéke jelenhetne meg a tulajdonos vagyonában. A föld, a géppark, az állatállomány és a társasági részesedések értékelése ezért eltérő szabályok szerint történhet, ami különösen fontos a tényleges adókötelezettség meghatározásakor.
Újabb teher jöhet az aszály és a magas költségek mellé
A vagyonadó körüli vita különösen érzékeny időszakban érinti a magyar mezőgazdaságot. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a MAGOSZ már október elején arra figyelmeztetett, hogy a rendkívüli aszály, a megdrágult üzemanyag és műtrágya, valamint az öntözési költségek emelkedése miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a gazdálkodók.
A termelők szövetsége akkor a rendkívüli válságtámogatások mielőbbi elindítását sürgette. Ebben a helyzetben egy újabb, a termelési eszközök értékéhez kapcsolódó közteher tovább szűkíthetné az érintett gazdaságok pénzügyi mozgásterét. Különösen azokét, amelyek nagy értékű eszközállománnyal működnek, de az éves nyereségük ehhez képest alacsony.
A kormány bevételt vár, az agrárium a következményektől tart
A Magyar Péter vezette kormány a vagyonadó bevezetését a közteherviselés igazságosabbá tételével és a nagy magánvagyonok fokozottabb adóztatásával indokolja. A Világgazdaság korábbi cikke szerint a Pénzügyminisztérium évi 150–200 milliárd forintos költségvetési bevétellel számol az új adónemből.
A mezőgazdasági érdekképviseletek és Nagy István azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a termeléshez szükséges vagyon megadóztatásának a puszta bevételszerzésen túlmutató következményei lehetnek. Fontos kérdés tehát, hogy a végleges törvény különbséget tesz-e a termeléshez nélkülözhetetlen eszközök és a befektetési célú magánvagyon között. A társadalmi egyeztetés október 14-én zárul, így a jelenlegi rendelkezések még módosulhatnak.