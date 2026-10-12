Válság fenyegeti a gazdákat, de kié lesz az öntözővíz? Már a vízhasználati jogok újragondolásán dolgoznak

A vízhez való hozzáférés a következő évtizedekben nemcsak környezetvédelmi vagy vízügyi, hanem egyre inkább mezőgazdasági versenyképességi kérdés is lehet. A világ számos térségében a vízválság valójában a vízgazdálkodás irányításának válsága – jelentette ki Lifeng Li, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Föld- és Vízügyi Osztályának igazgatója az október 12-én kezdődött ötödik Római Vízpárbeszéd szakmai ülésén. A szervezet ezért olyan nemzetközi alapelvek kidolgozásán dolgozik, amelyek meghatározhatják, hogy a jövőben ki, milyen feltételekkel és milyen biztonsággal használhatja a rendelkezésre álló vízkészleteket.

Az egyre szárazabb időszakok miatt, nagyon nem mindegy ki, és milyen mértékben juthat hozzá a vízhez Fotó: Mirkó István

A kérdés különösen fontos a mezőgazdaság számára, amely világszerte az emberi tevékenységhez kapcsolódó édesvízkivételek több mint 70 százalékáért felelős. A FAO szerint a növekvő vízigény, az egyre gyakoribb aszályok és a szélsőséges időjárási események miatt a vízhez való hozzáférés az élelmezésbiztonság egyik meghatározó tényezőjévé válik.

Negyedével több vízre lehet szükség

A FAO igazgatója emlékeztetett: az emberi civilizációk történetét mindig is meghatározta a víz. Azok a társadalmak, amelyek hatékonyan tudtak gazdálkodni vízkészleteikkel, képesek voltak fejlődni, míg mások hanyatlásnak indultak, amikor a víz elérhetetlenné vált.

A kihívás napjainkban ismét egyre sürgetőbb. A FAO 2025-ös SOLAW-jelentése szerint 2050-re a világ népessége megközelítheti a 9,7 milliárd főt. Élelmezésükhöz 2012-höz képest mintegy 50 százalékkal több élelmiszer, takarmány és rostanyag előállítására, valamint 25 százalékkal több édesvízre lehet szükség.

A mezőgazdaság azonban különösen sérülékeny helyzetben van.

A vízhiány, az árvizek, a szennyezés, az éghajlatváltozás és a termőtalajok romló állapota egyszerre veszélyezteti a termelést.

Az El Niño hatásai ráadásul tovább növelhetik a szélsőségeket: miközben egyes térségekben túl sok víz okoz károkat, máshol tartós aszállyal kell megküzdeni.

Lifeng Li szerint a megoldás nem kizárólag új öntözőrendszerek kiépítésében keresendő. Legalább ilyen fontos, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek felhasználását átlátható és kiszámítható szabályok határozzák meg.