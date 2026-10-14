Válságtámogatás: már tizenegy ország lépett, Magyarországon továbbra is várnak a gazdák a milliárdokra – valami nagyon nem olyan tempóban megy, ahogy kellene, ez már a jövő évi termésről is szól

Újabb sürgető felhívást intézett a hazai döntéshozókhoz a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), miután állításuk szerint már tizenegy európai ország jelentett be rendkívüli támogatásokat a megemelkedett mezőgazdasági termelési költségek enyhítésére. A gazdaszervezet arra figyelmeztet, hogy a válságtámogatás keretében Magyarország számára is elkülönítettek 16,6849 millió eurót, mintegy 6,1 milliárd forintot, a termelők azonban továbbra is a hazai intézkedésre várnak.

Magyarországnak is jelentős összeg jár a válságtámogatás keretéből, de egyelőre nincs hír arról, mikor és hogyan juthatnak hozzá a gazdák

Fotó: Havrán Zoltán

A Magosz szerint a helyzet azért különösen aggasztó, mert a magyar gazdálkodók egyszerre küzdenek az aszály következményeivel, a gyenge terméseredményekkel, a nyomott felvásárlási árakkal, valamint a műtrágya és az üzemanyag drágulásával.

Az őszi munkák idején mindez már nemcsak az idei jövedelmezőséget, hanem a következő évi termelés feltételeit is veszélyeztetheti.

A támogatás uniós háttere egyértelmű: az Európai Bizottság július 17-én jóváhagyott 540 millió eurós intézkedése a közel-keleti válság következtében megugrott energia- és műtrágyaköltségek kompenzálását szolgálja. A tagállamoknak a leginkább érintett ágazatok gazdálkodóihoz kell eljuttatniuk a forrást.

Válságtámogatás: Európában sorra nyitják a pénzcsapokat

A Magosz összesítése szerint

Spanyolország 554 millió,

Olaszország 285 millió,

Franciaország 252,5 millió,

Bulgária pedig 170 millió eurós

támogatásról számolt be. Svédországban 149 millió, Görögországban 41 millió, Portugáliában 30 millió eurós intézkedés szerepel a felsorolásban. Románia külön támogatást jelentett be a sertés- és szarvasmarha-tartóknak, míg Horvátország és Németország a halászati ágazat megsegítésére is mozgósít forrásokat.

Fontos ugyanakkor, hogy a Magosz által felsorolt összegek nem mind az 540 millió eurós közös uniós válságalapból származnak. Több esetben nemzeti költségvetési támogatásokról, illetve más rendkívüli intézkedésekről van szó. Összehasonlításképpen az Európai Bizottság az egységes keretből Spanyolországnak 50,2 millió, Franciaországnak 107,1 millió, Olaszországnak pedig 45,6 millió eurót különített el.