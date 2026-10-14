Válságtámogatás: már tizenegy ország lépett, Magyarországon továbbra is várnak a gazdák a milliárdokra – valami nagyon nem olyan tempóban megy, ahogy kellene, ez már a jövő évi termésről is szól
Újabb sürgető felhívást intézett a hazai döntéshozókhoz a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), miután állításuk szerint már tizenegy európai ország jelentett be rendkívüli támogatásokat a megemelkedett mezőgazdasági termelési költségek enyhítésére. A gazdaszervezet arra figyelmeztet, hogy a válságtámogatás keretében Magyarország számára is elkülönítettek 16,6849 millió eurót, mintegy 6,1 milliárd forintot, a termelők azonban továbbra is a hazai intézkedésre várnak.
A Magosz szerint a helyzet azért különösen aggasztó, mert a magyar gazdálkodók egyszerre küzdenek az aszály következményeivel, a gyenge terméseredményekkel, a nyomott felvásárlási árakkal, valamint a műtrágya és az üzemanyag drágulásával.
Az őszi munkák idején mindez már nemcsak az idei jövedelmezőséget, hanem a következő évi termelés feltételeit is veszélyeztetheti.
A támogatás uniós háttere egyértelmű: az Európai Bizottság július 17-én jóváhagyott 540 millió eurós intézkedése a közel-keleti válság következtében megugrott energia- és műtrágyaköltségek kompenzálását szolgálja. A tagállamoknak a leginkább érintett ágazatok gazdálkodóihoz kell eljuttatniuk a forrást.
Válságtámogatás: Európában sorra nyitják a pénzcsapokat
A Magosz összesítése szerint
- Spanyolország 554 millió,
- Olaszország 285 millió,
- Franciaország 252,5 millió,
- Bulgária pedig 170 millió eurós
támogatásról számolt be. Svédországban 149 millió, Görögországban 41 millió, Portugáliában 30 millió eurós intézkedés szerepel a felsorolásban. Románia külön támogatást jelentett be a sertés- és szarvasmarha-tartóknak, míg Horvátország és Németország a halászati ágazat megsegítésére is mozgósít forrásokat.
Fontos ugyanakkor, hogy a Magosz által felsorolt összegek nem mind az 540 millió eurós közös uniós válságalapból származnak. Több esetben nemzeti költségvetési támogatásokról, illetve más rendkívüli intézkedésekről van szó. Összehasonlításképpen az Európai Bizottság az egységes keretből Spanyolországnak 50,2 millió, Franciaországnak 107,1 millió, Olaszországnak pedig 45,6 millió eurót különített el.
A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Románia, egy törvénytervezet szerint, saját forrásból is növeli a műtrágyaválság miatt rendelkezésre álló támogatást. A román példa azért különösen fontos, mert a magyar gazdák közvetlen versenytársai is kedvezőbb finanszírozási feltételekhez juthatnak.
Akár 18 milliárd forint is rendelkezésre állhatna
A magyar gazdálkodók számára az egyik legfontosabb lehetőség, hogy az uniós kerethez a kormány saját költségvetési forrásból is hozzájárulhat. A szabályozás szerint a tagállamok az uniós támogatás összegének legfeljebb 200 százalékát adhatják hozzá nemzeti pénzből. Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy a 16,6849 millió euróhoz további 33,3698 millió euró társulhatna.
Így a teljes magyar támogatási csomag megközelíthetné az 50,1 millió eurót, vagyis a 18,2 milliárd forintot. A nemzeti kiegészítés ugyanakkor lehetőség, nem automatikus kötelezettség.
A Világgazdaság október eleji cikke már felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatás késlekedése kedvezőtlen időpontban éri a hazai mezőgazdaságot. A gazdálkodóknak ugyanis a gyenge termésből származó bevételek mellett kell finanszírozniuk a talaj-előkészítést, az őszi vetést, a szállítást és a következő termesztési időszak műtrágya-beszerzéseit.
A határidő körül is fontos kérdések merülnek fel
A Magosz közleménye szerint 2026. december 31-ig lehet bejelenteni az intézkedést, az uniós szabályozás azonban ennél szigorúbb menetrendet tartalmaz. A 2026/1894-es uniós végrehajtási rendelet alapján a tagállamoknak 2026. szeptember 30-ig kellett tájékoztatniuk az Európai Bizottságot a tervezett támogatási intézkedésekről. Az uniós forrásból finanszírozott kifizetések határideje 2027. február 28., míg a nemzeti kiegészítéseket legkésőbb 2027. május 31-ig kell folyósítani.
Nem csak az a kérdés, hogy mikor jelenik meg a magyar támogatási konstrukció, hanem az is, hogy a kormány milyen intézkedéseket jelentett be Brüsszelnek, mely termelői köröket kívánja támogatni, és mekkora nemzeti kiegészítést tervez.
A Magosz szerint a hazai döntéshozóknak mielőbb intézkedniük kell. A szervezet legfrissebb közleménye alapján egyelőre nincs érdemi előrelépés a gazdálkodók számára hozzáférhető támogatás ügyében. A Világgazdaság információi szerint a Pénzügyminisztérium már dolgozik az uniós forrás lehívásának lehetőségén.
Korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy a magas műtrágyaárak miatt a magyar termelők már az év első felében visszafogták a tápanyag-utánpótlást. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közép-európai műtrágyagyártók termelési problémái növelhetik a régió importfüggőségét.
Az idei aszály szintén súlyos csapást mért a magyar mezőgazdaságra. Augusztus végéig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek aszálykárt, és Cseh Tibor, a Magosz főtitkára korábban arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy számos helyen a rendkívül gyenge termés miatt a betakarítás is elmaradt. A gazdaságok egy része ezért kénytelen csökkenteni a ráfordításait. Ez azonban a következő termelési évben alacsonyabb hozamokhoz és újabb bevételkieséshez vezethet.
A támogatások késlekedése versenyképességi kérdés is. Amennyiben más tagállamok gazdái gyorsabban jutnak költségkompenzációhoz, kedvezőbb feltételekkel vásárolhatják meg a következő terméshez szükséges inputanyagokat. Ez különösen a gabonatermesztésben és más, erős nemzetközi versenynek kitett ágazatokban jelenthet hátrányt a magyar vállalkozásoknak.