Válság fenyegeti a gazdákat, de kié lesz az öntözővíz? Már a vízhasználati jogok újragondolásán dolgoznak
A vízhez való hozzáférés a következő évtizedekben nemcsak környezetvédelmi vagy vízügyi, hanem egyre inkább mezőgazdasági versenyképességi kérdés is lehet. A világ számos térségében a vízválság valójában a vízgazdálkodás irányításának válsága – jelentette ki Lifeng Li, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Föld- és Vízügyi Osztályának igazgatója az október 12-én kezdődött ötödik Római Vízpárbeszéd szakmai ülésén. A szervezet ezért olyan nemzetközi alapelvek kidolgozásán dolgozik, amelyek meghatározhatják, hogy a jövőben ki, milyen feltételekkel és milyen biztonsággal használhatja a rendelkezésre álló vízkészleteket.
A kérdés különösen fontos a mezőgazdaság számára, amely világszerte az emberi tevékenységhez kapcsolódó édesvízkivételek több mint 70 százalékáért felelős. A FAO szerint a növekvő vízigény, az egyre gyakoribb aszályok és a szélsőséges időjárási események miatt a vízhez való hozzáférés az élelmezésbiztonság egyik meghatározó tényezőjévé válik.
Negyedével több vízre lehet szükség
A FAO igazgatója emlékeztetett: az emberi civilizációk történetét mindig is meghatározta a víz. Azok a társadalmak, amelyek hatékonyan tudtak gazdálkodni vízkészleteikkel, képesek voltak fejlődni, míg mások hanyatlásnak indultak, amikor a víz elérhetetlenné vált.
A kihívás napjainkban ismét egyre sürgetőbb. A FAO 2025-ös SOLAW-jelentése szerint 2050-re a világ népessége megközelítheti a 9,7 milliárd főt. Élelmezésükhöz 2012-höz képest mintegy 50 százalékkal több élelmiszer, takarmány és rostanyag előállítására, valamint 25 százalékkal több édesvízre lehet szükség.
A mezőgazdaság azonban különösen sérülékeny helyzetben van.
A vízhiány, az árvizek, a szennyezés, az éghajlatváltozás és a termőtalajok romló állapota egyszerre veszélyezteti a termelést.
Az El Niño hatásai ráadásul tovább növelhetik a szélsőségeket: miközben egyes térségekben túl sok víz okoz károkat, máshol tartós aszállyal kell megküzdeni.
Lifeng Li szerint a megoldás nem kizárólag új öntözőrendszerek kiépítésében keresendő. Legalább ilyen fontos, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek felhasználását átlátható és kiszámítható szabályok határozzák meg.
Nem mindegy, ki jut hozzá a vízhez
A FAO által kidolgozott új megközelítés középpontjában a water tenure, vagyis a vízhasználati jogviszonyok rendszere áll. Benjamin Kiersch, a szervezet vezető vízkészlet-gazdálkodási szakértője a római rendezvényen hangsúlyozta: a hatékony vízgazdálkodáshoz nem elegendő ismerni a folyók, tározók és felszín alatti készletek vízmennyiségét. Azt is tudni kell, hogy ki jogosult a víz felhasználására, milyen célból, mennyi ideig és milyen feltételekkel.
A FAO ezért két, egymást kiegészítő módszert alkalmaz. Az egyik a vízkészletek számbavétele, amely
- a rendelkezésre álló vízmennyiséget,
- a fogyasztást,
- az igényeket
- és a környezeti szükségleteket
vizsgálja. A másik a vízhasználati jogviszonyok értékelése, amely azt tárja fel, hogy a vízhasználók milyen jogosultságokkal rendelkeznek, és ezek mennyire érvényesíthetők a gyakorlatban.
A szakértő szerint a vízhasználati jogbiztonság hiánya a mezőgazdasági beruházásokat is akadályozhatja. Egy gazdálkodó ugyanis nehezen vállalhat hosszú távú öntözési fejlesztést, ha nem lehet biztos abban, hogy a beruházás működtetéséhez később is hozzájut a szükséges vízhez.
A kiszámítható szabályozás ezzel szemben ösztönözheti a beruházásokat, mérsékelheti a felhasználók közötti konfliktusokat, és megalapozhatja a hatékony vízdíj- és ösztönzőrendszereket.
Nyolc országban vizsgálták a vízhasználati jogokat
A német kormány támogatásával indított KnoWat, majd ScaleWat projektek keretében a FAO már nyolc országban alkalmazta a vízhasználati értékelési módszertant.
Kolumbiában, Thaiföldön, Szenegálban, Ruandában, Srí Lankán, Kambodzsában, Indonéziában és Vietnámban egyaránt azt vizsgálták, hogy a hivatalos jogszabályok és a tényleges vízhasználati gyakorlat mennyiben felelnek meg egymásnak.
Az eredmények több visszatérő problémára világítottak rá.
Számos országban a hagyományokon vagy helyi megállapodásokon alapuló vízhasználati jogokat a jogszabályok nem, vagy csak részben ismerik el. A bonyolult engedélyezési eljárások miatt a kisebb gazdaságok, az állattartók és a halászatból élő közösségek gyakran hivatalos engedély nélkül használják a vizet.
Más esetekben a vízkészletek elosztásakor nem veszik megfelelően figyelembe a természetes ökoszisztémák vízigényét. Előfordulhat az is, hogy a jogszabályban rögzített jogosultság a gyakorlatban nem garantálja a vízhez való tényleges hozzáférést.
A szakértők szerint ezért nem csupán a víz mennyiségét kell pontosan nyilvántartani, hanem a vízhasználati jogosultságokat és a felhasználók közötti kapcsolatokat is.
Magyarországon is egyre égetőbb a kérdés
A FAO megállapításai különösen időszerűek Magyarországon, ahol az idei rendkívüli aszály ismét rámutatott a mezőgazdaság vízellátásának sérülékenységére. A KSH adatai szerint 2025-ben 146 327 hektár mezőgazdasági területet öntöztek Magyarországon, szemben az egy évvel korábbi 130 885 hektárral. Bár ez közel 12 százalékos növekedést jelent, az öntözött területek nagysága továbbra is korlátozott az ország mezőgazdasági területéhez képest.
Az idei szárazság gazdasági következményei már most súlyosak. A Világgazdaság szeptemberi beszámolója szerint az aszálykárral bejelentett terület meghaladta az 1,5 millió hektárt, a növénytermesztésben keletkezett veszteséget pedig 600–800 milliárd forintra becsülték.
A római tanácskozás egyik fontos tanulsága magyar szempontból, hogy az öntözés fejlesztésének nemcsak műszaki és finanszírozási, hanem szabályozási feltételei is vannak.
A beruházások kiszámíthatóságához hosszú távon biztosított vízhasználati jogokra, átlátható engedélyezésre és a vízkészletek pontos ismeretére van szükség. Mindeközben a vízvisszatartás, a természetes vízkészletek megőrzése és a különböző vízfelhasználók érdekeinek összehangolása sem kerülhető meg.
A magyar mezőgazdaság számára különösen fontos kérdés, hogy az öntözésfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó vízhasználati jogosultságok hosszú távon mennyire kiszámíthatók, és hogyan egyeztethetők össze a felszíni és felszín alatti vízkészletek fenntartható használatával.
Nemzetközi alapelveket dolgoznak ki
A FAO a 2023-as ENSZ-vízkonferencián indított globális párbeszéd nyomán most a vízhasználati jogviszonyok felelős irányítására vonatkozó nemzetközi alapelvek tervezetén dolgozik. A Római Vízpárbeszéd október 14-i magas szintű ülésén a résztvevők a nemzeti és regionális tapasztalatokat is felhasználva vitatják meg a tervezetet, és a további teendőket.
A kezdeményezés nem kötelező erejű, egységes nemzetközi vízelosztási szabályokat kíván bevezetni. A cél olyan önkéntes, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó elvek kialakítása, amelyek segítik a tagállamokat a vízhasználati jogok átláthatóbb és igazságosabb szabályozásában. Ez különösen
- a kisebb gazdaságok,
- a sérülékeny vidéki közösségek
- és a hagyományos vízhasználók
szempontjából lehet fontos, de a nagyobb mezőgazdasági beruházások számára is kiszámíthatóbb környezetet teremthet.
A FAO szerint ugyanis a vízbiztonság nem teremthető meg pusztán azzal, hogy egy ország több tározót, csatornát vagy öntözőrendszert épít. Azt is biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló készletek felhasználása hosszú távon fenntartható, átlátható és jogilag rendezett legyen.
Milyen tanulságokat vont le a FAO?
Benjamin Kirsch, a FAO vezető vízkészlet-gazdálkodási szakértője szerint, jogosan merülhet fel a kérdés: mit tanultunk mindebből? A kérdés megválaszolásához bemutatatott néhány fontos megállapítást, amelyek több országban is visszatérően jelentkeztek.
- A hagyományos vízhasználati jogokat gyakran nem ismerik el megfelelően. A szokásjogon alapuló és informális vízhasználati megállapodásokat a hivatalos jogszabályok sok esetben nem veszik kellően figyelembe, még akkor sem, ha ezek a helyi közösségek vízhez jutásában és vízgazdálkodásában meghatározó szerepet játszanak.
- A bonyolult engedélyezési eljárások különösen a kis vízfelhasználókat sújtják. A nehezen hozzáférhető, összetett engedélyezési és nyilvántartási rendszerek gyengíthetik a vízhasználati jogok biztonságát. Ez különösen a kisgazdálkodókat, a legeltető állattartókat és a halászatból élő közösségeket érinti.Sokuknak egyáltalán nincs hivatalos vízhasználati engedélyük. Egyszerűen használják a vizet, ahogyan korábban is tették, de ehhez nem rendelkeznek formálisan elismert jogosultsággal.
- A környezeti vízigények gyakran háttérbe szorulnak. A vízkészletek tervezése és elosztása során nem minden esetben veszik megfelelően figyelembe a környezeti célú, illetve a vizet el nem fogyasztó vízhasználatokat, beleértve a halászatot is.
- A jogszabályi elismerés önmagában nem jelent tényleges biztonságot. Attól, hogy egy vízhasználati jogosultságot jogszabály rögzít, még nem biztos, hogy az érintett vízhasználó a gyakorlatban is biztonságosan hozzáfér a szükséges vízmennyiséghez. A formális jogosultság és annak tényleges érvényesülése között jelentős különbségek lehetnek.
- Maga az értékelési folyamat is javíthatja a vízgazdálkodást. Ez az egyik legfontosabb és legpozitívabb tapasztalatuk.
Benjamin Kirsch szerint, a vízhasználati jogviszonyok vizsgálata önmagában is hozzájárulhat az intézményi és helyi kapacitások erősítéséhez, a vízhasználók érdekérvényesítési lehetőségeinek javításához, valamint a különböző szereplők közötti párbeszéd kialakulásához. Mindez elősegítheti a vízgazdálkodás irányításának fejlesztését.