Itt van Ursula von der Leyen bizonyítványa, súlyos lemaradásban az európai mezőgazdaság: Brazília és Amerika elhúzott, az uniós termelés alig növekszik

Egyre nagyobb hátrányba kerül az európai mezőgazdaság legfontosabb globális versenytársaival szemben, miközben az ágazat jelentősége az élelmezésbiztonság és a gazdasági önállóság szempontjából folyamatosan felértékelődik. Erre a következtetésre jutott a Bayer megbízásából készült, The Resilience Gap: Innovating for European Agriculture című jelentés, amelynek eredményeit a vállalat október 15-én, online konferencián mutatta be. A kutatás gazdasági elemzését az Oxford Economics készítette, emellett több mint 8000 európai fogyasztó véleményét vizsgálták, és mintegy 90 gazdálkodóval készítettek mélyinterjút nyolc európai piacon. Az eredmény lesújtó, az európai mezőgazdaság versenyképesség szempontából is egyre nagyobb lemaradásban van.

Az európai vezetők egyre kevésbé hallják meg a gazdák hangját, és ennek az unió mezőgazdaságának versenyképessége látja kárát Fotó: Alexandros Michailidis

A Bayer által ismertetett eredmények szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az európai mezőgazdaság termelésbővülése messze elmarad a világ vezető agrárgazdaságaiétól, miközben a gazdálkodók költségei és kockázatai növekednek.

Versenyképesség: Brazília száguld, Európa egy helyben áll

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy 2011 és 2023 között az Európai Unió növénytermesztésének kibocsátása évente átlagosan mindössze 0,1 százalékkal emelkedett. Az Egyesült Királyságban gyakorlatilag nem volt növekedés, miközben a világátlag elérte az évi 2 százalékot.A különbség hosszabb időtávon még szembetűnőbb. Az uniós növénytermesztés átlagos kibocsátása mindössze 2 százalékkal haladta meg az előző évtized szintjét. Közben az Egyesült Államokban 16, Kanadában 44, Brazíliában pedig 51 százalékos nővekedés volt.

A számok arra utalnak, hogy az európai agrárium egyre kevésbé képes lépést tartani a világ termelésbővülésével. Különösen figyelemre méltó Brazília előretörése, amely az elmúlt évtizedekben a világ egyik meghatározó gabona- és olajosmag-exportőrévé vált.

A termelési különbségek ugyanakkor nem kizárólag a technológiai fejlettségből adódnak: a mezőgazdasági területek bővülése, az éghajlati adottságok és a termelési szerkezet eltérései is befolyásolják az eredményeket. A kibocsátás növekedése ezért önmagában nem azonos a termelékenység javulásával.