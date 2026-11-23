Olaszország az uniós agrárminiszterek november 23-i brüsszeli ülésén vetette fel, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásai gyengíthetik az európai élelmiszernevek oltalmát az EU-n kívül. A Bloomberg tudósítása szerint Róma átfogó uniós stratégiát sürget. Az olasz kezdeményezés mellé tizenegy tagállam állt, köztük Magyarország, Franciaország, Görögország, Lengyelország és Spanyolország.

Több olasz sajtnév is szerepel azok között, amelyek használata miatt az amerikai–argentin megállapodás szerint Argentína önmagában nem korlátozhatja az amerikai termékek piacra jutását. Így nehéz lesz kihasználni a Mercosur-megállapodást Fotó: Krisztian Bocsi

A földrajzi árujelző egy termék nevét a származási helyéhez köti. Az uniós oltalom a név használatát azoknak a termelőknek tartja fenn, amelyek teljesítik a termékleírás követelményeit. Az EU kereskedelmi egyezményekkel terjeszti ki ezt a védelmet a külpiacokra. Washington közben azt szorgalmazza, hogy az olyan megnevezéseket, mint a parmesan vagy a feta, köznévként az amerikai exportőrök is feltüntethessék a címkéiken. Az amerikai agrártörvény tervezete a gorgonzolát is a köznévként kezelendő elnevezések között sorolja fel.

Argentínában ütközik a két megközelítés

A februárban aláírt amerikai–argentin kereskedelmi megállapodás szerint Argentína pusztán amiatt nem korlátozhatja egy amerikai termék piacra jutását, hogy a címkéjén az egyezmény mellékletében felsorolt sajt- vagy húsipari elnevezések egyike szerepel. A listán a parmesan, a gorgonzola, az asiago és a pecorino is megtalálható. Róma az Indonéziával kötött amerikai megállapodást és az Indiával folytatott tárgyalásokat is kockázatnak tartja, hasonló okokból, hiszen az Európai Unió is kötött ezen országokkal kereskedelmi megállapodást.

Az argentin példa azért különösen érzékeny Brüsszelnek, mert az EU és a Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodását május 1-je óta alkalmazzák. Az egyezmény 344 európai élelmiszer- és italelnevezés oltalmáról rendelkezik Argentínában, Brazíliában, Paraguayban és Uruguayban. Az olasz Coldiretti gazdaszervezet szerint az amerikai alku veszélyeztetheti ezt a védelmet az argentin piacon. A gyakorlati kérdés az, hogy Buenos Aires miként alkalmazza a két megállapodást azoknál a neveknél, amelyek mindkét egyezményben szerepelnek.